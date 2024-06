NIS final 0 a 4 e 9, 8, 7, 6 e 5 recebem R$ 599+ antecipadamente em menos de 10 dias.

Pagamentos do Bolsa Família começam em 17 de junho de 2024, seguindo o calendário do NIS. Veja os detalhes sobre os benefícios e as condições de elegibilidade.

O programa Bolsa Família, administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social em parceria com a Caixa Econômica Federal, está estabelecendo novos parâmetros para seus pagamentos e benefícios a partir de junho de 2024.

A iniciativa visa melhorar a distribuição dos recursos e garantir maior eficiência e segurança no acesso aos benefícios. Saiba mais a seguir.

Novo calendário do Bolsa Família inicia em 17 de junho de 2024, conforme o NIS. Entenda os benefícios e como manter a elegibilidade. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quando começam os pagamentos do Bolsa Família junho?

As famílias cadastradas começarão a receber seus pagamentos no dia 17 de junho de 2024, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Este sistema facilita o acesso aos recursos e evita aglomerações, assegurando uma distribuição ordenada e segura para todos.

Aproveite para conferir: Alerta Caixa preocupa beneficiários do Bolsa Família com NIS final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Calendário Bolsa Família de Junho conforme o NIS

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 20 de junho

NIS final 5: 21 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 27 de junho

NIS final 0: 28 de junho

É importante ressaltar que o pagamento pode ser antecipado em situações emergenciais, como declaração de calamidade pública ou desastre natural. Para verificar se o seu município teve o pagamento antecipado, consulte os seguintes canais:

Prefeitura do seu município: Entre em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social ou órgão responsável pelo Bolsa Família na sua cidade.

Entre em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social ou órgão responsável pelo Bolsa Família na sua cidade. Site do Ministério da Cidadania: Acesse o site oficial para informações atualizadas.

Acesse o site oficial para informações atualizadas. Aplicativo Bolsa Família: Utilize o aplicativo disponível para celulares na aba “Notícias”.

Utilize o aplicativo disponível para celulares na aba “Notícias”. Telefone: Ligue para o número 0800-726-0207 da Caixa Econômica Federal.

Benefícios oferecidos pelo Bolsa Família

O Bolsa Família inclui uma variedade de benefícios ajustados para atender às necessidades específicas de cada família beneficiada.

O Benefício de Renda de Cidadania (BRC) assegura R$ 142 por pessoa da família, e o Benefício Complementar (BCO) complementa a renda para que nenhuma família receba menos que R$ 600 no total.

Benefícios específicos para crianças e gestantes

Além dos benefícios gerais, o Bolsa Família presta atenção especial às famílias com crianças pequenas e gestantes.

O Benefício Primeira Infância (BPI) oferece R$ 150 por criança de até sete anos incompletos. Para gestantes e crianças entre sete e 18 anos incompletos, é oferecido um adicional de R$ 50, chamado Benefício Variável Familiar (BVF).

O Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) destina R$ 50 para reforço nutricional de membros da família com até sete meses incompletos.

Manutenção da elegibilidade para o Bolsa Família

Para continuar recebendo os benefícios do Bolsa Família, as famílias precisam cumprir com determinadas condições nas áreas de saúde e educação.

Isso inclui a frequência escolar de crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos, acompanhamento pré-natal para gestantes e acompanhamento nutricional das crianças até sete anos. Além disso, é essencial seguir o calendário nacional de vacinação.

Essas condições visam não apenas garantir o bem-estar dos beneficiários, mas também promover uma sociedade mais saudável e educada.

Manter a elegibilidade é fundamental para assegurar a continuidade dos benefícios e contribuir para o desenvolvimento social das famílias atendidas pelo programa.

Resumo dos benefícios

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família.

R$ 142 por pessoa da família. Benefício Complementar (BCO): Complementação para que nenhuma família receba menos que R$ 600.

Complementação para que nenhuma família receba menos que R$ 600. Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até sete anos incompletos.

R$ 150 por criança de até sete anos incompletos. Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 para gestantes e crianças entre sete e 18 anos incompletos.

R$ 50 para gestantes e crianças entre sete e 18 anos incompletos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 para reforço nutricional de membros da família com até sete meses incompletos.

Enfim, o Bolsa Família continua sendo um pilar fundamental para o suporte financeiro de milhões de famílias brasileiras.

As atualizações e o calendário de pagamentos são passos importantes para garantir que os recursos cheguem de maneira eficiente e segura a quem mais precisa. Notícia da Manhã.

Fique atento às datas de pagamento e às condições necessárias para manter sua elegibilidade e continue a acessar os canais oficiais para mais informações.

Aproveite para conferir: NIS final 0 a 9 recebem em menos de 2 semanas e benefício inclui bônus de R$ 50 e R$ 150