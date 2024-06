Já pensou em receber até R$ 22,4 MIL por mês? Esta pode ser a sua chance; inscreva-se neste concurso

Inscrições abertas para concurso público com salários atraentes. Saiba como participar e quais são os benefícios oferecidos para os aprovados.

Se você está em busca de uma oportunidade única no setor público, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) abriu inscrições para o concurso de auditor de controle externo.

Com salários que podem chegar a R$ 22.460,20, essa é uma chance imperdível para profissionais qualificados em diversas áreas. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de junho, com uma taxa de R$ 125,00.

Importante lembrar que há isenções para quem se enquadrar nas condições previstas pelo edital. As provas serão realizadas em Curitiba nos dias 17 e 18 de agosto, sempre à tarde. Saiba mais a seguir.

Como funciona o concurso público no TCE-PR?

O processo seletivo do TCE-PR é conhecido por sua rigidez, visando selecionar os candidatos mais capacitados para atuar no órgão público.

No primeiro dia, os candidatos enfrentarão uma prova objetiva com 100 questões, distribuídas igualmente entre conhecimentos gerais e específicos da área escolhida. No segundo dia, os participantes farão provas discursivas, que incluem quatro questões e um parecer técnico.

Esse formato busca avaliar não apenas o conhecimento teórico, mas também a capacidade de análise e argumentação dos candidatos. O concurso está aberto para formados em seis áreas distintas:

Jurídica

Contábil

Engenharia

Administrativa

Econômica

Informática

Ao todo, são oferecidas dez vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, aumentando as chances de futuros chamados para os aprovados.

Quais benefícios o TCE-PR oferece?

Além de um salário inicial atraente, os servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná desfrutam de diversos benefícios que melhoram significativamente a qualidade de vida. Entre eles estão:

Auxílio-alimentação de R$ 1.960,26

Auxílio-saúde

Auxílio-creche para dependentes até seis anos

Esses benefícios são um grande atrativo para quem busca não apenas uma boa remuneração, mas também um pacote de vantagens que contribui para o bem-estar pessoal e familiar.

O resultado das provas objetivas será divulgado no dia 13 de setembro, mantendo os candidatos informados sobre o andamento do processo seletivo.

Concurso TRT CE abre vagas para Analista e Técnico Judiciário

Além do concurso do TCE-PR, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT CE), no estado do Ceará, também lançou edital para novo certame.

O concurso TRT CE oferece duas vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de Analista e Técnico Judiciário, contemplando diversas especialidades de nível superior.

A remuneração inicial pode chegar a R$ 16.035,69, com os candidatos nomeados sendo subordinados ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União.

As inscrições para o concurso TRT CE começam no dia 17 de junho e vão até 12 de julho, exclusivamente pela internet no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela organização do certame.

A taxa de inscrição é de R$ 110,00 para Analista Judiciário e R$ 90,00 para Técnico Judiciário. A seleção será feita por meio de prova objetiva, prevista para o dia 1º de setembro de 2024, em Fortaleza/CE.

Detalhes das vagas no concurso TRT CE

Para o cargo de Analista Judiciário, todas as oportunidades são destinadas ao cadastro reserva, com salários entre R$ 13.994,78 e R$ 16.035,69 para uma jornada de 40 horas semanais. As áreas contempladas incluem:

Área Judiciária

Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal

Área Administrativa

Área Administrativa – Especialidade Contabilidade

Área Apoio Especializado – Especialidade Estatística

Área Apoio Especializado – Especialidade Biblioteconomia

Área Apoio Especializado – Especialidade Arquivologia

Área Apoio Especializado – Especialidade Serviço Social

Área Apoio Especializado – Especialidade Psicologia

Área Apoio Especializado – Especialidade Comunicação Social

Área Apoio Especializado – Especialidade Odontologia

Área Apoio Especializado – Especialidade Arquitetura

Área Apoio Especializado – Especialidade Engenharia Civil

Área Apoio Especializado – Especialidade Engenharia Elétrica

Área Apoio Especializado – Especialidade Medicina do Trabalho

Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação

Para o cargo de Técnico Judiciário, as remunerações iniciais variam entre R$ 8.529,65 e R$ 9.773,56, também para uma carga horária de 40 horas semanais. As especialidades disponíveis são:

Área Administrativa (duas vagas imediatas + cadastro reserva)

Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial (cadastro reserva)

Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação (cadastro reserva)

Nas remunerações já estão incluídas gratificações como a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) para todas as áreas/especialidade do cargo de Técnico Judiciário e a Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da FCC, procurar pelo concurso do TRT 7ª Região, clicar na opção de inscrição e seguir os passos indicados. Durante o período de inscrição, é possível solicitar isenção da taxa, conforme as condições do edital.

A prova objetiva do concurso TRT CE será aplicada em 1º de setembro de 2024 e contará com questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Noções de Legislação, Noções de Direitos Humanos e Noções de Informática, variando conforme a área e especialidade escolhida.

Não perca essa chance de conquistar uma posição estável e bem remunerada no serviço público. Prepare-se e boa sorte!

