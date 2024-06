Estratégia PERIGOSA para não ser multado bomba no Instagram

Criminosos utilizam adesivos nas placas dos carros para evitar multas. Leia, proteja-se e denuncie atividades suspeitas.

Uma velha tática de evasão fiscal volta a assustar motoristas e autoridades em 2024. Desta vez, o truque envolve o uso de adesivos sobre placas de carro para enganar sistemas de radar e burlar o rodízio municipal.

Essa trapaça não só viola as regras de trânsito, mas também configura crime segundo o Código Penal Brasileiro. Este método ilícito é uma continuação criativa, mas ilegal, de outras artimanhas como o gel antirradar e a placa camaleão.

O perfil @tenentebahia revelou, por meio de um vídeo no Instagram, como se dá essa fraude praticada deliberadamente por alguns condutores, causando grande preocupação às autoridades responsáveis. Confira!

Criminosos estão usando um novo truque para evitar multas. Saiba como eles adulteram placas de veículos e o que você pode fazer para se proteger. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o golpe do adesivo na placa?

Os infratores aplicam um adesivo plástico sobre os caracteres da placa para alterá-los e dificultar a identificação real do veículo pelos sistemas de monitoramento eletrônico.

Esse adesivo é cuidadosamente moldado para se confundir com a identificação original da placa, mas ao ser devidamente inspecionado, fica evidente a adulteração.

Conforme o Artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, o uso de qualquer recurso que dificulte ou altere a leitura dos caracteres de uma placa é considerado infração gravíssima.

Além disso, a alteração nas placas pode levar o responsável a enfrentar processos no âmbito criminal, conforme estipula o Artigo 311 do Código Penal, com penas consideráveis.

O que os motoristas devem fazer se suspeitarem do golpe?

Reportar à Polícia : caso note algum veículo com a placa visivelmente adulterada, é fundamental comunicar as autoridades.

: caso note algum veículo com a placa visivelmente adulterada, é fundamental comunicar as autoridades. Educação no trânsito: conscientização sobre as graves consequências de tais atos, tanto para o infrator quanto para os demais motoristas.

conscientização sobre as graves consequências de tais atos, tanto para o infrator quanto para os demais motoristas. Inspeções regulares: participar de ações oferecidas pelas autoridades para aferição e regularização das identificações veiculares.

Este golpe não só representa risco às finanças do infrator, que pode ser pesadamente multado e até mesmo perder sua liberdade, mas também coloca em risco a segurança nas vias.

Ao permitir que motoristas irresponsáveis permaneçam nas estradas, o perigo aumenta para todos os usuários das vias. Manter-se informado e reportar qualquer suspeita são ações-chave para auxiliar na luta contra essa forma de crime. Notícia da Manhã.

A prevenção e a conscientização são fundamentais para combater essa prática ilegal. A colaboração entre motoristas e autoridades é essencial para identificar e punir os responsáveis por essas fraudes.

Campanhas de educação no trânsito podem ajudar a informar o público sobre os riscos e as penalidades associadas a essa prática.

Além disso, é importante que os motoristas estejam cientes das tecnologias e métodos utilizados para adulterar placas e como reconhecê-los.

Participar de programas de inspeção veicular e manter a documentação do veículo em dia são passos importantes para garantir a segurança e a legalidade no trânsito.

Em suma, o uso de adesivos para burlar a identificação de veículos é uma prática ilegal que traz consequências sérias tanto para os infratores quanto para a sociedade. A cooperação entre cidadãos e autoridades é crucial para combater esse tipo de crime.

A conscientização sobre os riscos e a importância de seguir as leis de trânsito são essenciais para manter a segurança e a ordem nas vias públicas. Denunciar atividades suspeitas e educar-se sobre as práticas ilegais são medidas vitais para a proteção de todos.

