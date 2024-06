Que tal R$ 700 na conta AGORA? É o que promete este NOVO AUXÍLIO; confira o que fazer para garantir

Auxílio extra de R$ 706 pode ser solicitado por beneficiários do BPC. Veja como garantir esse pagamento adicional e quem tem direito a recebê-lo.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma importante iniciativa do Governo Federal que garante um pagamento mínimo de R$ 1.412 para seus beneficiários. Administrado pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o BPC é destinado a dois grupos específicos de brasileiros: idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência que possuem baixa renda.

Para ser elegível ao BPC, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). A inscrição deve ser feita em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) próxima à residência da família.

Após a inscrição no CadÚnico, o pedido do BPC deve ser realizado diretamente ao INSS. Isso pode ser feito através da plataforma online Meu INSS. Nas linhas a seguir, saiba mais sobre.

Como solicitar o BPC?

Para pessoas com deficiência, há um passo adicional: a realização de uma perícia médica. Essa perícia é necessária para confirmar a deficiência e permitir a liberação do pagamento. Uma vez aprovado, o beneficiário começa a receber o pagamento mensal de R$ 1.412.

Quem pode receber o pagamento diferenciado do BPC?

Para alguns beneficiários do BPC, existe a possibilidade de receber um pagamento extra de R$ 706. Esse valor é liberado para beneficiários que conseguiram um emprego formal.

O objetivo desse pagamento adicional é auxiliar durante o período de transição para o emprego formal, garantindo que o beneficiário não seja cortado diretamente do programa.

Esse pagamento extra é conhecido como Auxílio Inclusão e é destinado a beneficiários do BPC que atendem aos seguintes critérios:

Conseguiram um emprego formal;

Recebem uma remuneração de, no máximo, dois salários mínimos;

Comprovam possuir uma deficiência de grau moderado ou grave;

Estão com o CPF regularizado e sem pendências.

Como solicitar o BPC e o Auxílio Inclusão?

Para solicitar o BPC, siga estes passos:

Inscrição no CadÚnico : dirija-se a uma unidade do CRAS e inscreva-se no Cadastro Único.

: dirija-se a uma unidade do CRAS e inscreva-se no Cadastro Único. Pedido no INSS : após a inscrição no CadÚnico, faça o pedido do BPC através da plataforma Meu INSS.

: após a inscrição no CadÚnico, faça o pedido do BPC através da plataforma Meu INSS. Perícia Médica: se for uma pessoa com deficiência, agende e realize a perícia médica para confirmar a elegibilidade.

Para solicitar o Auxílio Inclusão, é necessário:

Ter um emprego formal : o beneficiário deve estar empregado formalmente.

: o beneficiário deve estar empregado formalmente. Comprovar a Deficiência : apresentar documentação que comprove a deficiência de grau moderado ou grave.

: apresentar documentação que comprove a deficiência de grau moderado ou grave. Regularizar o CPF: garantir que o CPF esteja regularizado e sem pendências.

O BPC é uma medida essencial para garantir uma renda mínima a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

O Auxílio Inclusão, por sua vez, oferece um suporte financeiro adicional para aqueles que conseguem ingressar no mercado de trabalho formal, facilitando a transição e proporcionando estabilidade financeira durante esse período.

Resumo dos benefícios

BPC : Pagamento mensal de R$ 1.412 para idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda.

: Pagamento mensal de R$ 1.412 para idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. Auxílio Inclusão: Pagamento extra de R$ 706 para beneficiários do BPC que conseguiram emprego formal e atendem aos critérios estabelecidos.

Para garantir que você receba esses benefícios, é crucial seguir todos os passos de inscrição e solicitação corretamente, mantendo sempre a documentação necessária atualizada e o CPF regularizado.

Estes benefícios são fundamentais para assegurar a dignidade e o suporte financeiro das populações mais vulneráveis do Brasil.

