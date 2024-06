Brasileiros com CPF final 0,1,2,3,4,5 até 9 têm em comum a chance de SACAR R$ 1.412 ainda em junho

Saiba como trabalhadores CLT e servidores públicos podem sacar R$ 1.412. Verifique se você está entre os contemplados e entenda os requisitos necessários para o saque.

Brasileiros terão a oportunidade de sacar R$ 1.412 nos próximos dias. Trabalhadores CLT e servidores públicos de todo o país são elegíveis para este saque, que será realizado por dois grandes bancos. É fundamental verificar em qual banco você receberá o valor.

A lista dos CPFs contemplados já foi divulgada, permitindo que cada cidadão confira se está entre os beneficiados. O saque de R$ 1.412 foi recentemente liberado para trabalhadores em todo o território nacional.

Os depósitos serão realizados para profissionais CLT e servidores públicos, embora para alguns o valor possa ser menor devido a certas regras específicas. Entenda quem pode sacar e quais são os requisitos necessários.

Brasileiros poderão sacar R$ 1.412 nos próximos dias. Confira os requisitos e veja se você é um dos contemplados por esse benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem pode sacar o bônus de R$ 1.412?

O saque adicional de R$ 1.412 está disponível para cidadãos que atendam aos seguintes requisitos:

Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2022.

Estar cadastrado no programa PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos.

Ter trabalhado para empregadores que contribuem para o PIS ou para o Pasep.

Receber até dois salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado.

Ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial do ano-base de 2022.

Pagamento do PIS/PASEP 2024

O bônus é referente ao PIS/PASEP, também conhecido como abono salarial.

O valor máximo disponível é de R$ 1.412, mas os profissionais receberão conforme a quantidade de meses trabalhados ao longo de 2022. Os valores variam de R$ 118 para quem trabalhou por um mês, até R$ 1.412 para quem trabalhou o ano inteiro.

Neste ano, os profissionais CLT e os servidores públicos seguirão o mesmo calendário de recebimento, que considera o mês de nascimento do beneficiário. No próximo dia 17 de junho, serão realizados os pagamentos para aqueles que nasceram em julho ou agosto.

A consulta ao abono pode ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Notícia da Manhã.

O processo de saque está simplificado para garantir que todos os beneficiados recebam o valor a que têm direito.

É crucial que os trabalhadores verifiquem seus dados e confirmem sua elegibilidade o quanto antes. Esse bônus pode proporcionar um alívio financeiro significativo, sobretudo em tempos de necessidade.

Como realizar a consulta e o saque?

Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao abono salarial através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Este aplicativo permite verificar de forma rápida e fácil a situação do benefício, além de fornecer orientações sobre como proceder com o saque.

Os beneficiários devem estar atentos ao calendário de pagamento para não perderem a data de saque. Notícia da Manhã.

Para quem ainda não possui o aplicativo, ele está disponível para download nas principais lojas de aplicativos.

A plataforma é segura e oferece diversas funcionalidades para facilitar a vida do trabalhador. A verificação é feita pelo número do CPF, permitindo um acesso direto às informações sobre o abono salarial.

O abono salarial é um direito importante dos trabalhadores brasileiros, e estar bem informado sobre os procedimentos e requisitos para o saque é essencial. Certifique-se de cumprir todas as exigências e acompanhe o calendário para garantir que você receba o valor a que tem direito.

NÃO perca o prazo

O abono salarial representa um apoio financeiro crucial para muitos trabalhadores, especialmente aqueles que recebem até dois salários-mínimos. Este valor adicional pode ser utilizado para diversas finalidades, desde o pagamento de dívidas até a realização de compras essenciais para o dia a dia.

Além disso, a correta informação e cumprimento dos requisitos garantem que todos os trabalhadores elegíveis tenham acesso a este benefício.

É fundamental que os empregadores também mantenham os dados atualizados e corretamente informados, garantindo que seus funcionários possam usufruir deste direito.

O saque do abono salarial é uma oportunidade de aliviar o orçamento familiar e proporcionar maior segurança financeira aos trabalhadores brasileiros. Fique atento às datas e não deixe de verificar sua elegibilidade para aproveitar este benefício.

Em resumo, o saque do PIS/PASEP é um direito assegurado aos trabalhadores que atendem aos critérios estabelecidos. Manter-se informado e seguir as orientações pode fazer toda a diferença para garantir que o valor chegue até você.

