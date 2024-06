WhatsApp proxy? Entenda como usar o novo servidor e conheça as possibilidades INCRÍVEIS

Saiba como utilizar o servidor proxy no WhatsApp para manter a conexão mesmo durante bloqueios. Recurso essencial em situações de emergência e censura.

A função de servidor proxy no WhatsApp possibilita a conexão ao aplicativo durante bloqueios ou interrupções de acesso à internet. Lançado em 2023, esse recurso permite que os usuários continuem a utilizar o WhatsApp mesmo em situações de guerra, censura ou outras emergências.

Disponível tanto para Android quanto para iPhone (iOS), a funcionalidade mantém a criptografia de ponta-a-ponta, garantindo a segurança das mensagens. A seguir, explicaremos o que é o servidor proxy do WhatsApp e como utilizá-lo de forma eficaz.

Entenda o funcionamento do servidor proxy no WhatsApp e como ele pode ajudar em bloqueios de internet. Informação crucial para segurança e comunicação. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é um servidor proxy?

O servidor proxy atua como um intermediário entre o dispositivo do usuário e a internet, permitindo uma conexão segura e anônima.

Essa tecnologia é utilizada para contornar restrições geográficas, acessar conteúdos bloqueados, e aumentar a segurança online, filtrando tráfego e bloqueando conteúdos maliciosos.

No contexto do WhatsApp, o proxy pode burlar interrupções de acesso, assegurando que o usuário não perca a conexão com o aplicativo.

Não deixe de conferir: INSS pagará R$ 706 a mais por cidadão? É DISSO que você precisa saber para aumentar

Por que usar o servidor proxy no WhatsApp?

De acordo com a Meta, o servidor proxy no WhatsApp pode ser crucial em situações onde os direitos humanos são afetados, como em guerras, conflitos e censura governamental.

Voluntários e organizações comprometidas com a liberdade de comunicação são incentivados a desenvolver esses servidores.

Além disso, o recurso é útil em casos de falhas de sistemas de operadoras de celular ou apagões, onde a comunicação é essencial por motivos de segurança.

Como ativar o servidor proxy no WhatsApp?

O servidor proxy pode ser ativado tanto em dispositivos Android quanto iPhone (iOS). É necessário utilizar a versão mais atualizada do WhatsApp.

Caso o usuário ainda não consiga enviar ou receber mensagens, pode ser que o servidor esteja bloqueado.

Nesse caso, deve-se apagar o servidor proxy bloqueado e inserir um novo endereço. É essencial utilizar servidores proxy de fontes confiáveis, encontrados em redes sociais ou sites de pesquisa.

Lembre-se que o endereço IP ficará visível para o provedor do servidor proxy, que são oferecidos por terceiros e não pelo WhatsApp.

Como conectar o WhatsApp a um servidor proxy no Android

Passo 1: Na aba Conversas, toque em Mais opções (ícone de três pontos) no canto superior direito e vá para Configurações.

Na aba Conversas, toque em Mais opções (ícone de três pontos) no canto superior direito e vá para Configurações. Passo 2: Toque em Armazenamento e dados e depois em Servidor proxy.

Toque em Armazenamento e dados e depois em Servidor proxy. Passo 3: Toque em Usar servidor proxy.

Toque em Usar servidor proxy. Passo 4: Toque em Definir servidor proxy e insira o endereço do servidor. Após isso, toque em Salvar. Um ícone verde com um tique será exibido se a conexão for estabelecida com sucesso.

Como conectar o WhatsApp a um servidor proxy no iPhone (iOS)

Passo 1: Abra as Configurações do WhatsApp.

Abra as Configurações do WhatsApp. Passo 2: Toque em Armazenamento e dados e, em seguida, em Servidor proxy.

Toque em Armazenamento e dados e, em seguida, em Servidor proxy. Passo 3: Toque em Usar servidor proxy, insira o endereço do servidor e toque em Salvar. Um ícone verde com um tique será exibido se a conexão for bem-sucedida.

Enfim, Utilizar um servidor proxy no WhatsApp pode ser essencial em diversas situações, desde bloqueios governamentais até falhas em sistemas de comunicação. É importante seguir as etapas corretamente e utilizar servidores de fontes confiáveis para garantir a segurança da sua conexão.

Com essas informações, você estará preparado para ativar e utilizar o recurso de servidor proxy no WhatsApp, mantendo-se conectado mesmo nas situações mais adversas. Notícia da Manhã.

Não deixe de conferir: Consulta BB: pagamento mensal de R$ 4.369,45 para quem tiver CPF aprovado