COMUNICADO INSS sobre pagamentos de junho; valores serão antecipados?

INSS emite comunicado urgente sobre pagamentos de junho. Beneficiários devem ficar atentos às novas orientações para evitar surpresas. Saiba mais sobre o calendário atualizado.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitiu um comunicado urgente sobre os pagamentos de aposentadorias e pensões referentes ao mês de junho.

Recentemente, circulou nas redes sociais uma informação sobre a suposta antecipação do calendário de pagamentos.

Essa notícia gerou muita confusão entre os beneficiários, que ficaram apreensivos sobre possíveis mudanças nas datas.

O INSS esclarece informações sobre os pagamentos de junho. Apenas alguns beneficiários terão alterações. Confira os detalhes e fique por dentro das novidades. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Pagamentos do INSS em junho serão antecipados?

De acordo com o INSS, não houve alteração nas datas de pagamento para aposentados e pensionistas, exceto para os residentes do Rio Grande do Sul. Esses beneficiários terão seus pagamentos antecipados devido ao estado de calamidade pública no estado.

Essa antecipação será válida até que seja declarado o fim do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Notícia da Manhã.

O INSS reforçou que os demais beneficiários devem seguir o calendário de pagamento normal. Primeiramente, serão pagos os benefícios de até um salário mínimo (R$ 1.412) entre 24 de junho e 5 de julho, enquanto aqueles que recebem acima do piso nacional terão os pagamentos creditados entre 1º e 5 de julho.

Saiba também: ENEM 2024 deposita R$ 200 na conta dos estudantes inscritos. Não recebeu? Saiba o que fazer

Como são organizados os pagamentos de benefícios do INSS?

O INSS paga mensalmente cerca de 39,9 milhões de benefícios. O pagamento é feito considerando o número final do cartão de pagamento do benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço.

Os primeiros a receberem são aqueles com o Número de Inscrição Social (NIS) com final 1, seguindo um grupo por dia.

Para quem recebe valores acima do piso nacional, os pagamentos são feitos de dois em dois grupos, começando pelos que têm dígito final 1 e 6.

O INSS esclarece que beneficiários com incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) também têm direito a uma parcela menor do décimo terceiro, calculada de acordo com a duração do benefício.

Calendário de pagamentos do INSS para Junho

Para facilitar o entendimento, vamos detalhar o calendário de pagamentos do INSS para junho. É importante que os beneficiários estejam atentos às datas para evitar qualquer contratempo.

Para quem ganha até um salário mínimo

NIS final 1: 24 de junho

NIS final 2: 25 de junho

NIS final 3: 26 de junho

NIS final 4: 27 de junho

NIS final 5: 28 de junho

NIS final 6: 1 de julho

NIS final 7: 2 de julho

NIS final 8: 3 de julho

NIS final 9: 4 de julho

NIS final 0: 5 de julho

Para quem ganha mais de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 3 de junho

Finais 2 e 7: 4 de junho

Finais 3 e 8: 5 de junho

Finais 4 e 9: 6 de junho

Finais 5 e 0: 7 de junho

Como consultar e acessar o extrato do INSS?

Os segurados podem consultar o extrato de pagamento e outras informações através do aplicativo ou site Meu INSS, acessível via conta Gov.br.

O acesso aos serviços digitais do INSS proporciona uma experiência mais eficiente e prática, permitindo que os beneficiários acompanhem de perto seus pagamentos e agendem serviços.

Os segurados devem estar atentos às datas de pagamento e conferir regularmente o extrato para evitar surpresas. Em caso de discrepâncias, é essencial entrar em contato com o INSS pelo telefone 135 ou pelo portal Meu INSS.

Além disso, é importante se precaver contra golpes, pois o INSS não realiza visitas domiciliares para comprovação de vida ou atualização de dados.

Enfim, o comunicado do INSS sobre os pagamentos de junho destaca a importância de manter os beneficiários informados e atentos às datas e procedimentos corretos.

A antecipação dos pagamentos para residentes do Rio Grande do Sul é uma medida excepcional devido ao estado de calamidade pública, mas o calendário regular permanece inalterado para os demais beneficiários.

Os segurados devem utilizar as ferramentas digitais disponíveis para acompanhar seus benefícios e garantir que todas as informações estejam corretas, evitando surpresas desagradáveis.

A segurança e a eficiência nos serviços prestados pelo INSS são fundamentais para assegurar o bem-estar dos aposentados e pensionistas em todo o país.

Saiba também: Lista DIVULGADA e você pode estar nela: veja quem (e quando) cairá na conta o 2º lote de pagamento da restituição do IR 2024