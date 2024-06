Cansado de coisas INÚTEIS no seu Instagram? Essas dicas vão te ajudar a explorar melhor o app; veja só

Aprenda a personalizar sua experiência no Instagram com nossas seis dicas essenciais. Torne a aba Explorar mais relevante e alinhada aos seus interesses.

A aba Explorar do Instagram é uma ferramenta essencial para descobrir novos conteúdos na plataforma. No entanto, muitos usuários se deparam com sugestões que não correspondem aos seus interesses.

Para solucionar esse problema, é possível adotar algumas estratégias simples que melhoram significativamente a personalização das recomendações. Neste artigo, apresentaremos seis dicas práticas para transformar sua experiência de navegação no Instagram, tornando-a mais agradável e relevante.

Como personalizar a aba Explorar do Instagram?

A personalização da aba Explorar pode ser aprimorada ao limpar o histórico de busca, reportar conteúdos e considerar suas interações na plataforma. Essas ações ajudam a moldar as sugestões de acordo com suas preferências pessoais.

Limpar o cache e ativar o controle para conteúdos sensíveis também são medidas eficazes para melhorar as recomendações. A seguir, detalharemos cada uma dessas dicas para que você possa otimizar sua experiência no Instagram.

Ao seguir essas recomendações, você terá maior controle sobre os conteúdos exibidos na aba Explorar, tornando sua navegação mais alinhada com seus interesses. Confira abaixo as seis dicas que irão transformar sua experiência de uso no Instagram.

1. Limpe o histórico do Instagram

Limpar o histórico do Instagram é fundamental para melhorar as recomendações de conteúdo. Cada pesquisa realizada na plataforma influencia as postagens que o algoritmo apresenta na aba Explorar.

Apagar o histórico remove essas influências, permitindo que novas sugestões mais alinhadas com seus interesses sejam exibidas.

Para limpar o histórico, siga estes passos:

Acesse o menu “Configurações”.

Selecione “Sua atividade”.

Clique em “Pesquisas recentes”.

Toque em “Limpar tudo” para excluir todo o histórico de busca.

2. Limpe o cache do Instagram

Outra medida eficaz é limpar o cache do Instagram. O cache armazena dados sobre suas interações na plataforma, incluindo pesquisas e conteúdos visualizados. Isso facilita o carregamento, mas pode atrapalhar a exibição de novas recomendações.

Ao limpar o cache, você resetará as preferências de navegação, recebendo sugestões frescas e alinhadas com seus interesses atuais. Para limpar o cache:

Acesse o gerenciador de arquivos do dispositivo.

Encontre o aplicativo Instagram.

Apague todos os dados salvos.

3. Reporte o conteúdo de seu interesse

Você pode ajustar manualmente as recomendações na aba Explorar, reportando conteúdos de interesse ou desinteresse.

Para cada post recomendado, utilize a opção “Não tenho interesse” ao clicar nos três pontinhos. Isso ajudará o algoritmo a entender melhor suas preferências e a evitar sugestões indesejadas.

4. Pense duas vezes antes de curtir e comentar

Interagir com postagens que não são de seu interesse pode influenciar negativamente as recomendações. O Instagram monitora suas curtidas, compartilhamentos e comentários para personalizar a aba Explorar.

Portanto, seja seletivo ao interagir com conteúdos. Para remover curtidas indesejadas, vá em “Configurações”, depois em “Sua atividade” e em “Curtidas”. Clique no ícone de coração para desfazer a ação.

5. Ative o controle para conteúdos sensíveis

Controlar conteúdos sensíveis é crucial para uma experiência de navegação segura. Ativando essa configuração, você diminui a exibição de postagens com conteúdo adulto, violento ou ofensivo na aba Explorar. Para ativar o controle de conteúdo:

Vá em “Configurações”.

Clique em “Sugestão de Conteúdo”.

Selecione a opção que reduz a entrega de conteúdos sensíveis.

6. Pare de seguir algumas contas

Seguir contas que não alinham com seus interesses pode afetar negativamente as recomendações. O algoritmo do Instagram considera as interações das contas que você segue.

Se essas contas interagem com conteúdos irrelevantes, você também verá essas sugestões. Para resolver isso, pare de seguir, silencie ou bloqueie contas indesejadas.

Adotando essas estratégias, você terá maior controle sobre o tipo de conteúdo exibido no Instagram. Isso não só melhora sua experiência de uso, como também refina as recomendações do algoritmo, tornando sua navegação mais prazerosa e alinhada com seus interesses pessoais.

