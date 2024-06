Lista DIVULGADA e você pode estar nela: veja quem (e quando) cairá na conta o 2º lote de pagamento da restituição do IR 2024

A Receita Federal anunciou a data de pagamento do 2º lote da restituição do IR 2024. Confira como consultar se seu nome está na lista.

A Receita Federal anunciou que a consulta ao 2º lote da restituição do IR (Imposto de Renda) estará disponível a partir do dia 21 de junho. No mês anterior, os contribuintes puderam acessar o status dos pagamentos do primeiro lote.

A verificação do 2º lote da restituição do IR 2024 estará acessível uma semana antes do depósito, previsto para 28 de junho. No primeiro lote, a Receita Federal distribuiu R$ 9,5 bilhões, beneficiando milhões de contribuintes.

O segundo lote, mesmo que com um montante possivelmente menor, ainda trará alívio financeiro a muitos cidadãos.

Essa liberação de recursos é importante para a economia, fortalecendo o compromisso da Receita Federal com os pagamentos. Saiba mais a seguir.

Saiba quando a Receita Federal vai liberar a consulta do 2º lote da restituição do IR. Veja os detalhes para verificar se você está incluído. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Calendário de restituição do IR 2024

Para organizar os pagamentos, a Receita Federal divulgou o calendário completo de restituições do Imposto de Renda:

Primeiro lote: 31 de maio

Segundo lote: 28 de junho

Terceiro lote: 31 de julho

Quarto lote: 30 de agosto

Quinto lote: 30 de setembro

No primeiro lote, 5.562.065 contribuintes receberam R$ 9,5 bilhões no dia 31 de maio. Para acompanhar a situação da declaração e das devoluções, os contribuintes podem acessar o extrato de processamento no e-CAC da Receita Federal.

Confira: Brasileiros com CPF final 0,1,2,3,4,5 até 9 têm em comum a chance de SACAR R$ 1.412 ainda em junho

Como consultar o 2º lote de restituição do IR 2024?

Para verificar se foi incluído no próximo lote de restituição do IR 2024, o contribuinte deve seguir este passo a passo uma semana antes da data de pagamento:

Acesse o site da Receita Federal e clique em “Meu Imposto de Renda”;

Na opção “Serviços”, selecione “Consultar minha restituição”;

Em seguida, clique em “Iniciar”;

Informe o CPF do titular, a data de nascimento e o ano;

Confirme as informações.

O acesso ao e-CAC permite aos contribuintes acompanhar de perto o andamento da sua declaração e se preparar para receber a restituição. É uma ferramenta valiosa para garantir que tudo esteja em ordem com suas obrigações fiscais.

Grupos prioritários da restituição do IR 2024

A Receita Federal definiu grupos prioritários para o recebimento da restituição do Imposto de Renda 2024. Estes grupos têm preferência no recebimento:

Idosos acima de 80 anos

Idosos entre 60 e 79 anos

Contribuintes com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

Após esses grupos, são priorizados os contribuintes que optaram pelo modelo pré-preenchido e pela restituição via Pix. No entanto, o método de pagamentos instantâneos só é válido quando a chave Pix é o CPF do contribuinte. Chaves Pix que utilizam e-mail, telefone ou código aleatório não são elegíveis para receber a restituição.

Ademais, a restituição do IR é uma importante fonte de alívio financeiro para muitos brasileiros. Ela representa a devolução de parte do imposto pago a mais ao longo do ano, ajudando a equilibrar as finanças pessoais dos contribuintes.

A Receita Federal, ao cumprir o calendário de pagamentos, assegura que milhões de cidadãos recebam os valores devidos de forma organizada e eficiente. Esse processo contribui para a confiança dos contribuintes no sistema fiscal e ajuda a movimentar a economia do país.

Como garantir que sua restituição seja recebida corretamente?

Restituição IR 2024. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Para assegurar que a restituição do IR seja recebida corretamente, os contribuintes devem:

Manter seus dados atualizados no sistema da Receita Federal ;

; Acompanhar o processamento da declaração pelo e-CAC ;

; Garantir que as informações fornecidas na declaração estejam corretas e completas.

Essas medidas ajudam a evitar possíveis problemas que possam atrasar ou impedir o recebimento da restituição. Estar atento a esses detalhes é crucial para garantir que os valores sejam recebidos sem complicações.

Acompanhar o calendário de restituições e entender os processos envolvidos é essencial para todos os contribuintes. Manter-se informado e utilizar as ferramentas disponibilizadas pela Receita Federal facilita o acesso aos recursos devidos e contribui para a transparência e eficiência do sistema fiscal brasileiro.

Confira: Solicite R$ 3.500 em CRÉDITO EXTRA via app Caixa Tem; ensinamos o passo a passo