NIS final 0 a 9 recebem em menos de 2 semanas e benefício inclui bônus de R$ 50 e R$ 150

Confira as novas datas de pagamento do Bolsa Família e seus bônus para junho. Beneficiários em áreas de calamidade terão acesso antecipado aos recursos.

Martelo batido! O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) divulgou hoje, 7 de junho, o calendário oficial de pagamentos do Programa Bolsa Família para este mês. Os depósitos seguirão o cronograma habitual, mas com algumas particularidades.

Para a maioria dos beneficiários, os pagamentos do Bolsa Família de junho seguirão conforme o cronograma habitual, baseados no último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

No entanto, beneficiários que residem em áreas em situação de emergência ou calamidade pública, como no Rio Grande do Sul, terão acesso aos recursos logo no primeiro dia de depósitos, independentemente do NIS. Siga a leitura.

Calendário oficial de pagamentos do Programa Bolsa Família

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 20 de junho

NIS final 5: 21 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 27 de junho

NIS final 0: 28 de junho

Lembrando que beneficiários que residem em áreas em situação de emergência ou calamidade pública, como no Rio Grande do Sul, terão acesso aos recursos logo no primeiro dia de depósitos. Ou seja, esse grupo específico poderá resgatar o Bolsa Família a partir do dia 17 de junho.

Grana antecipada no Caixa Tem

Além das antecipações para áreas em situação de calamidade, o Bolsa Família mantém a tradição de adiantar os pagamentos agendados para as segundas-feiras para o sábado anterior.

Portanto, neste mês, beneficiários com NIS final 1 e 6 podem acessar o benefício no aplicativo Caixa Tem já nos dias 15 e 22 de junho, respectivamente.

Bônus do Bolsa Família de Junho

O valor inicial do Bolsa Família é de R$ 142 por pessoa para famílias com cinco ou mais membros, ou um valor único inicial de R$ 600 para famílias com quatro membros ou menos. Além disso, há benefícios adicionais:

R$ 50 para cada mulher gestante

R$ 50 para cada mãe de bebê com menos de seis meses

R$ 50 para cada criança ou jovem entre sete e dezoito anos

R$ 150 para cada criança com menos de seis anos de idade

Esses valores são acumulados ao benefício inicial, proporcionando um apoio financeiro significativo para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Os beneficiários podem acessar seus benefícios através das contas digitais no aplicativo Caixa Tem, ou retirar os valores em casas lotéricas, caixas eletrônicos ou agências da Caixa Econômica Federal.

Com a divulgação das novas datas, é essencial que os beneficiários do Bolsa Família fiquem atentos ao calendário e às possibilidades de antecipação de seus pagamentos, garantindo assim o acesso ao benefício de forma rápida e segura.

