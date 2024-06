Sinais que o seu WhatsApp foi clonado: evite que criminosos apliquem golpes em seu nome

Proteja sua conta do WhatsApp verificando sinais de clonagem. Evite golpes e mantenha suas conversas seguras com essas dicas essenciais.

Manter a privacidade das suas conversas no WhatsApp é essencial para proteger informações pessoais e evitar golpes. Clonagem de contas tem se tornado uma ameaça crescente.

Para saber se seu WhatsApp foi clonado, é preciso observar alguns indícios claros. Essas dicas são fundamentais para detectar atividades suspeitas e proteger sua conta de invasores.

A seguir, veja algumas pistas para saber se clonaram seu WhatsApp e como agir para evitar que sua conta seja usada por criminosos.

Saiba identificar se seu WhatsApp foi clonado e evite golpes. Conheça os sinais de invasão e como proteger suas informações. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como saber se meu WhatsApp foi clonado?

Veja dicas:

1. Verifique se seu WhatsApp Foi Registrado em Outro Dispositivo

Um dos sinais mais claros de que sua conta pode ter sido clonada é receber uma notificação ou SMS informando que o WhatsApp foi registrado em outro aparelho.

Se você não fez essa ação, trata-se de um forte indicativo de clonagem. Essa mensagem é um alerta de que alguém está tentando acessar sua conta em outro dispositivo.

Compartilhar o código de confirmação do WhatsApp que chega ao seu aparelho é um risco. Esse código é essencial para concluir o registro da conta em um novo dispositivo. Nunca compartilhe este código com ninguém.

Além disso, a clonagem não pode ocorrer sem que o usuário perceba, já que essas notificações são enviadas para alertar sobre tentativas de acesso não autorizadas.

2. Desconexão inesperada do WhatsApp

Outro indício de que sua conta pode estar clonada é ser desconectado do WhatsApp de repente, especialmente após receber uma notificação de que seu número foi registrado em outro dispositivo.

O WhatsApp não permite o funcionamento simultâneo de uma conta em dois celulares diferentes, com exceção de aparelhos adicionais conectados.

Desconexões frequentes e sem motivo aparente são um alerta para a possibilidade de clonagem. Caso você enfrente problemas para acessar sua conta, isso pode indicar que outra pessoa está usando seu WhatsApp.

A Meta oferece um serviço para desativar e bloquear contas do WhatsApp em situações como essa. Para isso, é necessário enviar um e-mail para support@whatsapp.com, explicando a situação e incluindo o número de telefone completo.

3. Atividades estranhas na sua conta do WhatsApp

Detectar atividades estranhas em sua conta é outra maneira de identificar se o WhatsApp foi clonado. Verifique se há mensagens lidas que você não visualizou, edições no perfil, conversas com números desconhecidos ou mensagens enviadas que você não reconhece.

Para verificar esses acessos, acesse o menu de configurações do WhatsApp e selecione “Dispositivos conectados”. Essa função permite ver se há dispositivos desconhecidos conectados à sua conta. Caso identifique algum, desconecte-o imediatamente.

Manter o controle dos dispositivos conectados ajuda a garantir que apenas você tenha acesso à sua conta. Notícia da Manhã.

4. Recebimento de códigos de acesso via SMS sem solicitação

Receber tokens de confirmação do WhatsApp via SMS sem ter solicitado é outro sinal de tentativa de invasão. Essa notificação indica que alguém está tentando acessar sua conta do WhatsApp.

Não é necessário tomar nenhuma ação, a menos que você tenha solicitado o código. Contudo, jamais compartilhe o token de seis dígitos recebido, pois ele é crucial para concluir o processo de confirmação do seu número.

5. Notificações que indicam clonagem

Ao ser clonado, o WhatsApp envia algumas notificações específicas. A primeira é uma mensagem informando que “Sua conta do WhatsApp será registrada em um novo celular” junto com o token de seis dígitos, mesmo que você não tenha solicitado.

Outra mensagem comum é “Não foi possível verificar este telefone. Provavelmente, porque você registrou seu número de telefone no WhatsApp em outro aparelho.” Esta mensagem aparece ao tentar abrir o aplicativo, indicando que um invasor acessou sua conta por outro dispositivo.

Quem clonou o WhatsApp tem acesso às minhas fotos e conversas?

Um invasor pode ter acesso às suas fotos e conversas se conseguir clonar sua conta. Segundo a Meta, alguém que acessa sua conta em outro dispositivo não pode ler conversas anteriores.

No entanto, poderá ver grupos e contatos nas mensagens abertas. O risco maior é que o invasor possa restaurar um backup, acessando conversas e mídias antigas, caso também tenha suas credenciais do Google Drive ou iCloud.

Para aumentar a segurança, ative a verificação em duas etapas, cadastre biometria ou reconhecimento facial e ative a criptografia nos backups. Essas medidas ajudam a proteger suas informações e dificultam o acesso não autorizado.

Como recuperar WhatsApp clonado?

É possível recuperar uma conta clonada do WhatsApp. Reinstale o aplicativo, faça login com seu número de telefone e confirme o token de seis dígitos. Isso permitirá que você recupere o controle da conta e corte o acesso do invasor.

Em casos de SIM swap, solicite o bloqueio do chip à operadora, compre um novo chip, recupere o número antigo e reconfigure o WhatsApp.

Manter-se vigilante e seguir essas dicas pode ajudar a proteger sua conta do WhatsApp contra clonagem. A prevenção e a ação rápida são essenciais para garantir a segurança de suas conversas e informações pessoais. Notícia da Manhã.

