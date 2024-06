Conferências via WhatsApp: mensageiro libera chamadas de vídeo com até 32 participantes; veja

WhatsApp lança novas funcionalidades para chamadas de vídeo e áudio. Confira as melhorias que prometem transformar sua experiência de comunicação no aplicativo.

O WhatsApp anunciou recentemente melhorias significativas em seu recurso de ligações. Desde 2015, o app permite realizar chamadas de voz e vídeo usando apenas a internet, sem a necessidade de gastar créditos de telefonia móvel.

Agora, a plataforma vai além, permitindo chamadas de vídeo com até 32 pessoas simultaneamente, além de outras inovações que prometem melhorar a experiência dos usuários.

Essas atualizações visam atender a crescente demanda por recursos de comunicação mais eficientes e versáteis, especialmente em tempos de maior necessidade de conectividade virtual. Saiba mais a seguir.

Como irá funcionar as chamadas de vídeo no WhatsApp?

Os novos recursos de ligações do WhatsApp serão disponibilizados gradualmente em todos os dispositivos compatíveis.

A Meta, empresa responsável pelo aplicativo, informou que as funções serão implementadas nas próximas semanas, sem uma data exata de lançamento. Entre as principais novidades estão:

Compartilhamento de tela com áudio : agora, os usuários poderão compartilhar a imagem da tela com som, ideal para assistir a vídeos, séries ou filmes juntos de forma remota.

: agora, os usuários poderão compartilhar a imagem da tela com som, ideal para assistir a vídeos, séries ou filmes juntos de forma remota. Mais participantes de vídeo simultâneos : o WhatsApp ampliou a capacidade de chamadas de vídeo, permitindo até 32 participantes simultâneos. Antes, esse número era restrito apenas às chamadas de voz.

: o WhatsApp ampliou a capacidade de chamadas de vídeo, permitindo até 32 participantes simultâneos. Antes, esse número era restrito apenas às chamadas de voz. Destaque do Palestrante: para facilitar a identificação de quem está falando em chamadas com muitos participantes, o WhatsApp introduziu a função Destaque do Palestrante, que automaticamente destaca e coloca em primeiro plano o orador.

Qualidade de áudio e vídeo melhorada

Além dessas funcionalidades, o WhatsApp também anunciou a implementação do codec MLow, que trará melhorias significativas na qualidade de áudio e vídeo das chamadas. As melhorias incluem:

Cancelamento de ruído e eco : o novo codec MLow promete reduzir significativamente o ruído e o eco, especialmente útil em ambientes barulhentos. Isso garantirá que as conversas sejam mais nítidas, mesmo em situações adversas.

: o novo codec MLow promete reduzir significativamente o ruído e o eco, especialmente útil em ambientes barulhentos. Isso garantirá que as conversas sejam mais nítidas, mesmo em situações adversas. Qualidade de áudio aprimorada : o MLow vai melhorar a clareza do áudio em condições de conectividade de rede fraca ou em dispositivos mais antigos, garantindo uma comunicação eficiente e de alta qualidade.

: o MLow vai melhorar a clareza do áudio em condições de conectividade de rede fraca ou em dispositivos mais antigos, garantindo uma comunicação eficiente e de alta qualidade. Melhoria na qualidade das imagens: em chamadas de vídeo, o WhatsApp usará o codec MLow para detectar a velocidade da conexão do usuário e ajustar automaticamente a qualidade do vídeo, proporcionando imagens mais nítidas e claras.

As melhorias anunciadas pelo WhatsApp representam um avanço significativo na forma como as pessoas se comunicam através do aplicativo.

O aumento no número de participantes de vídeo e a introdução de funcionalidades como o compartilhamento de tela com áudio são recursos que atendem a um público cada vez mais exigente e em busca de soluções práticas para suas necessidades diárias.

Facilidade para reuniões e eventos virtuais : Com a possibilidade de incluir até 32 participantes em chamadas de vídeo, o WhatsApp se torna uma ferramenta ainda mais poderosa para reuniões de trabalho, eventos virtuais e encontros familiares.

: Com a possibilidade de incluir até 32 participantes em chamadas de vídeo, o WhatsApp se torna uma ferramenta ainda mais poderosa para reuniões de trabalho, eventos virtuais e encontros familiares. Experiência mais interativa : O compartilhamento de tela com áudio permite que os usuários tenham uma experiência mais interativa, compartilhando conteúdos de forma prática e eficiente.

: O compartilhamento de tela com áudio permite que os usuários tenham uma experiência mais interativa, compartilhando conteúdos de forma prática e eficiente. Ambientes ruidosos não serão mais um problema: Com as melhorias no cancelamento de ruído e eco, as conversas serão mais claras e compreensíveis, independentemente do ambiente em que os usuários estejam.

Essas inovações não apenas aumentam a funcionalidade do WhatsApp, mas também mostram o compromisso da Meta em melhorar continuamente a experiência do usuário.

As novas funcionalidades prometem tornar as chamadas pelo WhatsApp ainda mais eficientes e agradáveis, atendendo tanto a necessidades pessoais quanto profissionais.

Ao adotar essas melhorias, o WhatsApp se posiciona como uma ferramenta de comunicação ainda mais robusta, capaz de competir com outros aplicativos de videoconferência no mercado. Os usuários podem esperar uma experiência mais rica e funcional, alinhada às demandas modernas de comunicação digital.

Experiência COMPLETA

As novas atualizações do WhatsApp representam um avanço importante na oferta de serviços de comunicação.

Com a capacidade de realizar chamadas de vídeo com até 32 pessoas, melhorias na qualidade de áudio e vídeo, e novas funcionalidades como o compartilhamento de tela com áudio e destaque do palestrante, os usuários terão uma experiência mais completa e satisfatória.

Essas mudanças demonstram o compromisso da Meta em manter o WhatsApp como uma ferramenta indispensável para a comunicação moderna.

