Vire o semestre com um CARRO 0 KM na garagem; bancos liberam consórcio para CPF final 0 a 9

Aproveite a oportunidade de comprar um carro em 2024 com consórcio. Bancos liberam dinheiro para CPFs específicos. Saiba mais sobre as vantagens e desvantagens.

Adquirir um carro novo ou usado é um objetivo comum para muitos brasileiros. A compra de carros por consórcio se destaca como uma alternativa inteligente e econômica para realizar esse sonho.

Diferente do financiamento tradicional, esse sistema de compra parcelada não conta com a cobrança de juros, o que o torna uma opção atraente para quem deseja planejar a compra do seu veículo de forma mais econômica e organizada.

O consórcio de carros é uma espécie de poupança coletiva, administrada por uma empresa especializada. Cada participante paga mensalidades que são acumuladas em um fundo comum. Periodicamente, os participantes são contemplados, por meio de sorteio ou lance, com o valor do crédito para a compra do veículo. A contemplação pode acontecer em qualquer momento durante a vigência do plano, o que traz uma dose de imprevisibilidade, mas também a possibilidade de adquirir o carro antes do previsto.

Carros por consórcio são uma alternativa econômica em 2024. Bancos liberam créditos para CPFs selecionados. Entenda como funciona e suas principais vantagens. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como resgatar o dinheiro do consórcio e comprar meu carro?

O consórcio de carros é uma modalidade que se diferencia por sua simplicidade e eficiência. Cada consorciado paga mensalidades que são acumuladas em um fundo comum, administrado por uma empresa especializada.

A cada período, um ou mais participantes são contemplados, seja por sorteio ou por lance, com o valor do crédito necessário para a compra do veículo.

Poupança Coletiva : os valores pagos mensalmente pelos consorciados são depositados em um fundo comum.

: os valores pagos mensalmente pelos consorciados são depositados em um fundo comum. Sorteios e Lances : a contemplação pode ocorrer por sorteio, que é realizado periodicamente, ou por meio de lances, onde os consorciados podem ofertar valores para antecipar sua contemplação.

: a contemplação pode ocorrer por sorteio, que é realizado periodicamente, ou por meio de lances, onde os consorciados podem ofertar valores para antecipar sua contemplação. Imprevisibilidade: a contemplação pode ocorrer a qualquer momento durante a vigência do plano, proporcionando uma certa imprevisibilidade, mas também a chance de adquirir o veículo antes do esperado.

Veja também: Lula muda as regras e brasileiros que fazem parte de um grupo específico podem ANTECIPAR a aposentadoria

Quais são as vantagens da modalidade?

O consórcio de carros apresenta diversas vantagens para quem deseja adquirir um veículo de maneira planejada e econômica.

Ausência de Juros : ao contrário do financiamento, onde os juros podem elevar significativamente o custo total do veículo, no consórcio, o participante paga apenas uma taxa de administração. Isso torna o consórcio uma opção mais acessível e menos onerosa.

: ao contrário do financiamento, onde os juros podem elevar significativamente o custo total do veículo, no consórcio, o participante paga apenas uma taxa de administração. Isso torna o consórcio uma opção mais acessível e menos onerosa. Compra à Vista : quando contemplado, o consorciado recebe o valor total do crédito, possibilitando a compra do carro à vista. Isso pode resultar em melhores condições de negociação, descontos e benefícios adicionais oferecidos pelas concessionárias.

: quando contemplado, o consorciado recebe o valor total do crédito, possibilitando a compra do carro à vista. Planejamento Financeiro: o consórcio permite um planejamento financeiro mais organizado, uma vez que os valores pagos mensalmente são previamente estabelecidos e sem a variação dos juros.

Existem desvantagens no consórcio de carros?

Apesar das vantagens, o consórcio de carros também apresenta algumas desvantagens que devem ser consideradas antes da adesão.

Imprevisibilidade da Contemplação : a principal desvantagem é a incerteza sobre o momento da contemplação. Enquanto alguns participantes são sorteados logo no início do plano, outros podem demorar mais tempo para receber o crédito.

: a principal desvantagem é a incerteza sobre o momento da contemplação. Taxa de Administração : embora não haja cobrança de juros, o consórcio não é isento de custos. As administradoras cobram uma taxa de administração, que varia de acordo com o plano e a empresa. É fundamental verificar o valor dessa taxa antes de aderir ao consórcio.

: embora não haja cobrança de juros, o consórcio não é isento de custos. É fundamental verificar o valor dessa taxa antes de aderir ao consórcio. Possíveis Críticas: existem especialistas que criticam a modalidade. Segundo eles, é mais vantajoso aplicar o dinheiro na poupança e esperar para comprar o automóvel, evitando os custos adicionais do consórcio.

Qual é a parcela de um consórcio de R$ 100 mil?

O valor das parcelas de um consórcio de R$ 100 mil pode variar conforme a taxa de administração e o tempo de contrato.

Em média, as parcelas são de R$ 1400 por mês para consórcios de 93 meses ou R$ 9 mil para planos de 12 meses.

É importante lembrar que o valor total pago à administradora será maior do que a carta de crédito, devido à taxa de administração.

O financiamento de veículo é uma boa opção?

O financiamento de carros é uma alternativa ao consórcio, mas possui características diferentes. O financiamento é um empréstimo bancário concedido para a compra de um veículo, onde o comprador recebe o valor total do carro e paga em parcelas mensais, acrescidas de juros.

Rapidez : a principal vantagem do financiamento é a rapidez na aquisição do veículo. Diferente do consórcio, o cliente pode receber o dinheiro na hora da contratação, possibilitando a compra imediata do carro.

: a principal vantagem do financiamento é a rapidez na aquisição do veículo. Diferente do consórcio, o cliente pode receber o dinheiro na hora da contratação, possibilitando a compra imediata do carro. Custos Adicionais: no entanto, os juros cobrados no financiamento são significativamente mais altos. Muitas vezes, o comprador acaba pagando para o banco o dobro do valor do veículo, tornando essa opção mais cara a longo prazo.

Enfim, a escolha entre consórcio e financiamento depende das necessidades e condições financeiras de cada pessoa.

Enquanto o consórcio oferece uma compra planejada e sem juros, o financiamento proporciona a aquisição imediata do veículo, porém com custos adicionais.

Avaliar cuidadosamente as vantagens e desvantagens de cada modalidade é essencial para tomar a melhor decisão.

Veja também: Bolsa Família emite comunicado GERAL e alerta beneficiários sobre atualizações; entenda