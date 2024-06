WhatsApp Reunião? Mensageiro INOVA e lança atualização para chamadas de vídeo; entenda

WhatsApp revela novas funcionalidades para videochamadas e compartilhamento de tela. Atualizações prometem revolucionar a experiência de uso no PC e celular.

O WhatsApp anunciou recentemente uma série de novidades para ligações de voz e vídeo na versão para PC e celular do aplicativo.

Essas atualizações visam melhorar a experiência do usuário ao adicionar novas funcionalidades e otimizar as já existentes.

As mudanças prometem trazer o WhatsApp mais próximo de outras plataformas de comunicação modernas. Saiba mais a seguir.

Novidades no WhatsApp incluem melhorias em chamadas de voz e vídeo. Saiba mais sobre os novos recursos que facilitam a comunicação em grupo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são as novidades do WhatsApp?

Uma das novidades mais esperadas é a possibilidade de compartilhar a tela com áudio. Agora, os usuários podem transmitir o conteúdo do próprio dispositivo, incluindo imagem e som.

Essa funcionalidade alinha o WhatsApp a outras ferramentas de comunicação como Discord, Google Meet, Teams e Zoom.

Compartilhar a tela com áudio é um recurso importante para reuniões e apresentações, facilitando a visualização de documentos e conteúdos diretamente na tela do interlocutor.

Videochamadas com até 32 pessoas simultaneamente

Outra grande atualização é a expansão das videochamadas para até 32 pessoas simultaneamente. Esse aumento no número de participantes é uma resposta direta à demanda por ferramentas de comunicação em larga escala, especialmente em um mundo cada vez mais digital.

Com mais pessoas participando das chamadas, o WhatsApp introduziu uma nova funcionalidade para destacar quem está falando. O palestrante aparecerá primeiro na tela, tornando as conversas mais inteligíveis e fáceis de acompanhar.

Melhoria na qualidade de áudio

O WhatsApp também anunciou o suporte ao codec MLow. Este novo codificador melhora a confiabilidade das ligações, entregando som e imagens mais nítidas em variadas condições de conectividade.

Isso é especialmente relevante para usuários que enfrentam dificuldades com a qualidade de chamadas devido a conexões instáveis. O novo codec MLow promete um desempenho superior, garantindo que as comunicações sejam claras e sem interrupções.

Além disso, as chamadas feitas por dispositivos móveis receberam uma atualização no cancelamento de ruído e eco, o que torna a comunicação mais clara.

Melhorias no cancelamento de ruído e eco são essenciais para garantir que as conversas não sejam prejudicadas por sons de fundo ou reverberações, proporcionando uma experiência de chamada mais profissional e limpa.

Melhorias na resolução de vídeo

As videochamadas no WhatsApp também estão configuradas para entregar imagens em resolução ainda maior quando há uma boa conexão com a internet. Isso significa que, além de uma melhor qualidade de áudio, os usuários poderão aproveitar uma qualidade de vídeo superior, tornando as videochamadas mais nítidas e agradáveis.

No entanto, a plataforma não especificou quando essas novidades serão liberadas para o público geral. A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, indicou que os recursos inéditos serão lançados de maneira faseada.

Portanto, é importante que os usuários mantenham o aplicativo atualizado para terem acesso às últimas funcionalidades assim que estiverem disponíveis.

Manter o aplicativo atualizado é fundamental para garantir que você aproveite todas as novidades e melhorias que estão sendo constantemente implementadas. A atualização contínua do app não apenas traz novos recursos, mas também corrige bugs e melhora a segurança da plataforma.

Essas atualizações do WhatsApp refletem a contínua evolução das necessidades de comunicação dos usuários, integrando funcionalidades que são cada vez mais necessárias no ambiente digital atual. Seja para uso pessoal ou profissional, as novas ferramentas prometem facilitar a comunicação e tornar as interações mais eficientes e agradáveis.

Para recapitular, as principais novidades incluem:

Compartilhamento de tela com áudio

Videochamadas com até 32 participantes

Destaque para quem está falando

Melhoria na qualidade de áudio com o codec MLow

Melhor cancelamento de ruído e eco em dispositivos móveis

Aumento na resolução de vídeo em boas conexões

Com essas melhorias, o WhatsApp se posiciona como uma ferramenta ainda mais robusta para comunicação, atendendo tanto às necessidades pessoais quanto profissionais dos seus usuários.

As atualizações devem ser aguardadas com expectativa, pois prometem transformar significativamente a experiência de uso do aplicativo.

