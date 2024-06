Caixa CONVOCA cidadãos e libera 4 benefícios ainda em JUNHO

Em junho, a Caixa Econômica Federal libera importantes benefícios. Veja quem pode receber e como acessar esses programas que visam melhorar a qualidade de vida.

Em junho, a Caixa Econômica Federal anuncia a liberação de quatro importantes benefícios para os cidadãos brasileiros.

Com o compromisso de apoiar a população e fortalecer a economia, a Caixa se destaca como uma instituição essencial no desenvolvimento social do país.

Este mês, beneficiários de diversas regiões poderão acessar programas que visam melhorar a qualidade de vida e oferecer suporte financeiro em tempos desafiadores. Confira!

Quais benefícios Caixa estão disponíveis?

Quatro novos benefícios serão liberados pela Caixa neste mês. A seguir, conheça quais são eles e como fazer para participar e receber os pagamentos.

1. Saque aniversário do FGTS

O saque aniversário é uma modalidade que permite ao trabalhador receber parte do saldo disponível em seu Fundo de Garantia. As liberações ocorrem a cada ano, sempre no mês de aniversário do trabalhador.

Assim, a Caixa é a responsável por conceder esse acesso e os pagamentos podem ocorrer em uma conta Caixa ou outro banco de escolha do titular. Para aderir ao saque aniversário:

Todos os trabalhadores que possuem saldo em contas ativas ou inativas do FGTS podem participar.

Basta formalizar a solicitação pelo aplicativo FGTS.

O trabalhador passa a receber parte do saldo disponível todos os anos, no mês do seu aniversário.

O valor do depósito depende do saldo disponível no Fundo de Garantia na data do pagamento.

O trabalhador perde o direito ao saque rescisão e não pode receber o saldo total caso seja demitido sem justa causa.

É possível cancelar a inscrição da opção, mas será necessário aguardar um prazo de carência de 25 meses.

2. Bolsa Família

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do Brasil e também é um dos benefícios da Caixa com repasses em junho. O programa atende as famílias de baixa renda que seguem os seus critérios:

Família com renda mensal de até R$ 218 per capita.

Família que possui inscrição no CadÚnico.

Em junho, os pagamentos do Bolsa Família começam no dia 17 e seguem até o dia 28. Os depósitos seguem o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Assim, a cada dia um novo grupo tem acesso aos recursos. O valor da parcela contempla a base de R$ 600, mas também acrescenta bônus para os seguintes integrantes:

Gestantes e nutrizes (mães que amamentam até os 6 meses da criança), com bônus de R$ 50.

Crianças que possuem idade entre 0 e 6 anos, com bônus de R$ 150.

Crianças e adolescentes que possuem idade entre 7 e 18 anos incompletos, com bônus de R$ 50.

3. Auxílio Gás

O Auxílio Gás é um benefício social que possui a Caixa como responsável pelos depósitos. Os inscritos nesse programa recebem o pagamento de forma bimestral, ou seja, a cada dois meses.

Como o último pagamento foi em abril, este mês haverá mais uma rodada de depósitos. Para participar do programa é necessário:

Ter renda mensal de até meio salário mínimo per capita.

Ter inscrição no CadÚnico.

Além disso, o Auxílio Gás segue o mesmo calendário de pagamentos do Bolsa Família. O valor do benefício segue o preço médio do gás de cozinha dos últimos 6 meses. Em junho, os beneficiários receberão uma parcela de R$ 102.

4. PIS/PASEP

Por fim, o PIS e o PASEP são benefícios da Caixa para os trabalhadores de empresas públicas e privadas. Com eles, as pessoas que se enquadram nas regras de elegibilidade recebem até um salário mínimo por ano, de forma automática.

Os trabalhadores de empresas privadas recebem o PIS, pela Caixa Econômica Federal. Quem trabalha no setor público recebe o benefício pelo Banco do Brasil. Regras de elegibilidade:

Ter trabalhado de carteira assinada no ano-base por, pelo menos, 30 dias.

Receber salário de até dois salários mínimos mensais.

Estar cadastrado no PIS/PASEP há, pelo menos, 5 anos.

O empregador precisa ter declarado corretamente os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) / e-Social.

Em junho, o PIS e o PASEP vão contemplar os trabalhadores que nasceram nos meses de julho e agosto. Os depósitos ocorrerão no dia 17 de junho e ficarão disponíveis para saque até o dia 27 de dezembro de 2024.

