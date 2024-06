Método SECRETO é revelado e agora é possível programar envio de mensagens no WhatsApp; confira

Programar mensagens no WhatsApp nunca foi tão fácil. Aprenda como usar o Wasavi para enviar mensagens automáticas e garantir sua segurança.

A função de programar mensagens no WhatsApp pode ser extremamente útil para diversas situações, desde lembranças importantes até saudações programadas.

No entanto, essa função não está disponível nativamente no WhatsApp, o que faz com que muitos usuários procurem alternativas.

Felizmente, existem aplicativos gratuitos que oferecem essa funcionalidade de maneira simples e eficiente. Siga a leitura e descubra.

Como programar mensagens no WhatsApp?

Uma das alternativas para programar mensagens no WhatsApp é o aplicativo Wasavi, que se destaca pela sua facilidade de uso e rigorosa política de privacidade. O Wasavi não exige que os usuários forneçam dados pessoais, o que garante maior segurança.

O aplicativo guia os usuários passo a passo na configuração de mensagens programadas, tornando o processo simples mesmo para aqueles que não têm muita experiência com tecnologia.

Para começar a usar o Wasavi, o primeiro passo é instalar o aplicativo no seu dispositivo. Após a instalação, a configuração das mensagens programadas é feita manualmente. Veja o passo a passo:

Selecione o contato : escolha o contato para o qual deseja enviar a mensagem.

: escolha o contato para o qual deseja enviar a mensagem. Redija a mensagem : escreva a mensagem que deseja programar.

: escreva a mensagem que deseja programar. Escolha data e hora: defina a data e a hora em que a mensagem deve ser enviada.

O Wasavi permite que você personalize ainda mais suas mensagens programadas. Entre as opções disponíveis, você pode escolher receber uma notificação antes do envio para confirmar a mensagem ou optar pelo envio automático.

Se escolher a primeira opção, terá a oportunidade de revisar e editar a mensagem antes de ser enviada definitivamente. Caso contrário, a mensagem será enviada automaticamente na data e hora programadas.

WhatsApp GB ainda vale a pena?

Outro aplicativo que frequentemente aparece nas discussões sobre recursos adicionais no WhatsApp é o WhatsApp GB. Todavia, é importante entender os riscos associados ao uso desse aplicativo.

Primeiramente, os desenvolvedores do WhatsApp GB são desconhecidos, o que levanta preocupações sobre suas intenções e políticas de privacidade e segurança. Isso significa que o aplicativo pode conter softwares maliciosos que afetam o uso de dados móveis e o consumo de bateria do dispositivo.

Além disso, o WhatsApp GB não é atualizado regularmente, o que compromete a proteção do aparelho contra hackers e outros tipos de invasões. Como essa versão não é desenvolvida pela equipe oficial do WhatsApp, ela pode apresentar falhas de funcionamento mais frequentes do que a versão original.

Outra questão importante é que o uso do WhatsApp GB pode configurar uma violação dos Termos de Uso do WhatsApp, resultando na suspensão ou cancelamento da conta do usuário. Vale destacar que o WhatsApp GB não está disponível nas lojas oficiais de aplicativos.

O download costuma ser feito em sites não oficiais, aumentando o risco de baixar versões maliciosas que podem conter malware ou vírus.

Escolha com CUIDADO

A escolha entre usar aplicativos como o Wasavi ou o WhatsApp GB deve ser feita com cuidado. Enquanto o Wasavi oferece uma solução segura e eficiente para programar mensagens no WhatsApp, o WhatsApp GB apresenta diversos riscos à segurança do usuário.

Priorizar a segurança e a privacidade dos dados é essencial ao escolher aplicativos de terceiros para complementar o uso do WhatsApp. Seguir essas orientações ajuda a evitar problemas futuros e a garantir uma experiência mais tranquila e segura ao utilizar essas ferramentas.

