Gás acabou? Receba ajuda de mais de R$ 100 a cada dois meses e não se preocupe mais com a troca

Calendário do Auxílio-Gás de junho divulgado: saiba quem tem direito e as datas de pagamento. Benefício cobre integralmente a compra de um botijão de gás de cozinha.

Após um mês sem depósitos, o benefício Auxílio-Gás volta a ser pago para mais de 5 milhões de famílias em junho.

O valor depositado cobre integralmente a compra de um botijão de gás de cozinha, um item essencial em todas as cozinhas brasileiras.

Este auxílio foi criado para ajudar as famílias na compra deste item essencial, com pagamentos sendo feitos a cada dois meses.

Qual o valor do Auxílio-Gás de junho?

Desde o ano passado, o Auxílio-Gás tem o valor total de um botijão de gás de cozinha de 13 kg. Em junho, os depósitos devem ser de R$ 102.

Algumas notícias na internet afirmam que apenas os beneficiários do Bolsa Família podem receber o auxílio. No entanto, essa informação é falsa, pois o pagamento é voltado para um público mais amplo.

Há ainda uma novidade importante para quem recebe o Bolsa Família em junho. Mas, quem tem direito de receber o Auxílio-Gás?

Quem tem direito ao Auxílio-Gás?

O auxílio é voltado aos inscritos no Cadastro Único e que tenham renda mensal de meio salário mínimo por pessoa. Isso inclui as pessoas que recebem algum benefício de programas de transferência de renda do governo federal, estadual ou municipal.

Os valores recebidos desses benefícios não são considerados no cálculo de renda. Para receber o Auxílio-Gás, é necessário manter os dados do CadÚnico atualizados.

Datas de pagamento do Auxílio-Gás em junho

O pagamento do Auxílio-Gás segue as datas de depósito do Bolsa Família. Confira abaixo as datas específicas de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS):

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 20 de junho

NIS final 5: 21 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 27 de junho

NIS final 0: 28 de junho

Apoio em casos de calamidade pública

As famílias que residem em cidades em estado de calamidade pública provavelmente receberão o pagamento no primeiro dia do calendário, ou seja, 17 de junho. Para conferir o seu saldo, é recomendado utilizar o aplicativo do Bolsa Família.

O Auxílio-Gás desempenha um papel crucial na assistência às famílias de baixa renda, garantindo que possam adquirir um item essencial para o dia a dia. Manter os dados atualizados no CadÚnico e estar atento às datas de pagamento são passos fundamentais para garantir o recebimento do benefício.

