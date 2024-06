1, 2, 3 benefícios ou mais: os TRUQUES para receber do governo ainda este mês

O Cadastro Único (CadÚnico), do governo, é um mapeamento essencial das famílias de baixa renda no Brasil. Ele permite ao governo identificar quem são essas famílias, como vivem e quais são suas necessidades para melhorar suas condições de vida.

Através do CadÚnico, as famílias podem ter acesso a diversos benefícios sociais, como o Bolsa Família e descontos na conta de luz, que variam conforme a situação de cada família cadastrada.

Por que é importante fazer o cadastro no governo?

O Cadastro Único é crucial para que as famílias de baixa renda possam acessar uma série de benefícios sociais do governo.

Entre os mais conhecidos estão o Bolsa Família, que proporciona um suporte financeiro mensal, e a Tarifa Social de Energia Elétrica, que oferece descontos significativos na conta de luz. Além desses, há muitos outros programas que usam o CadÚnico como base para concessão de benefícios.

Quem pode se cadastrar?

Podem se cadastrar no CadÚnico as famílias que vivem com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Além disso, famílias com renda superior a esse valor podem ser cadastradas para participar de programas ou serviços específicos.

O cadastramento também considera se as famílias fazem parte de povos e comunidades tradicionais ou de grupos específicos, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e população em situação de rua. O lema do CadÚnico é “Conhecer para incluir”, refletindo seu compromisso com a inclusão social.

Aliás, saiba que sim, pessoas que moram sozinhas podem se cadastrar no CadÚnico. No entanto, é importante garantir que os dados fornecidos sejam precisos.

Em 2023, houve um aumento significativo no número de cadastros de pessoas que alegaram morar sozinhas, mas que na verdade vivem com suas famílias. Isso prejudica a distribuição justa dos benefícios. Portanto, se você mora sozinho, mantenha seus dados atualizados para evitar problemas.

Como se inscrever no Cadastro Único?

Qualquer família de baixa renda pode se inscrever no CadÚnico gratuitamente. O cadastro deve ser feito pessoalmente em um posto de atendimento na cidade onde a família reside.

O responsável pela família precisa comparecer ao local de atendimento com os documentos de identificação de todos os membros da família, incluindo os CPFs e um comprovante de residência, de preferência a conta de luz.

Principais programas sociais que utilizam o Cadastro Único

Famílias cadastradas no CadÚnico podem acessar diversos programas sociais, incluindo:

Bolsa Família : Suporte financeiro mensal para famílias de baixa renda.

: Suporte financeiro mensal para famílias de baixa renda. Benefício de Prestação Continuada (BPC) : Assistência para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

: Assistência para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Tarifa Social de Energia Elétrica : Desconto na conta de luz para famílias de baixa renda.

: Desconto na conta de luz para famílias de baixa renda. Carteira da Pessoa Idosa: Benefícios para pessoas idosas, incluindo passagens gratuitas ou com desconto em transportes públicos.

Além desses, há muitos outros programas, como o Água Para Todos (Cisternas), Minha Casa Minha Vida e isenção de taxa em concursos públicos.

Atualização cadastral junto ao governo: mantenha seus dados em dia

Não basta apenas se cadastrar; é vital manter os dados da sua família atualizados. Se houver mudanças de endereço, alterações na escola das crianças, novas pessoas na casa, ou mudanças de emprego, é necessário atualizar o cadastro.

Leve os documentos de identificação de todos os membros da família e um comprovante de residência ao posto de atendimento.

As famílias cadastradas podem acessar suas informações do CadÚnico pelo site cadunico.dataprev.gov.br ou pelo aplicativo do Cadastro Único. No site ou aplicativo, é possível obter um comprovante de cadastramento, clicando em “Consulta Simples” e fornecendo alguns dados de identificação.

Para acessar o cadastro completo e consultar programas sociais como o Bolsa Família e o BPC, é necessário clicar em “Consulta Completa”, fazer login no sistema “gov.br” e navegar pelos botões disponíveis.

O Cadastro Único é uma ferramenta poderosa para a inclusão social no Brasil. Manter-se informado e atualizar seus dados regularmente são passos essenciais para garantir que sua família tenha acesso aos benefícios disponíveis.

Se você se enquadra nos critérios de elegibilidade, não perca tempo e faça o seu cadastro. Com planejamento e informação, você pode aproveitar ao máximo os programas sociais e garantir um futuro melhor para sua família.