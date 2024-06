Fatura do cartão de crédito Itaú está alta? Passo a passo para conseguir descontos e diminuir sua dívida

Novo recurso do Itaú oferece descontos em compras no cartão de crédito. Veja como essa funcionalidade pode facilitar sua vida financeira e trazer economia.

Se você é cliente do Itaú e utiliza o cartão de crédito regularmente, uma nova funcionalidade foi recentemente anunciada pelo banco.

A novidade permite aos usuários antecipar parcelas de compras com desconto através da plataforma digital.

Curioso para saber como funciona o novo recurso do Itaú que está oferecendo descontos no cartão de crédito? A seguir, saiba como aproveitar essa novidade e economizar nas suas compras.

Itaú lança funcionalidade que permite antecipar parcelas com desconto. Entenda como essa novidade pode ajudar você a economizar em suas compras. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que muda com a nova ferramenta de antecipação do Itaú?

A implementação dessa ferramenta está sendo realizada de maneira gradual, abrangendo uma ampla gama de clientes, desde aqueles com contas Uniclass e Personnalité até os que utilizam cartões em co-parceria, como o Azul Visa Infinite e Latam Pass.

Anteriormente, os clientes podiam solicitar a antecipação das parcelas pelo chat do Itaú, porém sem a oferta de descontos nos valores.

Com a nova abordagem do Itaú, os clientes agora podem controlar todo o processo diretamente pelo aplicativo do banco. Isso inclui desde a escolha das compras cujas parcelas serão antecipadas até a finalização do processo com o benefício do desconto.

A facilidade e a autonomia na gestão das finanças são pontos que destacam essa novidade no setor bancário brasileiro.

Como acessar a antecipação de parcelas no app Itaú?

Para acessar a antecipação de parcelas no aplicativo do Itaú, siga estes passos:

Abra o menu e selecione a opção “Cartões”

Navegue até “Antecipar parcelas”

Verifique as compras elegíveis para a antecipação e escolha de acordo com a necessidade

Escolha as parcelas, confira os detalhes do pagamento e realize a confirmação

Vale destacar que o banco não especificou um prazo fixo para iniciar o processo de antecipação. A disponibilidade para antecipar uma compra pode variar, dependendo de fatores como o tipo de transação e a política interna do banco. Recomenda-se aos usuários consultarem frequentemente o aplicativo para verificar novidades e atualizações.

Detalhes IMPORTANTES

Uma vez concluída a solicitação de antecipação, não será possível desfazê-la. Portanto, a recomendação é que essa opção seja considerada com cuidado e apenas quando houver certeza da decisão.

A novidade apresentada pelo Itaú reflete o compromisso do banco em oferecer soluções que facilitam o manejo financeiro de seus clientes, contribuindo para uma gestão mais eficaz e economia no dia a dia.

Essa nova funcionalidade é uma adição importante para os clientes que buscam maior controle e economia nas suas finanças pessoais.

A capacidade de antecipar parcelas com desconto diretamente pelo aplicativo proporciona uma conveniência significativa e demonstra a evolução contínua dos serviços bancários digitais.

Quais são as vantagens da nova ferramenta do Itaú?

A principal vantagem dessa nova ferramenta é a autonomia que ela oferece aos clientes. Poder gerenciar as parcelas de compras e antecipá-las com desconto sem precisar de atendimento direto é um diferencial que torna o processo mais rápido e eficiente.

Além disso, a possibilidade de economizar ao antecipar parcelas é um incentivo atraente para os usuários do cartão de crédito Itaú. Outro benefício é a abrangência do recurso, que está sendo implementado para diversos tipos de contas e cartões.

Isso significa que um grande número de clientes poderá aproveitar essa funcionalidade, independentemente do tipo de conta ou cartão que possuem.

Recomendações para uso da antecipação de parcelas

Antes de utilizar a ferramenta de antecipação de parcelas, é importante que os clientes considerem alguns fatores. A análise das finanças pessoais e o planejamento adequado são essenciais para garantir que a antecipação das parcelas seja uma decisão vantajosa.

Verificar regularmente o aplicativo para atualizações e ofertas também pode ajudar os clientes a aproveitarem ao máximo essa funcionalidade.

Em resumo, a nova ferramenta de antecipação de parcelas com desconto do Itaú representa um avanço significativo na oferta de serviços bancários digitais, proporcionando maior controle, conveniência e economia aos clientes.

