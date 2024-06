Conheça o programa Celular Seguro e saiba quais operadoras fazem o bloqueio

Programa Celular Seguro ganha adesão da Vivo, Tim e Claro, aumentando a proteção contra roubos de celulares. Entenda como o aplicativo funciona e suas novas funcionalidades.

O programa Celular Seguro, desenvolvido pelo governo, tem o objetivo de bloquear as linhas telefônicas de aparelhos roubados a partir de alertas enviados por um aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS).

A adesão das operadoras Vivo, Tim e Claro a essa iniciativa busca impedir que criminosos utilizem os celulares roubados para clonar o WhatsApp, acessar redes sociais ou roubar dados dos usuários.

Recentemente, a Vivo confirmou sua participação no programa, e desde então, mais de 100 chips já foram bloqueados, segundo informações divulgadas. A seguir, detalhamos como funciona o programa e quais mudanças ele traz com a integração das operadoras.

Com a adesão da Vivo, Tim e Claro ao Celular Seguro, o combate ao roubo de celulares se intensifica. Saiba como o app auxilia na proteção dos usuários. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como o Celular Seguro funciona?

O programa Celular Seguro foi lançado em dezembro do ano passado para combater os crimes de roubo e furto de celulares no Brasil.

O cadastro no aplicativo é vinculado à conta Gov.br, e após o usuário inserir os dados do celular no app, ele pode registrar uma ocorrência em caso de perda, roubo ou furto do dispositivo. Feito isso, as operadoras recebem o pedido e realizam o bloqueio do chip rapidamente.

Além de bloquear o chip, o programa também bloqueia os aplicativos bancários para evitar golpes, e permite que o usuário indique um contato de confiança. Dessa forma, outra pessoa pode realizar o bloqueio para o usuário, aumentando a segurança.

A adesão das operadoras promete aumentar a eficácia do programa, que já conta com mais de dois milhões de cadastros.

Aproveite e confira: Tem conta poupança? Você pode estar na lista de CPF do BC e ter a chance de BOLADA de R$ 8,2 BILHÕES

Novas ações para combater o roubo de celulares

O programa Celular Seguro está desenvolvendo um protocolo de rastreamento e recuperação de telefones móveis, iniciado no Piauí. Quando uma nova linha é habilitada, as empresas de telefonia informam onde e em qual aparelho a nova conta foi criada.

Se o dispositivo tiver sido roubado e houver um registro de furto, o receptador do celular recebe uma intimação por WhatsApp para comparecer a uma delegacia e explicar a situação.

Caso o usuário não apresente a nota fiscal do dispositivo, ele terá que entregar o telefone às autoridades, que o devolverão ao verdadeiro dono.

Esse sistema mostrou-se eficaz no Piauí, onde os crimes de roubo de celulares diminuíram 44% e os furtos caíram 18% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023. Além disso, o índice de recuperação de aparelhos aumentou 139%, destacando a eficácia da ação.

O que muda com a adesão das operadoras?

Com a adesão da Tim, Vivo e Claro ao programa, os usuários dessas operadoras podem agora bloquear a linha telefônica em caso de roubo ou furto do aparelho de forma rápida pelo aplicativo Celular Seguro.

O app possui um botão de emergência que deve ser usado apenas em casos de roubo, furto ou perda do celular, uma vez que não há possibilidade de desbloqueio após o alerta ser emitido. Caso o usuário recupere o aparelho após emitir o alerta, será necessário solicitar o acesso diretamente com a operadora.

A adesão da Vivo foi particularmente significativa, pois, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a operadora ainda não participava do programa devido à incompatibilidade dos sistemas utilizados.

No entanto, com a integração realizada, uma das principais falhas do programa foi corrigida, ampliando o alcance e a eficiência da iniciativa.

Luta contra o roubo e furto de celulares no Brasil

A integração das operadoras Vivo, Tim e Claro ao programa Celular Seguro representa um avanço significativo na luta contra o roubo e furto de celulares no Brasil.

A possibilidade de bloquear rapidamente os chips e aplicativos bancários dos aparelhos roubados aumenta a segurança dos usuários e dificulta a ação dos criminosos.

Com mais de dois milhões de cadastros e um protocolo de rastreamento eficaz, o programa mostra-se uma ferramenta essencial para a redução desses crimes. A expectativa é que, com a adesão das principais operadoras, o número de usuários cadastrados e a eficácia do programa continuem a crescer.

Aproveite e confira: AUMENTO nas aposentadorias é CONFIRMADO e beneficiários receberão 25% a mais