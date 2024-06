Seguidores FANTASMAS no Instagram: Nova função permite dar um jeito

Aprenda a eliminar seguidores fantasmas no Instagram de forma simples e eficaz. Melhore seu engajamento e alcance com este recurso nativo do aplicativo.

O Instagram introduziu uma função que permite aos usuários excluir seguidores fantasmas de maneira simples e rápida. Esses seguidores fantasmas geralmente são contas inativas, perfis criados para observar sem interagir ou contas fake compradas para inflar números de seguidores.

Manter esses perfis pode prejudicar o engajamento e diminuir o alcance das publicações. Para solucionar isso, o Instagram oferece uma função que permite remover esses seguidores indesejados de uma só vez. A seguir, saiba como identificar e remover seguidores fantasmas no aplicativo.

Saiba como remover seguidores fantasmas no Instagram e aumentar seu engajamento. Utilize a nova função do app para manter seu perfil saudável. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que são seguidores fantasmas no Instagram?

Seguidores fantasmas são contas que seguem perfis no Instagram sem consumir ou interagir com o conteúdo. Essas contas podem ser criadas por pessoas reais ou por sistemas robotizados. Quando alguém compra seguidores falsos, esses perfis geralmente são do tipo que começa a seguir a conta.

Identificar essas contas é relativamente fácil: elas geralmente não têm foto de perfil, não possuem publicações no feed e usam nomes de usuário com termos e números aleatórios. No entanto, algumas contas fantasmas podem parecer reais, exibindo fotos e nomes de usuário convincentes.

Existem também perfis de spam, que podem ter conteúdos de teor sexual ou golpes na bio da rede social.

Ademais, vale mencionar ainda que manter seguidores fantasmas prejudica o engajamento do perfil no Instagram. O algoritmo da plataforma identifica que a conta tem muitos seguidores, mas a falta de interações pode afetar a distribuição do conteúdo para seguidores reais.

Para aspirantes a influenciadores, isso pode dificultar a obtenção de parcerias, devido ao baixo alcance causado por esses seguidores inativos.

Veja também: A bateria do seu iPhone está acabando muito rápido? É ISSO que você precisa fazer

Como remover seguidores fantasmas no Instagram?

Acesse seu perfil no Instagram e toque em “Seguidores”, localizado no topo da tela.

Toque na opção “Sinalizado para análise” e visualize a lista de seguidores que o Instagram considera “fantasmas”.

Toque em “Remover Tudo” para excluir todos os seguidores fantasmas da lista. Em seguida, confirme a ação no botão “Remover”.

Para excluir seguidores específicos, toque no botão “Remover” ao lado do nome de usuário do seguidor. Confirme a ação no botão “Remover”.

Se considerar que um perfil na lista não é um seguidor fantasma, toque nos três pontinhos e selecione a opção “Não é spam nem irrelevante”.



Remover seguidores fantasmas traz diversas vantagens para o perfil no Instagram. Primeiramente, melhora o engajamento, uma vez que a proporção de seguidores ativos aumenta. Isso significa que os posts têm mais chances de receber curtidas, comentários e compartilhamentos de seguidores reais.

Além disso, perfis com seguidores genuínos têm maior credibilidade na plataforma. Empresas e marcas que buscam parcerias com influenciadores preferem perfis com seguidores reais e engajados.

A presença de muitos seguidores fantasmas pode afastar potenciais colaborações, afetando a possibilidade de monetização do perfil.

Outro benefício é a melhora no alcance dos posts. Com menos seguidores fantasmas, os algoritmos do Instagram distribuem melhor o conteúdo, já que o engajamento é um fator crucial para a visibilidade das publicações.

Isso aumenta as chances de novos seguidores reais descobrirem o perfil, ampliando ainda mais o alcance.

Mantenha a saúde do seu perfil

A função de remover seguidores fantasmas no Instagram é uma ferramenta valiosa para manter a saúde do perfil e garantir que o engajamento seja autêntico.

Ao eliminar contas inativas e fake, os usuários podem otimizar a interação com seus seguidores reais e melhorar o desempenho geral das suas publicações. Utilizar essa ferramenta de forma regular ajuda a manter o perfil limpo e atrativo, tanto para seguidores quanto para possíveis parcerias comerciais.

Ao seguir esses passos e entender a importância de manter seguidores reais, os usuários podem aproveitar ao máximo as funcionalidades do Instagram, garantindo um engajamento verdadeiro e um alcance mais eficiente para suas postagens.

Remover seguidores fantasmas é um passo essencial para qualquer usuário que deseja crescer de forma orgânica e sustentável na plataforma. Notícia da Manhã.

Veja também: Regras no WhatsApp? Essas são as dicas para você não errar ao mandar mensagens no trabalho