CONVOCAÇÃO: faltam menos de 4 dias para a volta do BÔNUS de R$ 600+ do Governo Federal para brasileiros com NIS 0, 2, 6 a 9 e 1, 3, 4 e 5

O Bolsa Família retorna com novos valores e bônus em junho. Confira as datas de pagamento e os benefícios extras que podem ser acumulados pelos inscritos.

O Bolsa Família volta a ser pago na próxima segunda-feira (17), trazendo novidades nos valores. Este programa é crucial para muitas famílias brasileiras, oferecendo suporte financeiro e outros benefícios. A cada mês, os valores são ajustados conforme o perfil dos beneficiários.

Neste mês de junho, além do valor base de R$ 600, os inscritos no programa poderão contar com o adicional do Vale Gás de R$ 110. O governo federal oferece este suporte extra para ajudar as famílias a cobrir despesas essenciais, aumentando o impacto positivo do programa na vida dos beneficiários.

Para aqueles que ainda não conhecem todos os detalhes sobre os valores e benefícios adicionais, este artigo fornecerá uma visão abrangente e detalhada. Vamos explorar os valores extras disponíveis, o calendário de pagamentos e os requisitos para ter direito ao Bolsa Família.

Pagamento do Bolsa Família começa em 17 de junho com novidades nos valores. Saiba mais sobre os bônus e quem tem direito ao benefício neste mês. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são os valores bônus do Bolsa Família em junho?

Além do valor fixo de R$ 600, o Bolsa Família inclui outros benefícios significativos neste mês de junho. Beneficiários que solicitaram o Vale Gás receberão um bônus de R$ 110. Isso ajuda a cobrir custos com gás de cozinha, essencial para o dia a dia das famílias.

Outros auxílios extras incluem:

Renda Cidadania : pago para todos os membros da família, no valor de R$ 142 por pessoa.

: pago para todos os membros da família, no valor de R$ 142 por pessoa. Adicional para famílias com crianças até 6 anos : R$ 150.

: R$ 150. Adicional para famílias com crianças de 7 a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos : R$ 50.

: R$ 50. Adicional para gestantes: R$ 50.

Para receber o Vale Gás, os interessados devem solicitar a inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Como funciona o calendário de pagamentos do Bolsa Família em junho?

Os pagamentos do Bolsa Família seguem um calendário específico, baseado no final do Número de Identificação Social (NIS). Veja abaixo o cronograma de junho:

NIS finalizado em 1: pagamento no dia 17 de junho.

NIS finalizado em 2: pagamento no dia 18 de junho.

NIS finalizado em 3: pagamento no dia 19 de junho.

NIS finalizado em 4: pagamento no dia 20 de junho.

NIS finalizado em 5: pagamento no dia 21 de junho.

NIS finalizado em 6: pagamento no dia 24 de junho.

NIS finalizado em 7: pagamento no dia 25 de junho.

NIS finalizado em 8: pagamento no dia 26 de junho.

NIS finalizado em 9: pagamento no dia 27 de junho.

NIS finalizado em 0: pagamento no dia 28 de junho.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família, a principal exigência é ter renda familiar menor ou igual a R$ 218,00 por pessoa. Vamos exemplificar: uma família onde o responsável pela renda ganha R$ 1.320,00 (salário mínimo) e tem sete dependentes estaria qualificada. O valor dividido entre cada integrante seria R$ 188,57.

Além da renda, é necessário que as crianças e adolescentes na família atendam aos critérios de frequência escolar. Este monitoramento garante que as crianças estejam frequentando a escola regularmente, um dos requisitos para continuar recebendo o benefício.

Os interessados devem se cadastrar no CadÚnico. Este processo pode ser feito em postos de atendimento da assistência social. Recentemente, o governo federal lançou uma ferramenta online chamada MOPS, que facilita a localização do posto mais próximo para cadastro.

Como se cadastrar no Bolsa Família 2024?

Para se cadastrar no Bolsa Família 2024, siga os seguintes passos:

Documentos necessários: Solicitante: Documento com foto (RG ou CNH), título de eleitor ou CPF, comprovante de endereço, comprovante de tutela (quando aplicável).

Demais familiares: Documento com foto (RG), CPF, certidão de nascimento ou casamento, carteira de trabalho (quando houver).

Outros documentos: Comprovante de vacinação, comprovante de matrícula e frequência escolar, comprovante de acompanhamento pré-natal (para gestantes). Entrevista no posto da assistência social: Compareça a um posto da assistência social, prefeitura ou outro órgão público para uma entrevista. Leve todos os documentos necessários e os documentos dos dependentes.

Após a entrevista, caso ainda não tenha, você receberá o NIS, número de cadastro para cidadãos que já recebem algum benefício social.

Este guia completo visa esclarecer dúvidas e orientar os interessados em receber o Bolsa Família. É fundamental seguir todos os passos e atender aos requisitos para garantir a elegibilidade e o recebimento dos benefícios.

