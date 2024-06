Acaba de sair a lista OFICIAL de CPFs que podem resgatar prêmio de R$ 50 MIL

CPF na nota fiscal divulga nova lista de ganhadores. Veja como verificar se você é um dos sortudos e resgatar seu prêmio.

Uma nova lista de sortudos no programa de CPF na nota fiscal foi divulgada, com prêmios totalizando R$ 200 mil. Este montante inclui um prêmio principal de R$ 50 mil. Agora, os ganhadores devem resgatar seus prêmios dentro do prazo de 90 dias.

O programa de CPF na nota fiscal é uma iniciativa que incentiva os consumidores a solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais de suas compras. Ao fazer isso, os participantes têm a chance de concorrer a prêmios em dinheiro.

Desta vez, o sorteio distribuiu uma quantia significativa para os ganhadores, oferecendo uma excelente oportunidade para os participantes. A lista dos ganhadores foi divulgada recentemente, e é importante que todos verifiquem se seus nomes estão entre os sortudos. Os prêmios variam de R$ 1 mil a R$ 50 mil.

Confira a lista inédita de ganhadores do programa CPF na nota fiscal. Saiba como solicitar o seu prêmio e os prazos para resgate.

Quais são os prêmios do CPF na Nota?

Ao todo, mais de 60 milhões de notas fiscais participaram da disputa, representando consumidores que fizeram compras durante o mês de abril e solicitaram o uso do CPF na nota fiscal. Os prêmios foram distribuídos da seguinte forma:

Prêmio principal : R$ 50 mil para uma única pessoa.

: R$ 50 mil para uma única pessoa. Prêmios intermediários : dez prêmios de R$ 5 mil cada.

: dez prêmios de R$ 5 mil cada. Prêmios menores: mais de 100 prêmios de R$ 1 mil cada.

Os ganhadores têm um prazo de 90 dias para retirar seus prêmios. O prazo começou a contar na última quinta-feira, dia 13, data do sorteio. É essencial que os ganhadores sigam os procedimentos corretos para garantir que recebam seus prêmios dentro do prazo estipulado.

Como solicitar o prêmio?

Os ganhadores devem seguir alguns passos simples para solicitar o resgate do prêmio pela internet, através do site oficial ou do aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha (NFG). Aqui está um guia passo a passo:

Acesse o site ou aplicativo do NFG .

. Faça o login com CPF e senha.

com CPF e senha. Na seção “Meus prêmios” , solicite o resgate.

, solicite o resgate. Informe os dados solicitados pelo sistema, incluindo um número de conta bancária válido.

pelo sistema, incluindo um número de conta bancária válido. Aguarde a disponibilização do valor na conta informada.

É importante lembrar que o programa Nota Fiscal Gaúcha é voltado aos moradores de todos os municípios do estado. Este programa visa incentivar a cidadania fiscal e proporcionar benefícios aos consumidores que participam.

O sorteio, que estava programado para a última semana de maio, foi adiado devido a problemas técnicos. Sistemas da Procergs e da Secretaria da Fazenda (Sefaz) ficaram indisponíveis após um alagamento na região central de Porto Alegre. Apesar do atraso, o sorteio finalmente ocorreu e os prêmios foram distribuídos conforme planejado.

Os prêmios do CPF na nota fiscal representam uma excelente oportunidade para os consumidores. Ao participar, os cidadãos não apenas concorrem a prêmios, mas também ajudam a combater a sonegação fiscal, fortalecendo a economia do estado.

Para aqueles que foram sorteados, é crucial seguir os passos corretamente e dentro do prazo para garantir o recebimento dos valores.

Assim, verificar a lista dos ganhadores e realizar os procedimentos necessários para o resgate dos prêmios é fundamental. O programa Nota Fiscal Gaúcha continua a incentivar a inclusão do CPF nas notas fiscais, beneficiando tanto os consumidores quanto o estado.

