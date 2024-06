Agora é OFICIAL: famílias podem receber internet e tv de graça; medida é válida para todos os NIS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 inclusos

O Governo Federal liberou a lista de famílias que podem receber internet e TV de graça. Saiba quem tem direito e como garantir o benefício.

O Governo Federal acaba de anunciar uma importante medida para ampliar o acesso à informação e ao entretenimento para milhões de brasileiros. A liberação da lista de famílias que poderão receber internet e TV de graça tem como objetivo principal reduzir a desigualdade digital no país.

Com a inclusão de todas as famílias inscritas no CadÚnico, independentemente do número final do NIS, o programa abrange um grande contingente da população.

A seguir, detalharemos como as famílias podem se beneficiar dessa iniciativa, os processos para obtenção dos serviços e os impactos esperados para a sociedade. Entenda mais sobre como receber internet e TV de graça ao longo do texto.

Quem pode receber os benefícios?

O anúncio do Governo Federal trouxe uma excelente notícia para milhões de famílias brasileiras. Todas as famílias inscritas no CadÚnico com NIS terminados em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 estão incluídas no benefício.

Isso significa que um grande número de cidadãos terá acesso aos serviços de internet e TV de forma gratuita, um recurso fundamental nos dias de hoje.

Para garantir a TV gratuita, o Governo está substituindo antigas antenas analógicas por parabólicas digitais. Essa mudança está sendo implementada em mais de 400 municípios brasileiros. As parabólicas digitais oferecem vários benefícios, incluindo:

Imagem e som de alta qualidade : proporcionando uma experiência de visualização superior com imagens nítidas e som claro.

: proporcionando uma experiência de visualização superior com imagens nítidas e som claro. Acesso a diversos canais : permitindo que os usuários tenham acesso a até 100 canais gratuitos.

: permitindo que os usuários tenham acesso a até 100 canais gratuitos. Sinal estável e sem interferências: resistência a interferências causadas pela implementação do 5G, garantindo uma transmissão contínua.

Como garantir a TV e internet de graça?

Para as famílias que desejam garantir a TV gratuita, o processo é simples. É necessário entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou acessar o site Siga Antenado para agendar a instalação.

Durante o agendamento, será necessário fornecer informações pessoais, como CPF e NIS. Esse processo assegura que as famílias recebam as parabólicas digitais sem complicações.

Além da TV, o programa Internet Brasil expande o acesso à internet gratuita. Originalmente destinado a escolas públicas de alguns estados do Nordeste, o programa agora inclui os estados do Amapá, Pará, Bahia, Maranhão e Rio Grande do Norte.

O objetivo é proporcionar internet gratuita para estudantes, auxiliando nos estudos e promovendo a igualdade no acesso à educação e informação.

Os chips distribuídos pelo programa têm uma franquia de até 20GB de dados móveis por mês. Esses chips são compatíveis com qualquer modelo de celular, garantindo que todos os estudantes beneficiados possam utilizar o recurso sem problemas.

A distribuição desses chips é fundamental para garantir um futuro melhor para esses jovens, proporcionando acesso a informações e recursos educativos.

Benefícios da iniciativa

A iniciativa do Governo Federal traz inúmeros benefícios para a sociedade brasileira. Primeiramente, garante o acesso à informação e ao entretenimento para milhões de pessoas. Em um mundo cada vez mais conectado, ter acesso à internet e à TV é essencial para estar informado e atualizado sobre os acontecimentos.

Outro benefício importante é a redução da desigualdade digital. Muitas famílias em situação de vulnerabilidade social não têm acesso a esses serviços devido aos custos. Com a disponibilização gratuita, essas famílias poderão desfrutar dos mesmos benefícios que outras, promovendo uma maior igualdade.

Por fim, a iniciativa contribui para a educação dos jovens brasileiros. Com o programa Internet Brasil, os estudantes terão acesso a recursos online que podem auxiliar em seus estudos. Isso é crucial para o desenvolvimento acadêmico e profissional desses jovens, preparando-os melhor para o futuro.

A liberação da lista de famílias que podem receber internet e TV de graça é uma medida significativa para a inclusão digital no Brasil. Com a inclusão de todas as famílias inscritas no CadÚnico, o Governo Federal está garantindo que um grande número de cidadãos possa acessar esses serviços essenciais.

A distribuição de parabólicas digitais e chips de internet gratuita representa um avanço importante para a redução da desigualdade digital e a promoção da educação e da informação.

Para garantir esses benefícios, é fundamental que as famílias se informem sobre os procedimentos necessários e realizem os agendamentos. Com essas medidas, o Governo Federal dá um passo importante rumo a uma sociedade mais igualitária e conectada.

