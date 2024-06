Lista de CANCELADOS do Bolsa Família acumula 60 mil nomes em junho; confira

Mais de 60 mil famílias tiveram o Bolsa Família bloqueado em junho. Entenda os motivos e saiba como resolver essa situação para retomar o benefício.

O novo mês traz consigo mais pagamentos do Bolsa Família, mas não para mais de 60 mil brasileiros. A suspensão dos pagamentos atinge famílias de todo o país. Compreenda os motivos desse bloqueio e veja como evitá-lo.

O Bolsa Família é pago mensalmente para centenas de brasileiros. Atualmente, mais de 21 milhões de famílias são beneficiadas. Os depósitos têm valor mínimo de R$ 600 e ajudam nas despesas mensais. Contudo, algumas situações podem resultar no bloqueio do benefício.

Como o programa é voltado às famílias em vulnerabilidade social, o bloqueio gera preocupação. Portanto, vamos explicar o que fazer para revertê-lo e garantir que o pagamento seja retomado. Siga a leitura!

Por que os pagamentos foram bloqueados?

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) revelou que 67 mil beneficiários terão o pagamento bloqueado a partir de maio. Isso ocorre principalmente por falta de atualização do Cadastro Único (CadÚnico) e pela baixa frequência escolar das crianças e adolescentes.

Além dessas 67 mil famílias, outras 68 mil não devem receber os pagamentos em junho, mas poderão recebê-los novamente em julho. Adicionalmente, 298.317 famílias receberam notificações em maio informando sobre uma possível suspensão do benefício.

Motivos do bloqueio do Bolsa Família

De acordo com o MDS, o pagamento pode ser bloqueado pelos seguintes motivos:

Dados desatualizados no CadÚnico;

Renda familiar acima do permitido , atualmente de R$ 218 por pessoa;

, atualmente de R$ 218 por pessoa; Baixa frequência escolar das crianças da família;

das crianças da família; Carteira de vacinação desatualizada;

Falta de acompanhamento nutricional para crianças até 7 anos;

Falta de acompanhamento pré-natal para gestantes.

É importante estar atento a esses critérios para evitar o bloqueio do benefício. Manter o CadÚnico atualizado e cumprir as exigências do programa são essenciais para continuar recebendo o Bolsa Família.

Regra de proteção do Bolsa Família

Além da suspensão, as famílias podem se surpreender com a redução do valor recebido. Isso ocorre quando a família ultrapassa o valor mínimo de R$ 218 por pessoa.

A chamada Regra de Proteção garante que os beneficiários continuem recebendo o Bolsa Família após conseguirem um emprego, mas o valor recebido é menor que o anterior. Embora a redução possa ser inesperada, é importante lembrar que o Bolsa Família é uma medida temporária.

O programa foi criado para ser uma ajuda temporária para as famílias, e seu sucesso deve perdurar por muito tempo. No entanto, quando a renda familiar mensal aumenta e permanece acima do valor permitido por 24 meses, o benefício é suspenso.

Após esse período, as famílias entram em um período de 36 meses em que podem retornar ao programa caso a renda diminua novamente para o valor citado acima. Na regra de proteção, as famílias recebem 50% do valor do benefício ao qual têm direito.

Por exemplo, uma família que recebia R$ 750 passa a receber R$ 375.

O que fazer se o Bolsa Família for bloqueado?

Se o Bolsa Família for bloqueado, a primeira medida é ir até o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e procurar informações sobre o bloqueio. Os funcionários terão acesso às suas informações e poderão verificar o que aconteceu. É recomendável comparecer ao CRAS com os seguintes documentos:

Documento pessoal com foto (de todos os membros da família);

Certidão de nascimento e casamento, caso necessário;

Comprovante de residência atualizado;

Comprovante de rendimentos de todas as pessoas que possuem renda mensal.

Um projeto em tramitação pode fazer uma importante mudança no cálculo de renda do Bolsa Família. Nas unidades do CRAS também é possível procurar orientações e verificar se o cidadão tem direito a outros benefícios associados ao CadÚnico.

Calendário do Bolsa Família de junho de 2024

Final do NIS 1 – pagamento em 17 de junho

Final do NIS 2 – pagamento em 18 de junho

Final do NIS 3 – pagamento em 19 de junho

Final do NIS 4 – pagamento em 20 de junho

Final do NIS 5 – pagamento em 21 de junho

Final do NIS 6 – pagamento em 24 de junho

Final do NIS 7 – pagamento em 25 de junho

Final do NIS 8 – pagamento em 26 de junho

Final do NIS 9 – pagamento em 27 de junho

Final do NIS 0 – pagamento em 28 de junho

