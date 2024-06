Atenção! Se você faz uma dessas 8 coisas com o seu iPhone, pare IMEDIATAMENTE

Evite erros comuns que podem danificar seu iPhone. Saiba como proteger seu dispositivo e garantir sua longevidade com práticas simples e eficazes.

Alguns hábitos ao usar o iPhone podem prejudicar a vida útil do aparelho. Dormir ao lado do smartphone enquanto ele carrega, usar carregadores não certificados e expô-lo a temperaturas extremas são ações comuns, mas desaconselhadas.

Esses maus hábitos, embora pareçam inofensivos, podem causar danos sérios ao dispositivo. Outras práticas, como não atualizar o iOS e usar produtos de limpeza inadequados, também comprometem o desempenho e a durabilidade do iPhone.

Nas linhas abaixo, listamos oito ações que você deve evitar para garantir a longevidade do seu celular. Leia para descobrir como manter seu iPhone em ótimo estado por mais tempo.

Conheça hábitos prejudiciais que comprometem a vida útil do seu iPhone. Adote medidas preventivas para manter seu celular em perfeito estado por mais tempo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

8 coisas que você faz com o seu iPhone, mas não deveria

Siga as recomendações abaixo para proteger seu dispositivo e evitar problemas futuros.

Evitar esses comportamentos é essencial para preservar seu investimento e assegurar que o iPhone funcione corretamente:

1. Dormir perto do iPhone durante o carregamento

A Apple recomenda evitar dormir próximo ao iPhone enquanto ele está carregando. O celular deve ser carregado em superfícies planas e com boa circulação de ar, como mesas. Materiais macios, como cobertores e travesseiros, não são apropriados, pois podem causar superaquecimento.

O processo de carregamento gera calor, e deixar o celular em locais inadequados pode elevar a temperatura a níveis perigosos. Superaquecimento pode causar incêndios, colocando em risco sua segurança. Portanto, sempre carregue o iPhone em locais apropriados.

Para evitar acidentes, nunca durma com o iPhone carregando ao seu lado. Siga as orientações da Apple para garantir sua segurança e a do seu dispositivo.

Não deixe de conferir: AZEDOU para os donos destes iPhones! Notícia frustrante é divulgada; confira

2. Usar carregadores e cabos não certificados

Utilizar carregadores falsificados pode causar sobrecarga da bateria e danificar seu iPhone. A Apple recomenda o uso de carregadores originais, que garantem a qualidade e segurança do carregamento. Acessórios genéricos muitas vezes fornecem a potência errada, encurtando a vida útil do smartphone.

Além disso, carregadores falsificados podem não ter os devidos certificados, como o selo MFi da Apple e a aprovação da Anatel. Verifique sempre a autenticidade dos acessórios para evitar problemas. Detalhes como acabamento e presença de certificados são indicadores de um produto original.

Adquirir carregadores originais pode parecer um gasto extra, mas é um investimento na longevidade e segurança do seu dispositivo. Proteja seu iPhone de danos irreversíveis usando apenas acessórios certificados.

3. Pôr no arroz para secar

Quando o iPhone cai na água, muitas pessoas costumam colocá-lo no arroz. No entanto, essa prática pode prejudicar o aparelho. Partículas de arroz podem se infiltrar nos circuitos e portas de conexão, causando danos adicionais.

A Apple recomenda métodos alternativos para secar o celular. Bater levemente o iPhone para remover o excesso de líquido e deixá-lo em um local seco por 30 minutos é a melhor abordagem.

Um ventilador pode ajudar na secagem. Se o alerta de líquido aparecer ao tentar carregar, deixe o aparelho descansar por mais um dia.

Evite usar fontes de calor externas, como secadores de cabelo, para não danificar o iPhone. Seguir essas orientações pode salvar seu dispositivo de danos permanentes.

4. Expor o iPhone a temperaturas extremas

Temperaturas extremas podem causar defeitos no iPhone. A Apple recomenda manter o celular em ambientes com temperaturas entre -20°C e 45°C para armazenamento, e 0°C e 35°C para uso.

O frio extremo pode fazer o iPhone desligar automaticamente, enquanto o calor pode danificar permanentemente a bateria. Altas temperaturas podem causar curtos-circuitos e incêndios. Além disso, o desempenho do aparelho diminui com o aumento da temperatura interna.

Para proteger seu iPhone, evite deixá-lo em carros ou exposto à luz solar direta. Manter o dispositivo em temperaturas moderadas é essencial para seu funcionamento adequado.

5. Expor o iPhone à água da piscina ou mar

Embora os modelos recentes do iPhone tenham certificação de resistência à água, expor o celular à água salgada, com cloro ou suja pode causar defeitos. A proteção IP68 permite submersão em água doce a até seis metros por 30 minutos.

Modelos anteriores têm menor resistência, sendo indicados apenas para respingos e áreas úmidas. Evite submergir seu iPhone em qualquer tipo de água que não seja limpa e doce.

A exposição a líquidos inadequados pode danificar o aparelho permanentemente. Siga as especificações do fabricante para evitar problemas.

6. Usar produtos de limpeza agressivos

Produtos de limpeza agressivos podem danificar o display do iPhone. A Apple recomenda evitar lenços desinfetantes e outras substâncias químicas fortes, que podem anular a garantia do aparelho.

Para limpar o iPhone, use pequenas quantidades de água e um pano microfibra. Cotonetes podem ser usados para limpar alto-falantes e outras áreas delicadas. Manter o dispositivo limpo de forma adequada garante sua durabilidade.

Evite substâncias que possam corroer ou danificar a superfície do celular. Manter a limpeza adequada é essencial para a manutenção do aparelho.

7. Não desligar o iPhone periodicamente

Deixar o iPhone ligado o tempo todo pode reduzir sua vida útil. Especialistas recomendam desligar o aparelho periodicamente para permitir que ele descanse e feche aplicativos em segundo plano.

Desligar o iPhone também pode resolver problemas de conectividade de rede. Reiniciar o celular força uma reconexão às redes externas, melhorando a conexão. É aconselhável desligar o iPhone pelo menos uma vez por semana.

Dar um tempo ao dispositivo melhora seu desempenho e prolonga sua vida útil. Adote essa prática para manter seu iPhone funcionando de forma eficiente.

8. Prorrogar as atualizações do iOS

Manter o iOS atualizado é crucial para a segurança e desempenho do iPhone. Muitos usuários postergam as atualizações, mas elas trazem melhorias de segurança e novos recursos importantes.

As atualizações garantem que o celular esteja protegido contra ameaças recentes e funcione de maneira otimizada. Instalar os updates periodicamente melhora a experiência do usuário.

Não deixe de atualizar seu iPhone assim que novas versões do iOS estiverem disponíveis. Manter o sistema operacional atualizado é uma das melhores maneiras de preservar o desempenho e segurança do seu dispositivo.

Não deixe de conferir: Procurando um celular novo? Você não precisa gastar muito para ter um bom; veja só