Pensando em um celular novo? Saiba disso antes de comprar um

O mercado de celular usado está em crescimento, oferecendo diversas vantagens aos consumidores. Conheça como isso pode beneficiar você e o meio ambiente.

Um levantamento feito pela empresa de consultoria IDC revelou que o mercado de celulares usados deve crescer até 2026.

A estimativa é que as vendas cheguem a 413,3 milhões de unidades, com uma taxa de crescimento anual de 10,3% e US$ 99,9 bilhões em valor de mercado.

Os dados comprovam que os consumidores já se ligaram na tendência e identificaram vantagens significativas na recompra. Saiba mais a seguir.

Smartphones usados ganham popularidade por serem econômicos e sustentáveis. Veja as principais vantagens e onde encontrar aparelhos de qualidade. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são as vantagens de comprar um celular usado?

Confira algumas delas:

1. Acesso a modelos premium

É possível adquirir modelos de ponta ou de marcas renomadas a preços mais acessíveis. Modelos flagship de gerações anteriores oferecem desempenho excelente e recursos avançados que não deixam a desejar em relação aos mais modernos.

2. Sustentabilidade

Uma das principais vantagens na aquisição de um smartphone usado é a colaboração com o meio ambiente. Optar pela recompra de um aparelho ajuda a reduzir o impacto ambiental, prolongando o ciclo de vida do dispositivo e diminuindo o descarte eletrônico.

3. Depreciação menor

A depreciação de um smartphone usado é geralmente mais lenta do que a de um aparelho novo. Ao vendê-lo no futuro, a perda de valor será menor em comparação com um aparelho recém-comprado.

4. Ampla escolha

O mercado de smartphones usados oferece uma ampla gama de opções, permitindo encontrar modelos específicos que podem não estar mais disponíveis novos. Isso vale para todas as marcas, dos iPhones aos modelos populares da Samsung, por exemplo.

5. Testado e comprovado

Muitos smartphones recondicionados já passaram por testes e suas falhas mais comuns são conhecidas, o que pode ajudar na decisão de compra e na prevenção de problemas futuros.

Além disso, todos eles são submetidos a testes rigorosos, garantindo que o cliente levará para casa um aparelho em bom estado.

6. Disponibilidade imediata

Smartphones seminovos verificados estão frequentemente disponíveis para compra imediata, sem a necessidade de esperar por lançamentos ou reposições de estoque.

7. Possibilidade de customização

Por fim, comprando um smartphone seminovo verificado, você pode encontrar dispositivos já personalizados ou com acessórios adicionais, como capinhas, películas de proteção e carregadores extras.

Onde comprar?

Marcas como a Trocafy, plataforma online para compras de smartphones seminovos recondicionados que está há dois anos no mercado, oferecem aparelhos que se enquadram em todos os tópicos mencionados acima.

A loja também garante os preços acessíveis e condições especiais para garantir um smartphone recertificado. Todos os smartphones oferecidos pela Trocafy contam com peças originais, e passam por uma rigorosa verificação conduzida por técnicos certificados pelos fabricantes.

Isso significa que o produto não será descartado rapidamente, o que contribui para a diminuição do descarte de lixo eletrônico.

Outros pontos importantes: a plataforma conta com atendimento personalizado, devolução estendida de 10 dias e garantia de 3 meses em todos os produtos.

Além disso, a Trocafy conta com o suporte da Allied Brasil, a maior distribuidora de produtos eletrônicos do país. Ou seja, todas as transações realizadas no site são feitas de maneira segura.

Agora que você já conhece todas as vantagens de comprar um smartphone seminovo verificado e sabe onde encontrá-lo, acesse o site para conhecer os produtos disponíveis da Trocafy.

