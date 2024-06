Você pode estar na lista daqueles que estão prestes a receberem PIX de R$ 1.412; confira

INSS libera Pix de R$ 1.412 para idosos e deficientes em junho de 2024. Veja como garantir o benefício e receber na sua conta.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a liberação do Pix do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para o mês de junho de 2024. Essa novidade traz importantes mudanças nos pagamentos, afetando muitos beneficiários.

Este benefício, garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), assegura um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem baixa renda.

Para acessar o BPC, os candidatos devem atender a alguns critérios. A renda per capita do grupo familiar deve ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Além disso, é essencial estar inscrito no CadÚnico, o principal banco de dados do Governo Federal, e passar por uma avaliação médica e social realizada pelo INSS.

Com a introdução do Pix, o recebimento do benefício torna-se mais ágil e seguro. A seguir, veja como proceder para receber seu benefício em junho de 2024.

INSS anuncia novidade no pagamento do BPC para junho. Saiba as mudanças e como receber o benefício de R$ 1.412 na sua conta.

Calendário de pagamentos do PIX do BPC em junho

O calendário de pagamentos do BPC LOAS para junho de 2024 é organizado conforme o número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço. Confira as datas de pagamento:

Final 1: 24 de junho

Final 2: 25 de junho

Final 3: 26 de junho

Final 4: 27 de junho

Final 5: 28 de junho

Final 6: 1º de julho

Final 7: 2 de julho

Final 8: 3 de julho

Final 9: 4 de julho

Final 0: 5 de julho

Essas datas são importantes para garantir que os beneficiários possam se organizar e realizar o saque do benefício no prazo correto.

Como sacar o benefício do INSS?

Para sacar o valor do benefício, é necessário seguir alguns passos importantes. Certifique-se de ter em mãos o cartão do benefício e um documento de identificação com foto, como RG ou CNH. Veja os locais onde você pode realizar o saque:

Locais de Saque:

Agências bancárias conveniadas: Principalmente a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil.

Caixas eletrônicos: Utilize os terminais de autoatendimento das agências bancárias.

Lotéricas: Procure uma casa lotérica conveniada.

Correspondentes bancários: Estabelecimentos autorizados a realizar operações bancárias.

Procedimento no Banco

No caixa eletrônico:

Insira o cartão do benefício.

Selecione a opção “saque” e siga as instruções na tela.

No guichê de atendimento:

Apresente seu cartão e documento de identificação ao atendente, que realizará o saque para você.

Na lotérica ou correspondente bancário:

Apresente o cartão e o documento de identificação, e o atendente realizará o saque.

Para garantir sua segurança, evite sacar grandes quantias em dinheiro de uma vez. Sempre que possível, prefira realizar pagamentos e transferências diretamente através do banco.

Com essas informações, os beneficiários do BPC podem se preparar adequadamente para receber seu benefício. A introdução do Pix pelo INSS visa proporcionar mais agilidade e segurança no recebimento dos valores, beneficiando milhares de brasileiros que dependem desse auxílio para suas despesas mensais. Fique atento às datas e locais de saque, e garanta que todos os documentos necessários estejam em ordem para evitar transtornos.

