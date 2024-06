Nova categoria na CNH chega para surpreender motoristas; como vai funcionar? Entenda!

A nova CNH traz elementos gráficos anti-fraude e se alinha a padrões internacionais. Saiba como isso afetará sua renovação e quais são as novas categorias.

A partir de junho de 2022, os Detrans estão implementando um novo formato para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Essa atualização traz elementos gráficos anti-fraude e está alinhada aos padrões internacionais. O principal objetivo dessas mudanças é aumentar a segurança e evitar falsificações.

Com essas modificações, a CNH passará a atender requisitos mais rigorosos de identificação. Isso garantirá maior confiabilidade no documento. Os Detrans estão empenhados em modernizar e fortalecer a categoria da CNH, proporcionando uma experiência mais segura no trânsito.

O novo padrão da CNH será obrigatório para renovações, segundas vias e novas habilitações. A nova carteira estará disponível também em formato digital, oferecendo mais praticidade aos condutores. Aqueles com documentos válidos atualmente só precisarão adotar o novo modelo quando renovarem a CNH.

Quais são as novas categorias da CNH?

A CNH foi recentemente atualizada, apresentando agora 13 modalidades de habilitação. Entre as novas categorias estão os códigos A1, B1, C1 e BE, que podem ser confusos para muitos condutores.

Compreender essas novas categorias é fundamental para garantir que os motoristas estejam devidamente habilitados para suas atividades no trânsito. Notícia da Manhã.

Apesar das novas categorias, as informações de que o Contran teria introduzido subcategorias baseadas na cilindrada para motos e tipo de câmbio para automóveis são equivocadas. As categorias da CNH permanecem as mesmas, e não há necessidade de realizar novos testes teóricos e práticos.

O Contran não introduziu subcategorias baseadas em cilindrada para motos ou tipo de câmbio para automóveis. Essa ideia é falsa e as categorias da CNH continuam as mesmas.

Não é necessário realizar novos exames. Esse esclarecimento visa dissipar as incertezas e desinformações sobre as reais alterações nas normas de trânsito.

Quais são as categorias de CNH vigentes no Brasil?

As categorias de condutores no Brasil permanecem como A, B, C, D e E, conforme estabelecido pelo Artigo 143 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Confira as cinco categorias válidas no Brasil:

Categoria A : condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral.

: condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral. Categoria B : condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda oito lugares, excluindo o do motorista.

: condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda oito lugares, excluindo o do motorista. Categoria C : condutor de veículo abrangido pela categoria B e de veículo motorizado utilizado em transporte de carga cujo peso bruto total exceda 3.500 kg.

: condutor de veículo abrangido pela categoria B e de veículo motorizado utilizado em transporte de carga cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Categoria D : condutor de veículo abrangido pelas categorias B e C e de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda oito lugares, excluindo o do motorista.

: condutor de veículo abrangido pelas categorias B e C e de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda oito lugares, excluindo o do motorista. Categoria E: condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda oito lugares.

O que mais é importante sobre a nova CNH?

O novo formato da CNH, que já está em vigor, apresenta melhorias significativas em termos de segurança. Os elementos gráficos anti-fraude foram desenvolvidos para garantir maior autenticidade ao documento.

Além disso, a nova carteira de habilitação está em conformidade com os padrões internacionais, o que facilita o reconhecimento do documento em outros países.

Os condutores que possuem a CNH atual não precisam se preocupar com a imediata troca do documento. A mudança para o novo formato será necessária apenas no momento da renovação, emissão de segunda via ou obtenção de uma nova habilitação.

A versão digital da CNH também traz benefícios adicionais, proporcionando mais praticidade no dia a dia. Os condutores poderão acessar o documento diretamente de seus dispositivos móveis, facilitando o acesso às informações e evitando a necessidade de portar o documento físico o tempo todo.

A atualização das categorias da CNH e a introdução de um novo formato de documento são medidas importantes para aumentar a segurança e a autenticidade das habilitações no Brasil.

Essas mudanças garantem que os documentos estejam em conformidade com os padrões internacionais, aumentando a confiabilidade e reduzindo o risco de fraudes.

Fique atento às novas regras e certifique-se de estar sempre em dia com suas obrigações de trânsito. Essas medidas são essenciais para garantir a segurança de todos os usuários das vias e para proporcionar um trânsito mais organizado e seguro.

