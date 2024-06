Procurando um celular novo? Você não precisa gastar muito para ter um bom; veja só

Por que celulares baratos estão melhores em 2024? Entenda as estratégias das marcas para oferecer smartphones acessíveis com alta qualidade e tecnologia avançada.

A busca por “celular bom e barato” é alta no Google, demonstrando a preocupação dos brasileiros em economizar sem abrir mão de qualidade ao adquirir um novo smartphone. Historicamente, era difícil encontrar aparelhos que combinassem essas duas características. No entanto, essa realidade começou a mudar após a pandemia.

Conversamos com as principais marcas do mercado para entender por que os celulares de até R$ 1.500 tinham câmeras ruins e desempenho insatisfatório antes de 2020. Em 2024, diversas opções de qualidade surgiram, mudando o cenário dos dispositivos móveis acessíveis.

Com o mercado mais maduro, as líderes do setor adotaram a estratégia de trazer recursos de seus modelos topo de linha para os intermediários e premium, visando atrair consumidores que buscam um bom custo-benefício. Mas será que essa é a única razão pela qual os celulares baratos estão ficando melhores?

Celulares baratos de até R$ 1.500 surpreendem em 2024. Conheça os fatores que impulsionam a evolução dos smartphones intermediários no mercado brasileiro. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O papel do Android na melhoria dos celulares baratos

No mercado de celulares intermediários, o Android é o sistema operacional predominante. Apesar do crescimento da Apple no Brasil, a empresa ainda foca em modelos de alta gama, deixando o iOS como um software de nicho. Em maio de 2024, o Android liderava o mercado mobile com 39,93% de alcance, resultado de uma ascensão iniciada em 2012 com dispositivos marcantes.

O Android destaca-se por ser um software de código aberto, permitindo customizações abrangentes. Essa característica possibilita que fabricantes implementem soluções que aumentem a usabilidade dos aparelhos. No Brasil, interfaces personalizadas como One UI (Samsung), My UX (Motorola), HyperOS (Xiaomi) e Realme UI (Realme) são populares.

Veja só: CONTROLE quem vê seus status no WhatsApp e tenha mais PRIVACIDADE

Interfaces personalizadas e suas vantagens

As interfaces personalizadas são fundamentais para melhorar a experiência do usuário em celulares intermediários. Elas oferecem funcionalidades adicionais e otimizações que a versão pura do Android não possui. Isso faz com que dispositivos de até R$ 1.500 sejam mais atraentes para os consumidores.

Além disso, essas interfaces são adaptadas para o mercado brasileiro, garantindo que as necessidades dos usuários locais sejam atendidas. Por exemplo, a One UI da Samsung é conhecida por sua intuitividade e facilidade de uso, o que aumenta a satisfação do cliente.

O impacto das atualizações de software

Outro fator crucial é a frequência das atualizações de software. A Samsung, por exemplo, ajustou sua estratégia para oferecer quatro anos de atualizações de sistema e cinco anos de atualizações de segurança para muitos de seus modelos das famílias Galaxy A e M. Isso garante que os aparelhos tenham uma vida útil mais longa, elevando o valor percebido pelos consumidores.

Estratégias de mercado das principais marcas

Desde a chegada dos primeiros smartphones ao Brasil, a Samsung tem sido uma das líderes no segmento intermediário. Em 2011, o Galaxy S II chegou por R$ 1.999, oferecendo configurações robustas para a época. Entretanto, modelos mais acessíveis, como o Galaxy Y, tinham especificações modestas.

Em 2015, a linha Galaxy J foi introduzida para oferecer um equilíbrio entre preço e desempenho. Com a extinção da linha J em 2019, as séries M e A se tornaram as mais acessíveis. Em 2024, a Samsung lançou cinco modelos na faixa de até R$ 1.500, como Galaxy M15 5G e Galaxy A15 5G.

Tecnologias mais acessíveis

A Samsung é conhecida por migrar tecnologias de seus topos de linha para modelos intermediários. Atualmente, a empresa possui o maior portfólio de smartphones 5G no Brasil. A atualização para tecnologias mais recentes melhora o desempenho, qualidade das câmeras e eficiência energética dos aparelhos.

Mais anos de Android e segurança robusta

A Samsung também se destaca pela longevidade das atualizações de software. Além de oferecer quatro anos de atualizações de sistema e cinco anos de segurança, a empresa aprimorou o Samsung Knox para proteger dados sensíveis, alinhando-se com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

A influência da Motorola e das marcas chinesas

A Motorola é pioneira no conceito de “celular intermediário”. O sucesso do Moto G, lançado em 2013, mudou o mercado brasileiro. Com preços acessíveis e bom desempenho, a série Moto G consolidou a marca no país. A empresa continua inovando, oferecendo modelos com suporte à tecnologia 5G e outras melhorias significativas.

Marcas chinesas aumentam competitividade na categoria intermediária

A popularização do e-commerce permitiu o acesso a smartphones chineses de qualidade. Empresas como Xiaomi, Huawei e Realme ganharam espaço no mercado brasileiro. A Xiaomi, por exemplo, é conhecida pelo ótimo custo-benefício de seus aparelhos, como o Poco M4, que custa R$ 1.499 e oferece conexão 5G.

A Realme, uma subsidiária da OPPO, conquistou sua independência em 2018. A marca tem foco no público jovem, oferecendo design atraente e recursos premium em modelos acessíveis. Com a chegada ao Brasil em 2021, a Realme rapidamente ganhou espaço, representando 0,5% do market share em maio de 2024.

O mercado de celulares baratos está em constante evolução. As fabricantes estão ouvindo o feedback dos consumidores e ajustando suas estratégias para oferecer aparelhos de melhor qualidade a preços acessíveis.

A popularização de novas tecnologias e a competição acirrada entre marcas são fatores que contribuem para essa melhoria contínua. Com isso, os consumidores podem esperar por smartphones cada vez mais avançados, sem precisar gastar uma fortuna.

Veja só: Método SECRETO é revelado e agora é possível programar envio de mensagens no WhatsApp; confira