Ei! 2ª fase de pagamentos de 2024 distribuirá bilhões e acontecerá ainda em junho; veja quem recebe

Restituição do IRPF: Saiba quando os próximos pagamentos serão feitos. Informações essenciais sobre a restituição e calendário de transferências para 2024.

Na última semana, os contribuintes receberam o primeiro lote da restituição do IRPF. Agora, milhares aguardam ansiosos pelos próximos pagamentos. A segunda fase de 2024 está programada para 28 de junho, com a consulta aos lotes disponível uma semana antes.

No primeiro lote, pago em 31 de maio, 5.562.065 contribuintes receberam um total de R$ 9,5 bilhões. Para verificar o status da declaração e da restituição, os contribuintes podem acessar o extrato de processamento no e-CAC da Receita Federal. Se houver pendências, é possível retificar a declaração para corrigir as informações.

A Receita Federal alterou a ordem de prioridade na restituição de 2024, incluindo os contribuintes do Rio Grande do Sul após os grupos prioritários. Esta mudança visa auxiliar os moradores do estado afetados pelas chuvas entre abril e maio. Os declarantes gaúchos foram posicionados na frente daqueles que optaram pelo recebimento via PIX ou utilizaram o modelo pré-preenchido.

Quando serão pagos os próximos lotes de pagamentos da restituição?

O calendário completo de pagamentos da restituição do IRPF é:

Primeiro lote: 31 de maio

31 de maio Segundo lote: 28 de junho

28 de junho Terceiro lote: 31 de julho

31 de julho Quarto lote: 30 de agosto

30 de agosto Quinto lote: 30 de setembro

Quem tem direito à restituição do IRPF?

A restituição do IRPF é a devolução do valor pago em excesso na declaração do tributo. Qualquer dúvida sobre o direito à devolução, saldo zerado ou necessidade de pagar o Imposto de Renda deve ser esclarecida através do programa de preenchimento e envio das declarações.

É importante ressaltar que os pagamentos são distribuídos em lotes, mas a data de recebimento depende da categorização do contribuinte no grupo prioritário ou da data de envio da declaração. A restituição é corrigida com base na taxa Selic.

Quais são os grupos prioritários para a restituição?

De acordo com a Receita Federal, têm prioridade no recebimento dos pagamentos os seguintes grupos:

Idosos acima de 80 anos

Idosos entre 60 e 79 anos

Contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

Em seguida, vem o grupo de contribuintes que optaram pelo modelo pré-preenchido e pela restituição por Pix. Para estes, o método de pagamento instantâneo é válido apenas quando a chave é o CPF do contribuinte.

Chaves Pix que usam e-mail, telefone ou código aleatório não podem receber a restituição. Quando esses contribuintes recebem suas restituições, a Receita começa a devolver o imposto recolhido em excesso dos demais cidadãos.

Como consultar a restituição do IRPF?

Para consultar se foi incluído no próximo lote de restituição de 2024, o contribuinte deve esperar uma semana antes da data de pagamento e seguir estes passos:

Acesse o site da Receita Federal e clique em “Meu Imposto de Renda”

Na opção “Serviços” selecione “Consultar minha restituição”

Em seguida, clique em “Iniciar”

Informe: CPF do titular, data de nascimento e ano

Confirme

Onde a restituição será depositada?

A restituição do Imposto de Renda em 2024 é informada pelo sistema da Receita Federal ao enviar a declaração, mostrando se há imposto a restituir. O valor previsto da restituição é indicado neste momento.

A quantia exata é confirmada no último dia útil de cada mês, quando ocorre o depósito. A Receita Federal disponibiliza duas opções de transferência para o recebimento do dinheiro:

Conta corrente cadastrada no programa onde a declaração foi enviada

Conta corrente onde a chave PIX é o número do CPF

Como é calculada a restituição do IRPF?

A restituição de 2024 é calculada pela diferença entre o valor pago em tributos e o valor devido pelo contribuinte. Este cálculo é realizado automaticamente pelo sistema da Receita Federal.

Por exemplo, se alguém teve uma renda anual de R$ 23 mil e pagou R$ 2.500 em tributos, a restituição será de R$ 2.500 menos R$ 1.713,58, resultando em R$ 786,42. O programa do IRPF efetua esse cálculo de forma automática.

Este guia completo sobre a restituição do IRPF ajuda a esclarecer dúvidas e fornece informações detalhadas sobre o processo. É essencial estar atento às datas e aos procedimentos para garantir o recebimento correto da restituição.

