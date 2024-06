AZEDOU para os donos destes iPhones! Notícia frustrante é divulgada; confira

Veja quais iPhones deixarão de receber atualizações em 2024. Entenda as razões por trás dessa decisão e os modelos que continuarão a ser atualizados com o iOS 18.

A Apple anunciou recentemente que alguns modelos de iPhone não receberão a atualização do iOS 18 em 2024. Essa decisão impacta diretamente os usuários de dispositivos mais antigos, que ficarão sem acesso às novas funcionalidades e melhorias oferecidas pela empresa.

A atualização do iOS 18 traz grandes novidades, principalmente com a introdução do Apple Intelligence. Essa nova tecnologia de Inteligência Artificial promete personalizar a experiência do usuário, gerenciando notificações, escrevendo textos automaticamente e resumindo mensagens em e-mails e outros aplicativos.

Além disso, o iOS 18 oferece recursos de personalização e segurança aprimorados, como uma tela de início customizável e a capacidade de bloquear e ocultar aplicativos. No entanto, nem todos os modelos de iPhone terão acesso a essas melhorias. Saiba mais a seguir.

Saiba quais modelos de iPhone não terão mais atualizações em 2024. Explore as novidades do iOS 18 e os dispositivos que receberão a nova versão. (Foto: divulgação).

Por que os iPhones deixam de atualizar?

A Apple oferece, em média, cinco anos de suporte para cada modelo de iPhone. Após esse período, os dispositivos costumam deixar de receber novas atualizações do sistema operacional iOS.

Esse ciclo ocorre devido às limitações tecnológicas dos modelos mais antigos, que não conseguem acompanhar os avanços dos recursos introduzidos nas novas versões do sistema. Com o tempo, esses aparelhos se tornam obsoletos no mercado, perdendo a capacidade de executar funções mais avançadas.

Além da Apple, outras grandes marcas, como Samsung e Google, também seguem uma política semelhante, deixando de atualizar seus dispositivos mais antigos conforme novos modelos são lançados. Essa prática é comum no setor mobile, refletindo a rápida evolução tecnológica e a necessidade de otimizar os recursos para os dispositivos mais recentes.

Quais iPhones vão parar de atualizar em 2024?

Em 2024, alguns modelos de iPhone deixarão de receber a atualização do iOS 18. Esses aparelhos incluem:

iPhone SE (1ª Geração)

iPhone X

iPhone 8 e iPhone 8 Plus

Esses modelos, lançados entre 2016 e 2017, já receberam várias atualizações ao longo dos anos. No entanto, devido às suas limitações de hardware, eles não suportarão os novos recursos do iOS 18, como o Apple Intelligence e as melhorias de personalização e segurança.

Quais iPhones serão atualizados em 2024?

Por outro lado, vários modelos de iPhone continuarão a receber atualizações em 2024. Esses dispositivos terão acesso às novas funcionalidades do iOS 18, incluindo:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

iPhone XS e iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ª geração ou posterior)

Esses modelos mais recentes possuem hardware capaz de suportar as novas tecnologias do iOS 18, garantindo uma experiência de usuário aprimorada e mais segura.

A decisão da Apple de encerrar as atualizações para determinados modelos de iPhone em 2024 é baseada na necessidade de manter a eficiência e a segurança dos dispositivos que ainda suportam as novas funcionalidades.

Para os usuários de modelos mais antigos, a atualização para um dispositivo mais recente pode ser uma alternativa viável para continuar usufruindo dos avanços tecnológicos e das melhorias de segurança oferecidas pelo iOS 18.

Manter-se informado sobre as políticas de atualização das fabricantes é fundamental para garantir que seu smartphone permaneça funcional e seguro ao longo dos anos.

Acompanhe as novidades e esteja preparado para as mudanças tecnológicas que impactam diretamente o uso diário dos dispositivos móveis.

