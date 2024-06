Precisando de emprego URGENTE? Novas vagas estão abertas para contratação IMEDIATA; confira

A Vale está com vagas de emprego e estágio abertas para diversas localidades. Contratação imediata e oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Uma das maiores empresas de mineração do país está com vagas de emprego abertas para todos os níveis de escolaridade. As contratações são imediatas e incluem oportunidades no programa de estágio para estudantes. As vagas estão distribuídas por diversas localidades do Brasil.

A empresa está buscando profissionais para áreas como tecnologia, engenharia e metalurgia. As primeiras etapas do processo seletivo serão realizadas virtualmente, facilitando a participação de candidatos de diferentes regiões. Saiba mais!

Vagas de emprego e estágio na Vale para várias regiões do Brasil. Contratações em áreas como tecnologia, engenharia e mais, com início imediato. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Oportunidades de emprego disponíveis

A Vale está oferecendo vagas em vários estados, incluindo Minas Gerais, Pará, Maranhão, Espírito Santo e Rio de Janeiro. As contratações são para uma variedade de cargos, entre eles:

Cargos disponíveis:

Técnico Eletroeletrônico I

Técnico Eletromecânico I – Supervisão De Manutenção Eletromecânica Usina 1 A 8

Técnico Mecânico I

Oficial Via Permanente

Soldador I

Vulcanizador Especializado

Supervisor Manutenção Preventiva – Pelotização Tubarão

Vulcanizador II

Analista de Tecnologia de Informação e Automação Pleno – Mineração

Supervisor de Manutenção de Materiais Rodantes – Utilidades de Vagões

Analista de Meio Ambiente – Corporativo

Gerente de Manutenção Mec Usinas 1 A 4

Engenheiro Sênior – Ferrovia

Oficial de Operação Ferroviária – Vaga Exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD)

Os requisitos para cada cargo variam, e as remunerações não foram divulgadas. Os interessados devem acessar o site oficial da empresa para conferir os detalhes e se candidatar.

Programa de Estágio Vale

Além das vagas de emprego, a Vale está com inscrições abertas para seu programa de estágio de nível superior. As oportunidades são destinadas a estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2025 e dezembro de 2027.

Cidades com vagas de estágio:

Espírito Santo: Cariacica, Linhares e Vitória

Cariacica, Linhares e Vitória Pará : Belém, Canaã dos Carajás, Marabá e Parauapebas

: Belém, Canaã dos Carajás, Marabá e Parauapebas Maranhão : São Luís, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Santa Inês, Vitória do Mearim

: São Luís, Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Santa Inês, Vitória do Mearim Rio de Janeiro : Duque de Caxias, Itaguaí, Mangaratiba e Rio de Janeiro

: Duque de Caxias, Itaguaí, Mangaratiba e Rio de Janeiro Minas Gerais: Nova Lima, Barão dos Cocais, Belo Horizonte, Catas Altas, Congonhas, Ipatinga, Itabira, Governador Valadares, Itabirito, Mariana, Nova Era, Rio Piracicaba, Ouro Preto, Sabará, Santa Luzia, São Gonçalo do Rio de Baixo, Timóteo

Cursos aceitos no Programa de Estágio Vale

A Vale está aceitando candidatos de diversos cursos de graduação. Confira a lista completa de cursos aceitos:

Administração

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arquitetura e Urbanismo

Automação e Robótica

Big Data e Inteligência Analítica

Ciências da Computação

Ciências de Dados

Ciências Aeronáuticas

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Ciências Sociais

Comércio Exterior

Comunicação

Comunicação Social-ABI

Comunicação Social- Cinema e Audiovisual

Comunicação Social – Midialogia

Comunicação Social – Jornalismo

Comunicação Social – Produção Editorial

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda

Comunicação Social – Rádio e TV

Comunicação Social – Relações Públicas

Direito

Enfermagem

Engenharia Acústica

Engenharia Aeroespacial

Engenharia Agronômica

Engenharia Aeronáutica

Engenharia Agrícola

Engenharia Agroeconômica

Engenharia Ambiental

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Automotiva

Engenharia Biomédica

Engenharia Bioquímica

Engenharia Biotecnológica

Engenharia Civil

Engenharia da Computação

Engenharia de Agrimensura e Cartografia

Engenharia de Agronegócios

Engenharia de Alimentos

Engenharia de Avaliação e Perícia

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia de Energia

Engenharia de Gestão

Engenharia de Informática

Engenharia de Infraestrutura

Engenharia de Inovação

Engenharia de Instrumentação

Engenharia de Manufatura

Engenharia de Manutenção e Segurança

Engenharia de Materiais

Engenharia de Minas

Engenharia de Pesca e Aquicultura

Engenharia de Produção

Engenharia de Petróleo

Engenharia de Produção Civil

Engenharia de Produção Elétrica

Engenharia de Produção Mecânica

Engenharia de Redes

Engenharia de Redes de Comunicação

Engenharia de Robôs

Engenharia de Saúde e Segurança

Engenharia de Segurança no Trabalho

Engenharia de Sistemas

Engenharia de Telecomunicações

Engenharia Elétrica

Engenharia Elétrica – Habilitação em Telecomunicações

Engenharia Eletromecânica

Engenharia Eletrotécnica

Engenharia Física

Engenharia Florestal

Engenharia Geológica

Engenharia Hídrica

Engenharia Industrial

Engenharia Industrial de Madeiras

Engenharia Mecânica

Engenharia Mecânica Naval

Engenharia Mecatrônica

Engenharia Metalúrgica

Engenharia Naval

Engenharia Nuclear

Engenharia Portuária

Engenharia Química

Engenharia Têxtil

Engenharia Urbana

Estatística

Farmácia

Finanças

Fisioterapia

Geologia

Gestão Ambiental

Gestão de Qualidade

Gestão da Tecnologia da Informação

Gestão de Recursos Humanos

Gestão em Sistemas da Informação

Gestão e Finanças

Inteligência de Mercado e Análise de Dados

Logística

Marketing

Matemática

Medicina

Nutrição

Processos Gerenciais

Psicologia

Química

Relações Internacionais

Saneamento Ambiental

Segurança do Trabalho

Serviço Social

Sistemas de Informação

Tecnologias de Informação

Os interessados em se candidatar ao programa de estágio devem acessar o site oficial da empresa para obter mais informações e realizar a inscrição.

Este é um momento importante para aqueles que desejam ingressar ou progredir em suas carreiras na área de mineração. Com diversas oportunidades de emprego e estágio, a Vale está abrindo portas para profissionais e estudantes em todo o Brasil.