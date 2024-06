Ei, cliente Nubank! Tem novidade para você diretamente no app; veja só

Nubank lança atualização que promete melhorar a vida financeira dos usuários. Novidade surpreende e traz funcionalidades inéditas para o app.

O banco digital Nubank tem se destacado no mercado financeiro nos últimos anos, alcançando a marca de mais de 92 milhões de clientes somente no Brasil. Com atuação também em outros países da América do Sul, o Nubank busca constantemente novas formas de crescer e atender melhor seus clientes.

Em entrevista ao jornal Globo, a CEO do Nubank no Brasil, Livia Chanes, compartilhou as expectativas da empresa para os próximos anos. Ela destacou o desejo de tornar o Nubank a principal conta dos seus clientes e aumentar o número de correntistas.

A empresa está focada em proporcionar novas experiências e soluções financeiras para atrair mais usuários. Saiba mais a seguir.

Atualização do Nubank oferece mais ganhos aos clientes. Novidades incluem inteligência artificial e recursos exclusivos no aplicativo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são as novidades anunciadas pelo Nubank?

Atualmente, o Nubank oferece pelo menos 300 produtos diferentes para clientes com perfis variados. Livia Chanes explicou que um dos grandes desafios do banco é continuar crescendo sem perder a simplicidade e agilidade que marcaram seu início.

A inovação e a simplicidade continuam sendo pilares fundamentais para o Nubank.

A CEO também mencionou que a empresa vê um grande potencial nos clientes de alta renda. Para atender a esse público, uma das novidades anunciadas envolve o desenvolvimento de uma assistente pessoal com inteligência artificial, que funcionará como uma conselheira virtual para os clientes.

Essa assistente virtual proporcionará sugestões personalizadas para ajudar na gestão financeira dos usuários, elevando o nível de serviço oferecido pelo banco.

Além disso, essa nova funcionalidade não será exclusiva para clientes de maior renda, mas estará disponível para todos os usuários, buscando melhorar a experiência financeira de maneira geral.

A assistente virtual é uma aposta do Nubank para fortalecer o relacionamento com os clientes e promover uma gestão financeira mais eficiente.

Como abrir uma conta no Nubank?

Para aqueles interessados em abrir uma conta no Nubank e aproveitar todos os serviços oferecidos, o processo é simples e completamente virtual.

A facilidade de acesso e a digitalização dos processos são grandes atrativos do banco. Veja o passo a passo para abrir uma conta:

Abra a loja de aplicativos do seu celular.

Procure por “Nubank” e clique em “Baixar”.

Ao abrir o app, selecione “Abrir conta”.

Preencha o número do seu CPF e siga as instruções das próximas etapas.

Será necessário tirar uma foto do seu documento e uma selfie para confirmar sua identidade.

O Nubank continua a inovar e buscar maneiras de melhorar a experiência dos seus clientes, mantendo sua essência de simplicidade e eficiência.

Com a introdução de novas funcionalidades como a assistente pessoal com inteligência artificial, o banco digital reafirma seu compromisso com a inovação e a satisfação dos usuários.

Essa atualização e as novas funcionalidades visam não apenas atrair mais clientes, mas também proporcionar uma gestão financeira mais eficaz e personalizada, refletindo a missão do Nubank de ser mais que um banco, uma verdadeira plataforma de soluções financeiras.

Nubank é um exemplo de como a tecnologia pode transformar o setor financeiro, oferecendo produtos e serviços que atendem às necessidades de um público cada vez mais exigente e diversificado.

Com a expansão de suas funcionalidades e a aposta em inteligência artificial, o Nubank continua a se posicionar como líder no mercado de bancos digitais, proporcionando uma experiência inovadora e prática para seus clientes.

