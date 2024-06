Mais um benefício de R$ 1.412 será pago em pouco mais de 15 dias para milhões de brasileiros; olhe a lista

Confira o calendário do BPC de junho de 2024 e as datas de pagamento. Veja como se inscrever e garantir o benefício assistencial.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma assistência essencial fornecida pelo governo para ajudar as famílias brasileiras de baixa renda.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já divulgou o calendário do BPC referente a junho de 2024, permitindo que os beneficiários verifiquem todos os detalhes sobre os próximos repasses.

Este benefício é vital para milhões de brasileiros que enfrentam vulnerabilidade, garantindo recursos para sua subsistência. Saiba mais a seguir.

Atualizações sobre o BPC de junho de 2024 e o calendário de pagamentos. Veja os requisitos e como se cadastrar para receber o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é o BPC?

O BPC é um benefício social oferecido pelo Governo Federal, embora seja pago pelo INSS. É importante notar que este é um benefício assistencial e não previdenciário, o que significa que não há direito ao décimo terceiro salário.

Além disso, os participantes não precisam fazer contribuições previdenciárias para receber o BPC. O valor do benefício é de um salário mínimo mensal e é destinado às famílias que se enquadram nas regras de participação estabelecidas pelo governo.

Quem pode receber o BPC?

Para receber o BPC, é necessário cumprir alguns requisitos específicos:

Ser pessoa com deficiência ou idoso com 65 anos ou mais;

Ter renda familiar per capita inferior a um quarto do salário mínimo vigente (R$ 353 em 2024);

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Possuir Número de Identificação Social (NIS).

Calendário de pagamentos BPC junho 2024

Os pagamentos do BPC para junho de 2024 começam no dia 24 de junho e seguem um cronograma baseado no último dígito do benefício dos inscritos. Abaixo está o calendário oficial:

Benefício final 1: 24 de junho;

24 de junho; Benefício final 2: 25 de junho;

25 de junho; Benefício final 3: 26 de junho;

26 de junho; Benefício final 4: 27 de junho;

27 de junho; Benefício final 5: 28 de junho;

28 de junho; Benefício final 6: 01 de julho;

01 de julho; Benefício final 7: 02 de julho;

02 de julho; Benefício final 8: 03 de julho;

03 de julho; Benefício final 9: 04 de julho;

04 de julho; Benefício final 0: 05 de julho.

Como se cadastrar no benefício?

Para participar do BPC, primeiro é necessário se cadastrar no CadÚnico, o banco de dados utilizado pelo governo para identificar as famílias elegíveis. O responsável familiar deve comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) com os seguintes documentos:

Documento de identificação com foto;

Comprovante de renda de todos os membros da família que moram na mesma casa;

Comprovante de endereço.

Durante o atendimento, o responsável também responderá um questionário socioeconômico para fornecer mais informações sobre o grupo familiar.

Após a inscrição no CadÚnico, o próximo passo é fazer a solicitação do BPC, que pode ser realizada de forma totalmente online através do site ou aplicativo Meu INSS. Aqui estão os passos para solicitar o benefício:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS e faça seu cadastro ou login;

Na página inicial, clique em “Agendamentos/Solicitações” e depois em “Novo requerimento”;

Digite “BPC” na barra de pesquisa e selecione a opção correspondente (Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência ou Benefício Assistencial ao Idoso);

Preencha os dados solicitados e anexe os documentos necessários;

Confira as informações e conclua o requerimento.

Os idosos acima de 65 anos devem aguardar a aprovação para começar a receber os pagamentos mensais. As pessoas com deficiência, além da aprovação, precisam passar pela perícia médica, na data e horário informados durante o processo de solicitação.

Como receber os pagamentos do BPC?

Após a aprovação do pagamento, o beneficiário começa a receber os pagamentos conforme o calendário oficial do programa. O acesso aos recursos é feito através de um cartão magnético, que permite o saque do benefício no banco indicado pelo INSS.

Caso o beneficiário tenha outras dúvidas sobre o BPC, pode consultar um dos seguintes canais:

Site ou aplicativo Meu INSS;

Central de atendimento do INSS, pelo telefone 135;

Presencialmente, em uma das agências do INSS.

O BPC é um suporte essencial que contribui significativamente para a qualidade de vida de milhões de brasileiros.

As atualizações e o calendário de pagamentos são informações importantes para garantir que os beneficiários estejam sempre cientes das datas e processos necessários para o recebimento desse benefício tão importante.

