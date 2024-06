Trabalhadores com CPF final 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 9 entram na fila e podem receber R$ 1.412; saiba como

Pagamento via PIX de R$ 1.412 do PIS/PASEP para CPFs finais 0 a 9. Confira os critérios e datas de recebimento do abono salarial.

O Governo Federal trouxe uma excelente notícia para os trabalhadores brasileiros com a liberação de um pagamento via PIX no valor de R$ 1.412 referente ao PIS/PASEP.

Essa medida visa facilitar o acesso aos recursos e garantir maior agilidade e segurança nas transações financeiras.

A novidade beneficia todos os trabalhadores com CPF final 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 9, desde que estejam dentro dos critérios de recebimento.

Quem tem direito ao saque do PIS/PASEP?

Para verificar se você tem direito ao abono salarial do PIS/PASEP, é necessário consultar sua Carteira de Trabalho Digital ou o portal gov.br. É importante certificar-se de que você preenche todos os critérios estabelecidos para receber o benefício. Os requisitos incluem:

Cadastro no programa PIS/PASEP por, no mínimo, cinco anos. Trabalhar na empresa por pelo menos 30 dias, no ano-base. Receber até dois salários mínimos no período. Estar com dados atualizados no RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou no eSocial.

Se você cumprir todas essas condições, é possível que tenha direito ao abono salarial.

Quem recebe o abono salarial em junho?

Os trabalhadores com CPF final 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 9, que nasceram nos meses de julho e agosto, receberão o valor do PIS neste mês de junho. Já os trabalhadores inscritos no Pasep com cartão de inscrição final 6 e 7 também receberão o pagamento neste mesmo período. A seguir, confira as datas de recebimento:

PIS:

Nascidos em julho e agosto: recebem a partir de 17/06.

Nascidos em setembro e outubro: recebem a partir de 15/07.

Nascidos em novembro e dezembro: recebem a partir de 15/08.

PASEP

Cartões de inscrição final 6 e 7: recebem a partir de 17/06 .

. Cartão de inscrição final 8: recebem a partir de 15/07.

Cartão de inscrição final 9: recebem a partir de 15/08.

Como acessar o abono salarial em 2024?

Visando facilitar o processo, várias formas de acesso foram preparadas para que os beneficiários possam sacar seus abonos salariais com conveniência em 2024. Para os inscritos no PIS, as opções incluem:

Crédito automático em conta CAIXA

Utilização do aplicativo CAIXA Tem para transações

Saque nos caixas eletrônicos, Casas Lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui

Retirada diretamente nas agências da CAIXA.

Por outro lado, os beneficiários do PASEP contam com:

Crédito direto em conta-corrente ou poupança no Banco do Brasil

Opção de saque para não correntistas através do portal Gov.br.

A implementação dessas opções busca tornar o acesso aos benefícios mais prático e rápido, garantindo que todos os trabalhadores contemplados possam receber seus abonos salariais sem dificuldades.

Como garantir o recebimento do abono salarial PIS/PASEP?

Para garantir o recebimento do abono salarial, é fundamental manter seus dados atualizados no RAIS ou no eSocial. Isso inclui verificar se todas as informações fornecidas ao empregador estão corretas e se os dados pessoais estão devidamente registrados nos sistemas governamentais.

A atualização correta dos dados evita atrasos e problemas no recebimento do benefício.

Ademais, a liberação do pagamento via PIX tem um impacto positivo na economia, pois permite que os trabalhadores recebam seus abonos de forma mais rápida e eficiente.

Com o valor de R$ 1.412 sendo creditado diretamente nas contas, os beneficiários podem utilizar o dinheiro de imediato, movimentando a economia local e ajudando no sustento de suas famílias.

Além disso, a rapidez e segurança proporcionadas pelo PIX reduzem a necessidade de deslocamentos para saques presenciais, trazendo mais comodidade e segurança aos trabalhadores.

Facilitação e benefícios aos trabalhadores com CPF final 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 9

A decisão do Governo Federal de liberar o pagamento do PIS/PASEP via PIX representa um avanço significativo na forma como os benefícios são distribuídos aos trabalhadores brasileiros.

Com diversas opções de acesso e a garantia de agilidade e segurança nas transações, o objetivo é facilitar a vida dos beneficiários e assegurar que todos possam usufruir de seus direitos de maneira prática e eficiente.

Mantenha seus dados atualizados e esteja atento às datas de pagamento para aproveitar ao máximo esse benefício.

