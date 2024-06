Cuidado se for usar este WhatsApp que todo mundo tem usado

O WhatsApp GB, uma alternativa ao popular aplicativo de mensagens WhatsApp, oferece funcionalidades adicionais que a ferramenta oficial não possui.

No entanto, este software não oficial pode acarretar sérias consequências para a segurança do usuário e do dispositivo. Com a crescente popularidade do WhatsApp GB, a CNN conversou com especialistas para explicar o que é esse aplicativo e quais são os riscos associados ao seu uso.

Se for o WhatsApp, tome cuidado para não instalar esse aplicativo no seu celular e acabar se dando mal por causa disso – noticiasmanha.com.br.

O Que é o WhatsApp GB?

O WhatsApp GB é um aplicativo não oficial que imita o WhatsApp original, trazendo funcionalidades atrativas como o agendamento de envios, conexão de múltiplos números de telefone à mesma conta, compartilhamento de vídeos em maior qualidade e envio de centenas de mensagens simultaneamente. Apesar dessas vantagens aparentes, o uso do WhatsApp GB apresenta sérios riscos à segurança.

Desenvolvido a partir do código-fonte original do WhatsApp para Android, o WhatsApp GB é considerado um aplicativo pirata pela Meta, empresa que controla o WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram.

A Meta não autoriza o uso de seu material por terceiros, o que torna essa implementação ilegal e perigosa. Segundo o FAQ do WhatsApp, a empresa não pode validar as medidas de segurança implementadas por aplicativos não oficiais, tornando o uso desses softwares arriscado.

Quando um usuário instala um aplicativo não oficial como o WhatsApp GB, pode receber um aviso de que “este app é falso”, o que leva o Google a desativar e desinstalar o programa.

Além disso, permitir a instalação de aplicativos de terceiros fora das lojas oficiais enfraquece as defesas do dispositivo contra softwares maliciosos.

Vulnerabilidade e Vazamento de Dados

Instalar o WhatsApp GB requer a desativação de recursos de segurança do smartphone, expondo-o a possíveis ataques cibernéticos.

Helder Ferrão, gerente de marketing das indústrias da Akamai na América Latina, alerta que versões modificadas de aplicativos podem ser utilizadas para distribuir spyware, permitindo que cibercriminosos acessem mensagens privadas, fotos, vídeos e até a localização dos usuários. Essa vulnerabilidade aumenta significativamente o risco de vazamento de dados e ataques ao dispositivo.

Tonimar dal Aba, gerente técnico da ManageEngine, divisão de TI da Zoho Corporation, ressalta que, ao contrário do WhatsApp oficial, que utiliza criptografia de ponta a ponta para proteger a privacidade do usuário, o WhatsApp GB pode não oferecer o mesmo nível de segurança. Isso deixa as conversas vulneráveis à interceptação, comprometendo a privacidade dos usuários.

Você precisa saber disso:

Consequências do Uso de Apps Não Oficiais no WhatsApp

O uso de aplicativos não oficiais como o WhatsApp GB pode levar ao banimento da conta no WhatsApp oficial.

Conforme indicado no FAQ do WhatsApp, o uso de apps não autorizados e dispositivos incompatíveis viola os termos de serviço, podendo resultar na perda do login da ferramenta original.

Além disso, o envio excessivo de mensagens, funcionalidade proporcionada pelo WhatsApp GB, contraria as diretrizes das leis brasileiras contra fake news e práticas de spam, aumentando o risco de bloqueio da conta.

Importância de Utilizar Fontes Oficiais

É crucial que os usuários baixem aplicativos apenas de fontes oficiais e mantenham seus apps e sistemas operacionais atualizados. Ferrão destaca a importância de estar atento a permissões excessivas solicitadas pelos aplicativos, bem como às informações pessoais que eles pedem.

Utilizar aplicativos de fontes confiáveis é uma medida fundamental para garantir a segurança digital e proteger os dados pessoais.

O WhatsApp GB pode parecer uma solução tentadora com suas funcionalidades extras, mas os riscos associados ao seu uso superam os benefícios.

A instalação de software não oficial compromete a segurança do dispositivo, expõe os dados pessoais a possíveis ataques e pode resultar no banimento da conta do WhatsApp oficial. Para garantir a segurança e a privacidade, é essencial que os usuários optem por aplicativos oficiais e sigam as diretrizes de segurança recomendadas.