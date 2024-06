CONTROLE quem vê seus status no WhatsApp e tenha mais PRIVACIDADE

Controle quem pode ver suas atualizações de Status no WhatsApp com o novo recurso Beta. Maior privacidade e personalização ao seu alcance.

O WhatsApp está testando um novo recurso na versão Beta para Android que permite aos usuários controlar quem pode ver suas atualizações de Status.

Na versão 2.24.12.27 do aplicativo, os usuários podem definir quais contatos terão acesso à publicação antes de compartilhá-la.

Essa funcionalidade oferece uma maior personalização e controle sobre a privacidade. Saiba mais nas linhas a seguir.

Nova função do WhatsApp permite selecionar quem visualiza seu Status. Descubra as novidades da versão Beta e aumente sua privacidade. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

WhatsApp prepara nova função para controlar visualização do status

A Meta começou a testar essa opção no mês passado na versão Beta do aplicativo para iOS e, recentemente, passou a experimentar também no Android.

Com essa nova função, os usuários podem selecionar contatos específicos para permitir a visualização do Status ou optar por liberar para todos os números da agenda.

Isso visa aumentar a privacidade das postagens, uma vez que nem sempre se deseja que todos os contatos vejam o conteúdo compartilhado.

Atualmente, o WhatsApp já oferece uma opção similar, mas ela fica quase escondida abaixo da função de adicionar uma legenda ao Status.

Com a atualização, a seleção de audiência aparece logo após a criação do conteúdo, facilitando o controle de privacidade.

Quando o novo recurso do WhatsApp estará disponível?

Por enquanto, essa nova funcionalidade está disponível apenas na versão Beta do WhatsApp para Android, destinada aos participantes do programa Google Play Beta.

Nem todos os usuários têm acesso a esse recurso ainda. A equipe do Canaltech conseguiu experimentar a novidade e constatou que a ferramenta é simples e fácil de usar.

Ainda não há informações oficiais sobre quando ou se a função será liberada para a versão estável do aplicativo. Portanto, é aconselhável que os usuários mantenham as expectativas moderadas quanto à disponibilidade geral do recurso.

Além disso, a Meta está testando um novo sistema de ranking para postagens de Status, que ordena o conteúdo com base na frequência de interação dos contatos. Isso significa que as atualizações de Status dos contatos com quem você mais interage aparecerão primeiro.

WhatsApp introduz controle de audiência para status

A novidade no WhatsApp Beta permite um controle mais preciso sobre quem pode ver as atualizações de Status. Disponível na versão 2.24.12.27 para Android, o recurso possibilita selecionar os contatos que poderão visualizar a publicação antes de seu envio.

Essa função está em fase de testes e promete oferecer mais privacidade aos usuários. Notícia da Manhã.

A Meta já havia iniciado testes similares na versão Beta para iOS e agora está expandindo para o Android. A ideia é permitir que os usuários escolham contatos específicos para visualizar o Status ou optem por liberar para todos os números da agenda. Isso proporciona um nível maior de controle sobre quem pode acessar suas postagens.

Embora exista uma funcionalidade similar no WhatsApp atual, ela é menos acessível, ficando oculta abaixo da opção de adicionar uma legenda ao Status.

Com a nova função, a tela de seleção de audiência surge logo após a criação do conteúdo, mas antes de seu compartilhamento, tornando o processo mais intuitivo.

Expectativas e futuro da função

A funcionalidade está disponível apenas para usuários da versão Beta do WhatsApp para Android, acessível através do programa Google Play Beta.

Não há garantias de quando, ou se, o recurso será implementado na versão estável do aplicativo. Portanto, os usuários devem manter as expectativas moderadas.

A Meta também está testando um novo sistema de classificação para postagens de Status, que organiza o conteúdo de acordo com os contatos mais frequentes do usuário. Isso significa que as atualizações de Status de contatos com quem você interage mais aparecerão primeiro.

Com essas novas funcionalidades, o WhatsApp busca melhorar a experiência do usuário e aumentar a privacidade das postagens de Status.

A capacidade de selecionar quem pode ver suas atualizações e a implementação de um sistema de ranking para as postagens de Status são passos importantes para personalizar e proteger o conteúdo compartilhado.

