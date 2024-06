Tem entre 16 e 21 anos? Governo libera R$ 750 em benefícios para saque IMEDIATO

Novo projeto do Governo oferece bolsas para jovens em áreas periféricas. Capacitação em arte e cultura com incentivo financeiro garantido.

Um novo projeto está oferecendo uma bolsa de R$ 750 para jovens de até 21 anos de idade. Esta iniciativa busca capacitar jovens da rede pública de ensino e de regiões periféricas na produção de arte e cultura. Desta vez, as vagas nos cursos de formação foram direcionadas a moradores de uma única região.

A proposta é criar oportunidades para que jovens de baixa renda possam se qualificar em diversas áreas artísticas e culturais. Com essa bolsa, os selecionados terão acesso a cursos gratuitos que abrangem várias disciplinas essenciais para a atuação em museus e outras instituições culturais. O objetivo é preparar esses jovens para o mercado de trabalho em um setor promissor.

Os critérios de seleção foram estabelecidos para garantir que os beneficiados sejam realmente aqueles que mais necessitam de apoio. A região escolhida para este projeto foi determinada com base em dados socioeconômicos que destacam a necessidade de investimentos em educação e formação profissional.

Iniciativa oferece bolsa de R$ 750 para jovens em formação cultural. Oportunidade para capacitação em diversas áreas artísticas. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber a bolsa de R$ 750 do Governo?

O projeto de formação disponibilizou 10 vagas, com 5 delas reservadas para participantes do Pacto pela Juventude, uma iniciativa realizada em parceria com a Unesco. Para ser elegível, o jovem deve morar em Guaratiba, Barra de Guaratiba ou Pedra de Guaratiba, ter entre 16 e 21 anos, e ser de baixa renda.

A escolha de Guaratiba se justifica pelo fato de que 22,54% da população local vive em favelas não urbanizadas, em comparação com a média de 14% da cidade, segundo o Índice de Progresso Social do Instituto Pereira Passos.

Os cursos oferecidos através dessa parceria são diversos, abrangendo áreas como curadoria, museologia, educação, comunicação, produção cultural, eventos e administração. Cada jovem selecionado receberá R$ 750 como incentivo durante o período de formação no curso, que é gratuito.

Não deixe de conferir: Você precisa de 5 meses para ganhar R$ 2.700 mesmo estando DESEMPREGADO, basta fazer isso aqui

Cursos oferecidos pelo projeto Percursos Formativos

O projeto visa inserir a juventude no mercado da economia criativa, oferecendo qualificação adequada e preparando-os para carreiras em áreas culturais.

As disciplinas oferecidas são essenciais para a estruturação de museus e outras instituições culturais. A formação inclui curadoria, museologia, educação, comunicação, produção cultural, eventos e administração.

A Secretária da Juventude Carioca, Gabriella Rodrigues, destacou a importância de qualificar os jovens para o mercado da economia criativa. Segundo ela, o pioneirismo da cidade em atividades culturais de impacto internacional justifica a necessidade de preparar a juventude para atuar em um dos setores mais promissores do país.

Com a bolsa de R$ 750, os jovens terão o suporte financeiro necessário para se dedicarem integralmente aos cursos, aumentando suas chances de sucesso profissional. Este incentivo é uma parte crucial do projeto, permitindo que os participantes se concentrem na formação e aproveitem ao máximo as oportunidades oferecidas.

A iniciativa também visa promover a inclusão social e reduzir as desigualdades, proporcionando aos jovens de áreas menos favorecidas a chance de ingressar em um mercado competitivo e em crescimento. Ao investir na qualificação desses jovens, o projeto espera criar um impacto positivo duradouro na comunidade e no setor cultural como um todo.

Não deixe de conferir: Auxílio do CadÚnico é a nova tendência e bônus chega a R$ 300 por mês; o que fazer para garantir? Veja!