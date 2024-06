E agora? Após anos estabelecido, Febraban indica que o PIX deve passar por mudanças BRUSCRAS; veja só

Febraban propõe mudanças no Pix para aumentar a segurança contra fraudes. Entenda como essas novas medidas podem proteger suas transações financeiras.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) propôs uma grande mudança no Pix, com o objetivo de melhorar a segurança e a eficiência das transações financeiras.

Esta iniciativa surge em resposta aos recentes golpes que têm utilizado o sistema de pagamentos instantâneos para fraudes, como a criação de um Pix falso para angariar fundos destinados a vítimas de enchentes no Sul do Brasil. Esse tipo de golpe não apenas prejudica os necessitados, mas também gera desconfiança entre os doadores.

A Febraban, visando combater essas e outras fraudes, encaminhou ao Banco Central uma série de sugestões para aprimorar o Mecanismo Especial de Devolução (MED). As modificações propostas têm como objetivo aumentar a eficácia do sistema no combate às fraudes financeiras, tornando as transações mais seguras para todos os usuários.

Mudanças no Pix sugeridas pela Febraban prometem maior segurança. Saiba o que está sendo proposto para combater fraudes e proteger suas transferências. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Contestação de Transferência via Pix: como funciona o atual mecanismo especial de devolução?

O Mecanismo Especial de Devolução (MED) permite que transferências suspeitas de fraude sejam bloqueadas na primeira conta recebedora.

No entanto, esse mecanismo muitas vezes não é suficiente, pois golpistas conseguem mover rapidamente os recursos para outras contas, dificultando a rastreabilidade e a recuperação dos valores.

A principal inovação sugerida pela Febraban é a expansão do bloqueio para outras camadas de transferências, abrangendo contas intermediárias utilizadas no processo de lavagem de dinheiro fraudulento.

Com essa mudança, espera-se que a movimentação de fundos desviados seja interrompida mais eficazmente, aumentando as chances de recuperação dos valores roubados. Essa expansão do bloqueio visa tornar mais difícil para os criminosos dispersarem o dinheiro proveniente de práticas ilícitas.

Por que essas mudanças são importantes?

Walter Faria, diretor-adjunto de serviços da Febraban, explica que os criminosos têm desenvolvido táticas cada vez mais sofisticadas para dispersar o dinheiro obtido através de golpes.

“Já observamos que os criminosos espalham o dinheiro proveniente de golpes e crimes em várias contas de forma muito rápida e, por isso, é importante aprimorar o sistema para que ele atinja mais camadas.” Walter Faria.

As mudanças propostas ainda estão em fase de desenvolvimento, com a expectativa de serem implementadas até o final de 2025.

Enquanto essas mudanças não são implementadas, a conscientização continua sendo uma ferramenta poderosa.

É fundamental que os usuários verifiquem a autenticidade de qualquer pedido de transferência de recursos, especialmente aqueles associados a causas humanitárias. Esta verificação pode ser feita através de canais oficiais ou diretamente com as instituições envolvidas.

Medidas de segurança adicionais para o usuário do Pix

Além das modificações no MED, há outras medidas que os usuários do Pix podem adotar para se protegerem contra fraudes. Algumas dessas medidas incluem:

Verificação de destinatários : antes de realizar qualquer transferência, verifique a autenticidade do destinatário.

: antes de realizar qualquer transferência, verifique a autenticidade do destinatário. Atenção a pedidos de urgência : desconfie de pedidos urgentes de transferência de dinheiro, especialmente de fontes desconhecidas.

: desconfie de pedidos urgentes de transferência de dinheiro, especialmente de fontes desconhecidas. Uso de ferramentas de segurança : utilize ferramentas de segurança fornecidas pelo banco, como autenticação de dois fatores.

: utilize ferramentas de segurança fornecidas pelo banco, como autenticação de dois fatores. Atualização constante: mantenha seus dispositivos e aplicativos sempre atualizados para garantir que estão protegidos contra vulnerabilidades conhecidas.

Essas medidas, juntamente com as mudanças propostas pela Febraban, ajudarão a criar um ambiente mais seguro para as transações financeiras no Brasil.

O que mais pode mudar no Pix?

Com a implementação das mudanças propostas, espera-se que o Pix se torne ainda mais seguro e eficiente. A expansão do bloqueio para contas intermediárias pode dificultar significativamente a ação dos golpistas, aumentando a confiança dos usuários no sistema.

Além disso, a conscientização sobre a importância de verificar a autenticidade das transferências pode reduzir o número de fraudes.

A Febraban e o Banco Central continuam trabalhando juntos para aprimorar o Pix, garantindo que ele permaneça um dos sistemas de pagamento mais inovadores e seguros do mundo.

Essas iniciativas são cruciais para manter a integridade do sistema e proteger os usuários contra fraudes cada vez mais sofisticadas.

A segurança no uso do Pix é um tema de extrema relevância e deve ser tratada com a seriedade necessária. Com as mudanças propostas e a adoção de boas práticas pelos usuários, é possível minimizar os riscos e aproveitar todos os benefícios que o sistema de pagamentos instantâneos oferece.

