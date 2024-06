Receber EXTRA mais de R$ 90 no Bolsa Família nunca foi tão fácil

Beneficiários do Bolsa Família de junho recebem um novo bônus. Saiba como essa novidade pode trazer alívio financeiro para milhões de famílias brasileiras.

O Bolsa Família de junho trará uma novidade positiva para milhões de beneficiários. O governo brasileiro adicionou o Vale-Gás ao programa, proporcionando um alívio extra. Além dos R$ 600 habituais, as famílias receberão um bônus de R$ 100 para a compra do botijão de gás de 13 kg.

O Vale-Gás, que não foi liberado em maio, retorna neste mês junto ao Bolsa Família, proporcionando um alívio financeiro em meio aos aumentos nos preços dos combustíveis. Essa medida visa oferecer suporte às famílias mais vulneráveis, sendo repassada bimestralmente durante os meses pares do ano.

Esta iniciativa, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, visa amenizar o impacto dos altos preços do gás de cozinha. Para receber o benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e possuir renda per capita de até meio salário mínimo, atualmente em R$ 706.

Novo bônus no Bolsa Família de junho promete aliviar despesas. Veja quem está elegível e como isso impacta as famílias mais vulneráveis. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como saber se você é elegível ao Vale-Gás?

Verificar a elegibilidade ao Vale-Gás é mais simples do que parece. Para receber o benefício, as famílias devem possuir renda familiar per capita abaixo de meio salário mínimo e estar registradas no Cadastro Único.

Para assegurar que você ou sua família estão na lista dos próximos beneficiários, você pode visitar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para verificar sua situação. Outra opção é utilizar o aplicativo Bolsa Família, inserindo seu CPF para consultar sua elegibilidade.

Também é possível ligar para a Caixa Econômica Federal através do número 111 ou contatar o Ministério do Desenvolvimento Social pelo número 121.

Como o Vale-Gás é distribuído?

O processo de pagamento do Vale-Gás é realizado predominantemente por meio do aplicativo Caixa Tem, facilitando o acesso dos beneficiários ao subsídio. Em algumas regiões, o benefício é ainda entregue através de um cartão físico, que pode ser retirado nos CRAS locais.

É importante destacar que os benefícios proporcionados pelas esferas estadual e federal não são cumulativos. Portanto, é necessário estar atento às normas de cada estado para evitar confusões. A informação é uma ferramenta poderosa, especialmente quando se trata de acesso a programas sociais.

Fique sempre atento às novidades e certifique-se de cumprir com as condições requeridas para não perder a oportunidade de obter esse apoio crucial. Em tempos de crise, cada ajuda conta e a colaboração entre comunidades e governos se mostra ainda mais valiosa.

Quem pode receber o Bolsa Família em junho?

Tem direito ao Bolsa Família toda família com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Isso significa que a renda somada de todos os integrantes da família, dividida pelo número de pessoas, deve ser menor que R$ 218.

Por exemplo, considere uma mãe que cria sozinha três filhos pequenos. Trabalhando como diarista, ela ganha R$ 800 por mês. Como os filhos não trabalham, esses R$ 800 são a única renda da família. Dividindo R$ 800 (renda total) por quatro (número de pessoas na família), o resultado é R$ 200. Como R$ 200 é menor que R$ 218, essa mãe e seus três filhos têm direito a receber o Bolsa Família.

Calendário do Bolsa Família de junho

NIS final 1 : 17 de junho ;

: ; NIS final 2 : 18 de junho ;

: ; NIS final 3 : 19 de junho ;

: ; NIS final 4 : 20 de junho ;

: ; NIS final 5 : 21 de junho ;

: ; NIS final 6 : 24 de junho ;

: ; NIS final 7 : 25 de junho ;

: ; NIS final 8 : 26 de junho ;

: ; NIS final 9 : 27 de junho ;

: ; NIS final 0: 28 de junho.

Com a chegada do novo lote em junho de 2024, espera-se auxiliar mais de 5,8 milhões de famílias brasileiras. Esse auxílio traz um alívio necessário para muitos, especialmente em tempos de crise.

O cenário pode ser desafiador, mas a assistência proporcionada pelo Vale-Gás demonstra um esforço contínuo do governo para apoiar aqueles que mais precisam. A cada nova liberação, milhares de famílias encontram um pouco mais de tranquilidade para enfrentar as dificuldades do dia a dia.

A informação é uma ferramenta poderosa e estar bem informado pode fazer toda a diferença. Por isso, mantenha-se atualizado sobre as novidades e certifique-se de que você está cumprindo com todas as condições para receber esses benefícios importantes.

