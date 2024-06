Detalhes que fazem a diferença! Aumente seu orçamento via Caixa Tem; saiba como

Entenda quem tem direito ao Vale-Gás via Caixa Tem e por que muitos brasileiros ficam de fora. Informações essenciais sobre os critérios de elegibilidade e atualizações do programa.

Está precisando de dinheiro? O vale-gás pode ser uma boa alternativa para você aumentar o seu orçamento. Todavia, é preciso esclarecer que nem todos os brasileiros têm direito ao benefício.

De maneira geral, este auxílio é destinado a um público específico, e muitas pessoas acabam ficando de fora devido às regras rigorosas. Veja, abaixo, se você pode ou não ser contemplado em breve.

Saiba por que nem todos recebem o Vale-Gás no Caixa Tem. Conheça os requisitos e descubra se você pode ser contemplado em breve. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao Vale-Gás?

O Auxílio Gás é destinado às famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), cuja renda familiar per capita seja igual ou inferior a meio salário mínimo.

Além disso, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que residem no mesmo domicílio também têm direito ao auxílio, mesmo que não estejam inscritos no CadÚnico.

A prioridade é dada às famílias com menor renda per capita, maior número de membros e aquelas que são beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Mulheres vítimas de violência doméstica sob medidas protetivas também têm prioridade. Resumindo, o Auxílio Gás é destinado às seguintes famílias:

Inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo.

Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC), residentes no mesmo domicílio.

Com menor renda per capita e maior número de membros.

Beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Mulheres vítimas de violência doméstica sob medidas protetivas.

Esses critérios visam assegurar que as famílias em situação de maior vulnerabilidade recebam o benefício, essencial para a compra do gás de cozinha. A atualização das informações no CadÚnico é fundamental para a elegibilidade ao programa.

Confira: Receber EXTRA mais de R$ 90 no Bolsa Família nunca foi tão fácil

Qual o valor do Vale-Gás via Caixa Tem?

O valor do Auxílio Gás é calculado com base no preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg, sendo pago bimestralmente. Em 2024, o calendário de pagamentos segue as mesmas datas do Bolsa Família, variando conforme o Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Recentemente, houve mudanças importantes no programa. A Medida Provisória 1.164/2023 garantiu que o pagamento do Auxílio Gás continue sendo de 100% do valor do botijão de 13 kg em 2024, assegurando que as famílias continuem recebendo o suporte necessário para a compra do gás de cozinha.

Essas mudanças são importantes, pois garantem a continuidade do apoio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade social. Com o preço do gás de cozinha constantemente variando, o auxílio é fundamental para garantir que as famílias consigam adquirir esse item essencial.

Como se inscrever no Auxílio Gás?

Para se inscrever no Auxílio Gás, é necessário estar cadastrado no CadÚnico. A inscrição é feita presencialmente nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) ou em postos de atendimento do Cadastro Único.

É importante manter os dados atualizados, pois a seleção das famílias é feita com base nas informações fornecidas e na análise das necessidades locais e orçamentárias do programa.

Apesar de ser um benefício essencial, muitos não recebem o Auxílio Gás devido à limitação orçamentária e aos critérios rigorosos de seleção.

As famílias que se enquadram nas regras devem estar atentas aos prazos e manter seus cadastros atualizados para garantir a elegibilidade e receber o auxílio dentro dos prazos estabelecidos pelo governo.

Portanto, para garantir o recebimento do Vale-Gás, é crucial seguir todas as etapas de inscrição e atualização cadastral. O governo utiliza essas informações para priorizar os atendimentos e distribuir o benefício de acordo com as necessidades identificadas em cada região.

Em resumo, o Vale-Gás é uma importante ajuda financeira para muitas famílias brasileiras, mas é essencial cumprir todos os requisitos e manter os dados sempre atualizados para não perder o benefício.

O auxílio, além de ajudar na compra do gás de cozinha, proporciona um alívio financeiro significativo para quem mais precisa. Notícia da Manhã.

Se você está dentro dos critérios mencionados, não deixe de verificar seu cadastro no CadÚnico e se inscrever para o Auxílio Gás, garantindo assim o suporte necessário para a compra do gás de cozinha em 2024.

Confira: R$ 2 MIL na conta te ajudaria? Benefícios do Governo podem aliviar suas finanças