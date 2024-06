Essa pode ser a sua vez de ganhar R$ 10 MIL por mês; aproveite esta chance no concurso PM

Concurso PM ES oferece 40 vagas para Oficiais com ganhos de até R$ 10 mil. Inscrições abertas e detalhes completos no edital.

A Polícia Militar do Espírito Santo (PM ES) anunciou um novo concurso público para o preenchimento de 40 vagas de Oficiais. As oportunidades são destinadas a candidatos com nível médio completo.

A abertura desse concurso representa uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar na carreira policial, oferecendo estabilidade e remuneração atraente.

Os interessados devem estar atentos aos prazos de inscrição e às exigências detalhadas no edital. A seguir, abordaremos os principais aspectos do concurso, desde os requisitos até as etapas de seleção e os benefícios oferecidos.

PM ES abre concurso com 40 vagas para Oficiais. Salários chegam a R$ 10 mil. Veja os requisitos e como se inscrever. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são os requisitos para participar do concurso da PM?

Os candidatos que desejam participar devem atender a uma série de requisitos específicos e passar por diversas etapas do processo seletivo.

A execução do concurso ficará a cargo do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN). O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

As vagas oferecidas no concurso PM ES são para o Curso de Formação de Oficiais, exigindo dos candidatos o nível médio completo. Além disso, é necessário que os candidatos cumpram os seguintes requisitos:

Idade mínima de 18 anos na data de matrícula no Curso de Formação de Oficiais e idade máxima de 28 anos no primeiro dia de inscrição .

. Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “B” .

. Altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres, descalços e descobertos .

. Aprovação no Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública.

A remuneração inicial é progressiva, variando conforme o ano do curso. No primeiro ano, o aluno oficial recebe R$ 4.384,75. No segundo ano, o valor aumenta para R$ 5.225,81, e no terceiro ano, para R$ 5.646,34.

Após a conclusão do curso, como Aspirante a Oficial, o salário bruto é de R$ 10.005,36, incluindo auxílio-alimentação, assistência médica e odontológica.

Como fazer a inscrição?

As inscrições para o concurso PM ES devem ser feitas exclusivamente pela internet. O período de inscrição começa às 14h do dia 4 de junho e vai até 8 de julho de 2024.

A inscrição deve ser realizada no site do IDECAN, onde o candidato preencherá o formulário com as informações solicitadas e pagará uma taxa de R$ 93,00.

Há previsão de isenção da taxa de inscrição para alguns casos específicos, conforme detalhado no edital. É importante que os candidatos leiam atentamente o edital para verificar se têm direito à isenção e quais são os procedimentos para solicitá-la.

Quais são as etapas do Concurso PM ES?

O concurso PM ES é dividido em várias etapas, começando pela verificação de idade, que é eliminatória. Em seguida, os candidatos passam pelo exame intelectual, que inclui provas objetivas e uma prova discursiva (redação).

A prova objetiva é composta por 80 questões distribuídas entre as seguintes disciplinas:

15 questões de Língua Portuguesa;

15 questões de Raciocínio Lógico e Matemático;

15 questões de Geografia;

15 questões de História;

10 questões de Informática;

10 questões de Noções de Direito Administrativo e Constitucional.

A prova discursiva consiste em uma redação sobre um tema do conteúdo programático do concurso. Ambas as provas estão previstas para o dia 15 de setembro de 2024.

O que esperar das próximas fases?

Após a prova intelectual, os candidatos aprovados passam para a segunda etapa, que inclui o exame de aptidão física. Essa fase é eliminatória e exige preparação física dos candidatos. Em seguida, são realizados:

Exame de avaliação psicológica ;

; Investigação social ;

; Exame de saúde ;

; Entrega de documentação.

Essas fases têm caráter eliminatório. Os candidatos aprovados em todas essas etapas são classificados para a matrícula no Curso de Formação de Oficiais, que é a última etapa do concurso e possui caráter eliminatório e classificatório.

Mais informações e acesso ao edital

O edital completo do concurso PM ES pode ser acessado no site da Polícia Militar do Espírito Santo. Em breve, o documento também estará disponível na página do IDECAN. Para dúvidas ou reclamações sobre a seleção pública, os candidatos podem entrar em contato com a banca organizadora pelo telefone (61) 3201-6225.

Esse concurso é uma oportunidade imperdível para aqueles que desejam ingressar na carreira policial, oferecendo uma formação sólida e excelentes benefícios. Fique atento aos prazos e requisitos e prepare-se para essa jornada desafiadora e recompensadora.

