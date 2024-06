WhatsApp testa novíssima função NUNCA antes imaginada; olha só que impressionante

WhatsApp testa função inovadora para sugerir figurinhas com base em emojis. Novo recurso promete enriquecer as conversas com imagens temáticas e interativas.

Sugestões de figurinhas (stickers) durante a digitação de conversas foram encontradas na versão beta do WhatsApp para Android.

Esse recurso experimental mostra figurinhas associadas ao emoji selecionado, proporcionando uma forma mais expressiva e visual de comunicação.

Versão beta do WhatsApp traz sugestões de figurinhas baseadas em emojis. Função experimental visa tornar as conversas mais expressivas e visualmente atraentes. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Entenda a novidade sobre as figurinhas do WhatsApp

Às vezes, recursos testados em softwares são removidos e retornam com ajustes. Essa é a situação da função experimental do WhatsApp que sugere figurinhas quando o usuário seleciona emojis em uma conversa.

A função mostra figurinhas cuja temática é associada ao emoji escolhido, permitindo que os usuários enriqueçam suas conversas com imagens.

Os emojis já servem para expressar sentimentos ou reações. Com essa nova funcionalidade, os stickers relacionados podem transmitir a mesma intenção, agradando aos usuários que gostam de adicionar elementos visuais às suas mensagens.

Um recurso semelhante já existe no Telegram, demonstrando que o WhatsApp busca incorporar funcionalidades de serviços rivais.

Não perca: Conferências via WhatsApp: mensageiro libera chamadas de vídeo com até 32 participantes; veja

Evolução e testes do recurso

De acordo com o WABetaInfo, site que reporta funções futuras do serviço de mensagens, o modo de sugestões de figurinhas foi encontrado originalmente na versão beta do WhatsApp 2.23.14.16 para Android, mas foi removido após feedbacks negativos.

Nesta semana, o site encontrou uma funcionalidade similar na versão beta 2.24.13.9 do WhatsApp, novamente para Android.

Essa nova versão permite que o usuário ative ou desative as sugestões de stickers com base em emojis durante a digitação de uma mensagem. O benefício dessa abordagem é que o usuário pode escolher uma figurinha condizente com o assunto da conversa sem precisar abrir a área de stickers.

No entanto, a função pode irritar algumas pessoas, o que justifica a opção de desativar as sugestões.

Implementação e expectativas futuras

Ainda não se sabe ao certo quando essa função estará disponível para todos os usuários. Como as sugestões de figurinhas ainda estão em desenvolvimento, pode levar alguns meses para o recurso ser liberado. Mesmo a instalação da versão beta 2.24.13.9 do WhatsApp não garante acesso a essa funcionalidade.

Também existe a possibilidade de a ideia ser descartada. No entanto, há boas chances de que a função seja implementada em um futuro próximo. Essa funcionalidade seria uma forma de a Meta diminuir as diferenças funcionais do WhatsApp em relação aos concorrentes.

Se a funcionalidade se tornar oficial, ela deve chegar também à versão para iOS e ao WhatsApp Web, não se limitando ao mensageiro para Android.

A evolução das funções no WhatsApp mostra a constante busca por melhorias e inovação. As sugestões de figurinhas baseadas em emojis representam um passo nessa direção, visando enriquecer a experiência do usuário e tornar as conversas mais dinâmicas e visuais.

A possibilidade de ativar ou desativar a função oferece flexibilidade e personalização, atendendo a diferentes preferências dos usuários.

Essa abordagem, se implementada oficialmente, poderá ser um diferencial competitivo significativo para o WhatsApp, alinhando-o mais estreitamente com as funcionalidades oferecidas por outros aplicativos de mensagens.

Enquanto isso, os usuários aguardam ansiosamente por essas e outras novidades que possam tornar suas interações digitais ainda mais ricas e personalizadas.

Não perca: Bloqueado! WhatsApp decide acabar com prints; cuidado com o que faz