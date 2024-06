R$ 2.900 é o NOVO BÔNUS do FGTS para trabalhadores que cumprem estas condições

Atualizações sobre o saque-aniversário pelo FGTS em 2024. Confira as novas regras, datas importantes e como solicitar esse benefício financeiro.

O saque-aniversário pelo FGTS surgiu em 2020, durante a pandemia, como uma alternativa atraente para os trabalhadores. Ele oferece acesso anual a parte dos recursos do FGTS, fornecendo um alívio financeiro extra, especialmente em momentos de dificuldade.

Para aproveitar ao máximo o saque-aniversário pelo FGTS, é crucial compreender suas vantagens. Além de constituir uma reserva financeira, ele permite gerenciar opções de liquidez sem depender de situações extremas, como a demissão.

No saque-aniversário, os trabalhadores podem retirar parte do saldo anualmente, no mês de seu aniversário. No entanto, há restrições, como a impossibilidade de sacar o valor total depositado. É essencial compreender todas as nuances desse programa para tomar decisões financeiras informadas.

Saiba tudo sobre o saque-aniversário do FGTS para 2024. Descubra as regras atualizadas e como aproveitar essa opção de retirada. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são as regras e benefícios do saque-aniversário pelo FGTS?

Os trabalhadores podem sacar seus valores do início até o fim de cada mês, antecipadamente ao período de saque. Por exemplo, desde o dia 1º de junho, o saque-aniversário foi ampliado, oferecendo novas opções de retirada.

Agora é possível acessar de 5% a 50% dos recursos acumulados nas contas vinculadas.

Ao optar pelo saque-aniversário, os trabalhadores podem acessar parte do saldo do fundo anualmente, no mês de seu aniversário. No entanto, essa escolha implica na impossibilidade de sacar o valor total em casos de demissão sem justa causa, ficando restrito apenas à multa rescisória.

Essa modalidade visa proporcionar mais flexibilidade financeira aos beneficiários. Notícia da Manhã.

O saque-aniversário oferece uma alternativa de liquidez aos trabalhadores, sem que seja necessário rescindir o contrato de trabalho. É uma opção que busca proporcionar mais autonomia financeira aos trabalhadores, permitindo um melhor planejamento financeiro.

Como solicitar o saque-aniversário pelo FGTS?

Quem tiver interesse em se beneficiar do saque-aniversário precisa:

Fazer o download do aplicativo do FGTS. Fazer login com a conta vinculada à Caixa. Selecionar a opção “Saque Aniversário”.

Ao efetivar a escolha por este modelo de saque, é preciso permanecer vinculado a ele durante o período mínimo de 24 meses. Essa vinculação é obrigatória para garantir a continuidade do benefício.

Como funciona o cálculo do saque-aniversário pelo FGTS?

Os saques no FGTS são calculados com base em alíquotas variáveis, determinadas de acordo com o saldo disponível. Contas com até R$ 500,00 têm 50% liberados para saque, enquanto aquelas com mais de R$ 20.000,01 têm uma alíquota de 5%, com um adicional de R$ 2.900,00.

Essa estrutura permite que os trabalhadores acessem parte de seus recursos de forma flexível, conforme suas necessidades financeiras.

A Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do FGTS, aplica essas porcentagens de acordo com o saldo de cada conta, oferecendo opções variadas de saque aos beneficiários. É importante conhecer essas porcentagens para planejar corretamente o uso dos recursos.

Calendário do saque-aniversário pelo FGTS em 2024

Confira as datas para 2024:

Janeiro: de 02 de janeiro a 29 de março de 2024

Fevereiro: de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2024

Março: de 01 de março a 31 de maio de 2024

Abril: de 01 de abril a 28 de junho de 2024

Maio: de 01 de maio a 31 de julho de 2024

Junho: de 03 de junho a 30 de agosto de 2024

Julho: de 01 de julho a 30 de setembro de 2024

Agosto: de 01 de agosto a 31 de outubro de 2024

Setembro: de 02 de setembro a 29 de novembro de 2024

Outubro: de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2024

Novembro: de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2025

Dezembro: de 02 de dezembro de 2023 a 28 de fevereiro de 2025

Antecipação do saque-aniversário pelo FGTS

O saque-aniversário pelo FGTS oferece uma alternativa ágil para aqueles que precisam de fundos. Você pode antecipar até cinco saques, sem análise de crédito, com taxas mais acessíveis.

No entanto, é importante considerar que essa antecipação compromete seus recebíveis futuros, exigindo um planejamento financeiro cuidadoso para garantir seu bem-estar econômico a longo prazo.

O saque-aniversário pelo FGTS em 2024 representa uma oportunidade significativa para os trabalhadores brasileiros. Além de proporcionar um alívio financeiro, ele promove uma gestão financeira mais adaptativa e autônoma.

Para mais informações, acesse o site oficial da Caixa ou entre em contato com o atendimento ao cliente.

Manter-se informado sobre as atualizações e regras do saque-aniversário é fundamental para aproveitar ao máximo essa opção e garantir uma gestão financeira eficaz. Esteja atento às mudanças e planeje-se de acordo com suas necessidades e objetivos financeiros.

