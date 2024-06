Beneficiários com NIS final 0, 1, 2, 3 a 9 devem respeitar a NOVA CHAMADA do CRAS e evitar perder o benefício

CRAS informa que o prazo para atualização de saúde do Bolsa Família termina em breve. Garanta a continuidade do benefício seguindo as orientações e apresentando os documentos necessários.

O prazo para atualização da carteira de vacinação e realização dos acompanhamentos de saúde no programa Bolsa Família termina no dia 15 de junho de 2024. Para garantir a continuidade do benefício, é essencial que todos os membros da família cumpram essa exigência.

A exigência inclui crianças até 7 anos incompletos, gestantes e mulheres entre 14 e 44 anos. A ação é coordenada pelas Secretarias Municipais, com o intuito de fortalecer a atuação nas camadas mais vulneráveis da sociedade. Saiba mais a seguir.

Atualização de saúde do Bolsa Família deve ser feita até 15 de junho. Não perca o benefício, saiba onde e como realizar o procedimento. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que inclui o acompanhamento de saúde do Bolsa Família?

O acompanhamento de saúde do Bolsa Família envolve diversas ações essenciais para o bem-estar das famílias. A carteira de vacinação deve estar atualizada para todas as crianças e adolescentes menores de 21 anos.

Além disso, o crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 7 anos devem ser acompanhados. Gestantes precisam fazer o pré-natal e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias devem ter acompanhamento puerperal.

Adultos com doenças crônicas como hipertensão, diabetes e asma também necessitam de monitoramento regular.

As avaliações podem ser feitas em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS).

Saiba também: Chance ÚNICA de receber benefício de R$ 2.700 em 05 meses; cadastre-se se você atende a ESTES requisitos

Quais são os documentos necessários para o acompanhamento de saúde do CRAS?

Para realizar o acompanhamento de saúde exigido pelo Bolsa Família, alguns documentos são necessários. Todos os membros da família devem apresentar o Cartão do Bolsa Família e o Cartão do SUS.

Também é preciso levar um documento de identidade com foto e a certidão de nascimento das crianças e adolescentes menores de 18 anos.

O não cumprimento dessa convocação pode resultar na interrupção do Bolsa Família, já que o acompanhamento de saúde é uma das condições para a continuidade do benefício.

Por isso, é de suma importância que todos os beneficiários sigam as orientações e cumpram os prazos estabelecidos. Manter a saúde em dia é fundamental não apenas para garantir o benefício, mas também para assegurar o bem-estar de toda a família.

O acompanhamento de saúde deve ser realizado com atenção e responsabilidade. O Bolsa Família é um programa vital para muitas famílias brasileiras, e o cumprimento dessas exigências é crucial para manter o suporte oferecido pelo governo. Notícia da Manhã.

A saúde preventiva é uma das formas mais eficazes de garantir qualidade de vida, e o Bolsa Família visa justamente apoiar essas medidas. Portanto, os beneficiários devem estar atentos aos prazos e procedimentos para não perderem o benefício.

Qual a importância do acompanhamento regular?

O acompanhamento regular de saúde é essencial para detectar e tratar precocemente doenças que podem comprometer a qualidade de vida das famílias. A atualização da carteira de vacinação, por exemplo, protege contra doenças que podem ser prevenidas.

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças é crucial para identificar possíveis problemas de saúde logo no início.

O pré-natal e o acompanhamento puerperal são fundamentais para a saúde das gestantes e das recém-nascidas, garantindo uma gravidez segura e um desenvolvimento saudável.

Além disso, o acompanhamento de doenças crônicas como hipertensão e diabetes é vital para evitar complicações graves. Essas ações preventivas ajudam a reduzir a mortalidade infantil e a melhorar a qualidade de vida das populações mais vulneráveis.

Portanto, o cumprimento dessas exigências não deve ser visto apenas como uma obrigação, mas como um investimento na saúde e no futuro das famílias beneficiárias. O Bolsa Família é mais do que um auxílio financeiro, é um programa que promove a inclusão social e a saúde das famílias brasileiras.

Ao manter a saúde em dia, os beneficiários do Bolsa Família não apenas garantem a continuidade do benefício, mas também protegem a si mesmos e a seus familiares de possíveis problemas de saúde. Essa atitude proativa é essencial para construir um futuro mais saudável e seguro para todos.

Assim, todos os beneficiários devem se conscientizar da importância do acompanhamento de saúde e cumprir os prazos estabelecidos. A saúde é um bem precioso, e cuidar dela é uma responsabilidade de todos.

Saiba também: CRAS convoca cidadãos com NIS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 para atualizar cadastro e receber R$ 600 mais uma vez