Upgrade de benefícios no INSS! Saiba como transformar seu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez

Saiba como transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Entenda os requisitos necessários e as doenças que dispensam o período de carência mínima.

A aposentadoria por invalidez é um benefício concedido pelo INSS ao trabalhador que, após utilizar o auxílio-doença, é considerado incapaz de retornar ao mercado de trabalho.

Para que o auxílio-doença seja transformado em aposentadoria por invalidez, é necessário atender a certos requisitos específicos. Entenda melhor como funciona este processo.

Transforme o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez conhecendo os requisitos do INSS. Veja como a reabilitação e a perícia médica influenciam no processo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quando a aposentadoria por invalidez pode ser concedida?

O INSS oferece diversos benefícios para diferentes situações, e alguns deles estão interligados. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são exemplos de benefícios que podem estar conectados.

Antes de se aposentar por invalidez, o segurado precisa ter recebido o auxílio-doença. Isso ocorre porque a aposentadoria por incapacidade permanente é destinada ao trabalhador que não consegue mais exercer sua função, seja na mesma ou em outra atividade, mesmo após tentativas de reabilitação profissional.

A reabilitação profissional é um procedimento em que o trabalhador é treinado para exercer uma nova função, caso não possa voltar à sua ocupação original. Quando todas as tentativas de reabilitação falham, a aposentadoria por invalidez pode ser concedida.

Não perca: Governo encerra saque-aniversário do FGTS: o que isso significa para os trabalhadores?

Quem tem direito à aposentadoria por invalidez?

Para ter direito à aposentadoria por invalidez, além de ter recebido o auxílio-doença, é necessário ter contribuído com o INSS por pelo menos 12 meses.

Contudo, trabalhadores acometidos por certas doenças graves não precisam cumprir esse período de carência. Entre as doenças que dispensam a carência mínima estão:

Tuberculose ativa

Hanseníase

Alienação mental

Esclerose múltipla

Doenças graves no fígado (hepatopatia grave)

Câncer (neoplasia maligna)

Cegueira

Paralisia irreversível e incapacitante

Doenças graves no coração (cardiopatia grave)

Doença de Parkinson

Espondiloartrose anquilosante

Nefropatia grave

Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante)

AIDS

Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada

Acidente vascular encefálico (agudo)

Abdome agudo cirúrgico

O trabalhador deve continuar na condição de segurado e ter contribuído ao INSS em algum momento. Mesmo que ele não esteja contribuindo atualmente, pode ser contemplado se estiver no período de graça, que varia de 3 a 12 meses, podendo chegar a três anos em alguns casos.

Comprovação da doença ou acidente de trabalho

Para doenças relacionadas ao trabalho, existem duas formas de comprovação:

A empresa emite um documento sobre a condição do trabalhador.

O trabalhador procura um médico para a emissão do documento com o CID (Código Internacional da Doença).

Em casos de acidente de trabalho, a empresa deve emitir a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) no primeiro dia útil após o incidente ou fornecer o atestado médico. A concessão do benefício é sempre definida pelo perito médico do INSS.

Como transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez?

A transformação do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez é feita pelo médico perito, que avalia a impossibilidade do trabalhador de voltar ao mercado de trabalho.

Para que essa conversão ocorra, é necessário passar por uma perícia no INSS. O perito pode analisar exames e realizar um exame físico durante a consulta.

A aposentadoria por invalidez pode ser vitalícia, mas o INSS realiza revisões periódicas nos benefícios. Se for constatado que o segurado melhorou e pode voltar ao trabalho, a aposentadoria pode ser suspensa.

Contudo, segurados com mais de 60 anos, aqueles com mais de 55 anos e mais de 15 anos em benefício por incapacidade, e os portadores de HIV/AIDS são liberados das revisões.

Adicional de 25%

Os segurados que recebem a aposentadoria por incapacidade permanente podem ter direito a um adicional de 25%. Esse adicional é concedido àqueles que necessitam de cuidados constantes, permitindo a contratação de um profissional para assistência.

O valor do adicional é calculado a partir do benefício recebido e pode variar entre os segurados, não podendo ultrapassar o teto pago pelo INSS.

Com essas informações, fica claro que transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez é um processo que exige a comprovação da incapacidade permanente do trabalhador, além do cumprimento de requisitos específicos.

O INSS proporciona esse benefício para garantir o sustento daqueles que não podem mais retornar ao mercado de trabalho. Notícia da Manhã.

Não perca: Receber EXTRA mais de R$ 90 no Bolsa Família nunca foi tão fácil