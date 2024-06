Beneficiários com NIS final 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 9 receberão MAIS CEDO o Bolsa Família junho; confira

Beneficiários do Bolsa Família terão antecipações em junho. Governo anuncia auxílio emergencial e aumento das parcelas para famílias em situação de emergência.

Nos últimos dias, diversos municípios do Rio Grande do Sul foram severamente afetados por chuvas intensas. Embora a situação esteja melhorando, muitas famílias ainda dependem de ajuda externa. Neste contexto, o Bolsa Família surge como um importante suporte para essas vítimas.

O governo brasileiro anunciou diversas ações para a reconstrução das casas e das estruturas de vida das famílias afetadas. Entre as medidas, destaca-se a criação de um auxílio emergencial específico para os gaúchos, com a ampliação do Bolsa Família nas regiões atingidas.

Além disso, haverá a liberação de créditos extraordinários para os ministérios responsáveis pelo atendimento às vítimas. Siga a leitura com o Notícia da Manhã e mantenha-se informado sobre o assunto.

Governo anuncia antecipações do Bolsa Família em junho. Auxílio emergencial e aumento de parcelas ajudarão famílias em situação de vulnerabilidade. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Auxílio Emergencial está de volta?

O governo está estudando a concessão de um auxílio emergencial temporário, cujo valor e duração ainda estão sendo definidos.

Este auxílio será semelhante ao benefício concedido durante a pandemia, podendo ser estendido conforme a necessidade para garantir suporte contínuo aos atingidos pela catástrofe climática.

Além disso, o governo está avaliando aumento no valor da parcela do Bolsa Família para os residentes nos municípios em estado de calamidade pública. É importante notar que essas pessoas já devem estar inscritas no programa para receberem o benefício.

A inclusão de novos beneficiários, por um período determinado, também está sendo considerada pelo Governo Federal.

Atualmente, cerca de 620 mil famílias no Rio Grande do Sul recebem uma média de R$ 672,74 do Bolsa Família. Este número pode aumentar com as novas medidas, proporcionando mais suporte às famílias afetadas.

Responsabilidade fiscal e medidas provisórias

Mesmo com a necessidade urgente de assistência, o governo brasileiro garante que a responsabilidade fiscal será uma prioridade. Todas as ações serão planejadas criteriosamente para assegurar o controle dos gastos públicos.

Uma nova Medida Provisória (MP) será editada para disponibilizar créditos extraordinários aos ministérios responsáveis pelo auxílio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Esta medida visa agilizar o atendimento às demandas urgentes dos cidadãos afetados.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social também anunciou a suspensão das ações de averiguação e revisão cadastral do Bolsa Família para os gaúchos até dezembro. Esta ação garante a continuidade dos pagamentos do benefício, evitando interrupções para as famílias já cadastradas.

Calendário antecipado do Bolsa Família em junho

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para junho foi antecipado, proporcionando um alívio financeiro mais rápido para as famílias afetadas. O novo cronograma de pagamento é o seguinte:

NIS final 1: Pagamento no dia 17 de junho (antecipado para sábado, dia 15).

NIS final 2: Pagamento no dia 18 de junho.

NIS final 3: Pagamento no dia 19 de junho.

NIS final 4: Pagamento no dia 20 de junho.

NIS final 5: Pagamento no dia 21 de junho.

NIS final 6: Pagamento no dia 24 de junho (antecipado para sábado, dia 22).

NIS final 7: Pagamento no dia 25 de junho.

NIS final 8: Pagamento no dia 26 de junho.

NIS final 9: Pagamento no dia 27 de junho.

: Pagamento no dia 27 de junho. NIS final 0: Pagamento no dia 28 de junho.

As medidas anunciadas pelo governo brasileiro visam proporcionar um suporte vital às famílias do Rio Grande do Sul afetadas pelas chuvas intensas.

Com a ampliação do Bolsa Família e a criação de auxílios emergenciais, espera-se que estas ações contribuam significativamente para a reconstrução e recuperação das vidas das pessoas atingidas.

O foco em responsabilidade fiscal e a antecipação dos pagamentos são passos importantes para assegurar que a ajuda chegue rapidamente a quem mais precisa.

