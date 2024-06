Governo presenteia com PIX de R$ 200 a R$ 9.200 clientes Caixa com CONTA FINAL 0,1,2,3,4,5,6,7,8 ou 9

Programa Pé de Meia oferece suporte financeiro para alunos de baixa renda. Saiba como os estudantes podem acessar os benefícios via Caixa e garantir bônus adicionais.

O programa Pé de Meia foi criado para apoiar estudantes do ensino médio de baixa renda, oferecendo um auxílio financeiro mensal.

A iniciativa permite que esses alunos recebam até R$ 9.200 ao longo do período de participação, com parte desse valor sendo liberada em parcelas de R$ 200, que já estão disponíveis para saque.

Caixa libera saques de R$ 200 para estudantes do ensino médio. Veja os critérios e como verificar os pagamentos pelo aplicativo Jornada do Estudante. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o Programa Pé de Meia?

O programa é exclusivo para alunos do ensino médio matriculados em escolas públicas. Assim que realizam a matrícula, os alunos garantem um pagamento inicial de R$ 200. Posteriormente, eles podem receber até R$ 1.800, divididos em nove parcelas mensais.

Para participar do Pé de Meia, os alunos devem estar cadastrados no CadÚnico, e esse cadastro precisa ser feito por um responsável familiar em uma unidade do CRAS.

A frequência escolar é um critério essencial para manter o benefício, sendo necessário que o aluno tenha alta presença nas aulas ao longo dos meses.

Aproveite e confira: Conte com R$ 4.499+ extras no Caixa Tem para passar o restante de junho com tranquilidade

Como obter o aplicativo Jornada do Estudante?

Os pagamentos do programa podem ser verificados por meio do aplicativo Jornada do Estudante, que está disponível para download.

Para acessar o aplicativo, o aluno deve inserir seu CPF, e nele é possível checar informações detalhadas sobre os pagamentos do programa, incluindo a data de liberação dos recursos.

Além dos pagamentos regulares, os alunos podem receber bônus adicionais. Se aprovados no ano letivo, recebem um bônus de R$ 1.000. Para os alunos que estão no último ano do ensino médio, há um bônus de R$ 200 pela realização do ENEM.

Critérios e requisitos para receber o PIX via Caixa

Cadastro no CadÚnico: Fundamental para a participação, realizado por um responsável familiar no CRAS.

Fundamental para a participação, realizado por um responsável familiar no CRAS. Matrícula em escola pública: Necessário para garantir o pagamento inicial de R$ 200.

Necessário para garantir o pagamento inicial de R$ 200. Frequência escolar: Alta frequência é essencial para continuar recebendo os pagamentos.

Alta frequência é essencial para continuar recebendo os pagamentos. Verificação via aplicativo: O aplicativo Jornada do Estudante é a ferramenta para checar informações sobre os pagamentos.

Benefícios adicionais

O programa Pé de Meia vai além dos pagamentos mensais. Ele também motiva os alunos a manterem um bom desempenho acadêmico.

A aprovação no ano letivo garante um bônus de R$ 1.000, incentivando os estudantes a se dedicarem aos estudos. Além disso, para os que estão concluindo o ensino médio, o bônus de R$ 200 pela realização do ENEM é uma forma de incentivo para que participem dessa importante avaliação.

A iniciativa é uma oportunidade significativa para que os estudantes de baixa renda tenham um suporte financeiro que os ajude a concluir o ensino médio e buscar melhores oportunidades no futuro.

Ao vincular os pagamentos à frequência escolar e ao desempenho acadêmico, o programa Pé de Meia não só oferece suporte financeiro, mas também promove a educação e o comprometimento dos alunos. Notícia da Manhã.

A Caixa Econômica Federal, ao autorizar o saque de R$ 200 para os alunos cadastrados, reforça o compromisso com a educação e o desenvolvimento dos jovens de baixa renda.

É essencial que os beneficiários estejam atentos às regras do programa e utilizem os recursos de forma a maximizar os benefícios oferecidos.

Em resumo, o programa Pé de Meia é uma iniciativa fundamental para apoiar estudantes de baixa renda no Brasil, garantindo que tenham os recursos necessários para continuar sua educação e construir um futuro melhor.

Aproveite e confira: Seu CPF termina com 1, 2, 3… ou 9? Acabou de cair R$ 540 no Caixa Tem e você pode sacar de imediato; veja