Corra para o seu APP NUBANK após este alerta e evite ser bloqueado; isto é sério

Nubank adere ao programa Celular Seguro para proteger clientes em casos de perda ou roubo do celular. Saiba como essa novidade pode aumentar sua segurança.

O Nubank, fintech brasileira que já conta com mais de 92 milhões de clientes, anunciou sua participação no programa Celular Seguro.

Este programa é uma iniciativa do governo federal, em colaboração com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A adesão ao programa visa aumentar a segurança dos clientes em situações de perda ou roubo de seus celulares. Saiba mais a seguir.

Clientes Nubank terão cartões bloqueados automaticamente em caso de perda ou roubo do celular. Entenda a importância dessa medida de segurança para proteger suas finanças.

Nubank anuncia participação no programa Celular Seguro

Nosso objetivo é alcançar efetivamente as dezenas de milhões de clientes do Nubank, que poderão se integrar à rede do Celular Seguro. Estamos trabalhando para ampliar o alcance da ferramenta, corrigindo erros e ampliando a segurança oferecida por ela. Manoel Carlos de Almeida Neto, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A integração permitirá que cartões virtuais e o acesso ao aplicativo Nubank sejam bloqueados automaticamente quando um cliente emitir um alerta de perda ou roubo do celular no aplicativo Celular Seguro.

Como funciona o Celular Seguro?

Entenda como o programa Celular Seguro opera:

Cadastro: o usuário deve se cadastrar no aplicativo Celular Seguro, disponível para Android e iOS, fornecendo seus dados pessoais e o número do celular.

Perda ou roubo: em caso de perda ou roubo, o usuário emite um alerta no aplicativo Celular Seguro.

Bloqueio Automático: o alerta é enviado pelo Celular Seguro para as instituições financeiras parceiras, incluindo o Nubank.

Proteção Contra Fraudes: com o alerta, ocorre o bloqueio automático dos cartões virtuais e do acesso ao aplicativo Nubank, impedindo que criminosos realizem transações fraudulentas.

Quando o Nubank planeja completar a integração?

Embora a data específica para a conclusão dessa integração ainda não tenha sido divulgada, o Nubank já está trabalhando ativamente para implementar as funcionalidades necessárias.

A fintech segue o exemplo de outras 12 instituições financeiras que já participam do programa, demonstrando seu compromisso em garantir a segurança de seus clientes.

Com a adesão de importantes instituições ao programa, como Caixa Econômica Federal, BTG Pactual e agora o Nubank, o processo de massificação da segurança no uso de celulares e contas digitais avança rapidamente no Brasil.

Este esforço conjunto entre instituições financeiras, agências reguladoras e o governo destaca a crescente importância da tecnologia na proteção do consumidor.

Quais são os benefícios do Celular Seguro?

A adesão ao Celular Seguro traz diversos benefícios para os clientes Nubank.

Além do bloqueio automático de cartões e do aplicativo em caso de perda ou roubo, os clientes contam com uma camada adicional de segurança para evitar fraudes.

Este mecanismo proporciona maior tranquilidade aos usuários, sabendo que suas informações financeiras estão protegidas mesmo em situações adversas.

Enfim, a iniciativa de integrar o Nubank ao programa Celular Seguro é um passo significativo para reforçar a segurança digital no Brasil.

Com cada vez mais transações financeiras sendo realizadas via dispositivos móveis, a proteção contra fraudes e o uso indevido de informações pessoais torna-se essencial.

A adesão ao Celular Seguro é uma medida proativa que demonstra o compromisso do Nubank em oferecer um serviço seguro e confiável para seus clientes.

A integração do Nubank ao programa Celular Seguro representa um avanço importante na proteção dos clientes contra fraudes e uso indevido de suas informações financeiras.

Com o bloqueio automático de cartões virtuais e do acesso ao aplicativo em caso de perda ou roubo do celular, os clientes Nubank podem se sentir mais seguros e protegidos.

Este esforço conjunto entre governo, agências reguladoras e instituições financeiras é um passo essencial para garantir a segurança digital no Brasil.

